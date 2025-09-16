РУС
Сикорский призвал Ван И соблюдать устав ООН и уважать суверенитет Украины

Сикорский поговорил с Ван И о Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время переговоров в Варшаве с китайским коллегой Ван И заявил, что любые варианты завершения конфликта должны базироваться на уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает польское внешнеполитическое ведомство.

"Обсуждая войну в Украине и ее последствия, Сикорский подчеркнул исключительную важность соблюдения Устава ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в коммюнике по результатам переговоров топ-дипломатов двух стран.

Сикорский также акцентировал внимание Ван И на инциденте, который произошел ночью 10 сентября, когда российские дроны массово вторглись в воздушное пространство Польши.

"Министр обратил внимание китайской стороны на дестабилизирующие действия России и проинформировал о вторжении российских беспилотников в польское воздушное пространство. Он подчеркнул, что в этом вопросе не может быть и речи о стечении обстоятельств или ошибке россиян", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Польши.

Ван И, в свою очередь, заявил, что в вопросе завершения "украинского кризиса" Китай продолжает настаивать на необходимости диалога и переговоров, информирует МИД КНР.

Сикорский поддержал идею создания бесполетной зоны над Украиной

"Ван И выразил принципиальную позицию Китая по содействию мирным переговорам и поддержке всех усилий, направленных на достижение мира", - говорится в сообщении китайской стороны.

Топ-дипломат Китая также выразил готовность Пекина продолжать тесную связь с Варшавой и "другими соответствующими сторонами" для содействия заключению всестороннего и обязательного мирного соглашения и построения сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности и установления долгосрочного мира и стабильности в Европе.

"Министр выразил надежду, что Польша, как важная европейская страна, будет играть конструктивную роль в продвижении политического решения кризиса на основе собственных и европейских фундаментальных долгосрочных интересов", - добавили в МИД Китая.

Пекин декларирует нейтралитет в отношении российско-украинской войны и избегает определения агрессора и жертвы конфликта. На втором году большой войны в Украине китайские власти попытались выступить посредником между Киевом и Москвой для прекращения конфликта, в частности, направили своего спецпредставителя Ли Хуэя с несколькими посредническими миссиями в Украину, европейские столицы, Россию и другие страны.

Украинские операторы будут обучать поляков сбивать беспилотники, - Сикорский

+6
Ван Ї розчулено висякався
16.09.2025 09:00 Ответить
+6
І головне всі знають що китай сюзник рашки і їхня перша опора і перший ворог заходу, але продовжують робити дешеві реверанси у їхню сторону ніби це щось змінить чи скасує
16.09.2025 09:14 Ответить
+2
Жовтопиким "мизамирцям" як оновній складовій "осі зла" просто начхати на ці заклики.
16.09.2025 09:15 Ответить
Бо він каже те саме, тільки війну називає буденним конфліктом і робить протилежне.
16.09.2025 09:27 Ответить
хай сякається на... 500 млн. жирних покупців китайського хламу...

без миски рису залишиться

.
16.09.2025 09:58 Ответить
Тільки величезна економічна криза та голод в Китаї може навести лад в мізках жовтопиких.
16.09.2025 09:26 Ответить
І цього, як показали роки "культурної р-р-революції" та "великого стрибка" при яких Мао з комуняками умертвив голодом та "перевихованням" професорів в свинарниках більше 50 млн. душ, нічого в менталітеті ханьця не зрушило.
16.09.2025 09:33 Ответить
Треба не пропускати російські суда з зерном через Босфор - одразу топити , БО ЗЕРНО КРАДЕНЕ
16.09.2025 09:55 Ответить
Вузькооке чмо приїхало просити Польщу відкрити кордон з бульборуссю, бо через них весь транзит на підорашку йде!
16.09.2025 09:39 Ответить
Міністр висловив сподівання, що Польща, як важлива європейська країна, відіграватиме конструктивну роль у просуванні політичного вирішення кризи на основі власних ІНТЕРЕСІВ. Джерело: https://censor.net/ua/n3574289

МАБУТЬ ПРИЇХАЛА ЦУКА вузькоока пугати поляків ( щоб не допомагали Україні) за дорученням рашки .
16.09.2025 09:52 Ответить
рашка просто економический карлик по сравнению с китаем и сша,что кому она может указывать,смешно?
показать весь комментарий
Всі заяви китаю слід розглядати лише на придатність ними підтертися (чи одразу в в сміття), і не більше того.
показать весь комментарий
Виявляється, китайоз прибіг до Варшави з проблемою, що Туск закрив кордон з бульбашом і умовляв скасувати це рішення....

https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-16-09-2025/ Олег Пономарь:
Китаю не удалось убедить Польшу вновь открыть границу с Беларусью.
Трёхчасовые переговоры министра иностранных дел Китая Ван И с польским коллегой Радославом Сикорским завершились безрезультатно. Варшава отказалась открыть границу с Беларусью, несмотря на просьбы Пекина и проблемы с транзитом китайских товаров.
Польша пока что противостоит давлению Китая и призывает Китай изменить свою позицию в отношении поддержки российского вторжения в Украину.
*********
Закриття кордону сильно вдарило по транзиту китайських товарів в Європу...
16.09.2025 10:30 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/polsha-otvergla-trebovaniya-kitaya-o-koridore-cherez-belarus/ Олег Пономарь:
Глава МИД Китая примчался в Польшу просить или требовать разблокировать польско-беларускую границу, так как через нее проходит торговый коридор для китайских товаров, которые поступают в ЕС (в Германию и дальше затем). Но поляки отказали Китаю по двум причинам: из Беларуси исходит угроза Польше, б) Китай не хочет влиять на Россию чтобы та прекратила войну.
Ради справедливости отмечу, что этот коридор для китайских товаров не основной, бОльшая часть товаров идет по морю.
То есть, мы явно наблюдаем как вопросы экономики и торговли, не только Польши, но - и всего ЕС, вступили в конфликт с вопросами безопасности и геополитики.
Ясно, что Китай не начнет давить на Россию по вопросу войны из-за такого не критического вопроса, но сам факт - на лицо.
Китай, кстати, предложил Польше взятку в виде поддержки вступления Польши в G-20 (также заявку Польшу поддерживают США).
