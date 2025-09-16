Сикорский призвал Ван И соблюдать устав ООН и уважать суверенитет Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время переговоров в Варшаве с китайским коллегой Ван И заявил, что любые варианты завершения конфликта должны базироваться на уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины.

об этом сообщает польское внешнеполитическое ведомство.

"Обсуждая войну в Украине и ее последствия, Сикорский подчеркнул исключительную важность соблюдения Устава ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в коммюнике по результатам переговоров топ-дипломатов двух стран.

Сикорский также акцентировал внимание Ван И на инциденте, который произошел ночью 10 сентября, когда российские дроны массово вторглись в воздушное пространство Польши.

"Министр обратил внимание китайской стороны на дестабилизирующие действия России и проинформировал о вторжении российских беспилотников в польское воздушное пространство. Он подчеркнул, что в этом вопросе не может быть и речи о стечении обстоятельств или ошибке россиян", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Польши.

Ван И, в свою очередь, заявил, что в вопросе завершения "украинского кризиса" Китай продолжает настаивать на необходимости диалога и переговоров, информирует МИД КНР.

"Ван И выразил принципиальную позицию Китая по содействию мирным переговорам и поддержке всех усилий, направленных на достижение мира", - говорится в сообщении китайской стороны.

Топ-дипломат Китая также выразил готовность Пекина продолжать тесную связь с Варшавой и "другими соответствующими сторонами" для содействия заключению всестороннего и обязательного мирного соглашения и построения сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности и установления долгосрочного мира и стабильности в Европе.

"Министр выразил надежду, что Польша, как важная европейская страна, будет играть конструктивную роль в продвижении политического решения кризиса на основе собственных и европейских фундаментальных долгосрочных интересов", - добавили в МИД Китая.

Пекин декларирует нейтралитет в отношении российско-украинской войны и избегает определения агрессора и жертвы конфликта. На втором году большой войны в Украине китайские власти попытались выступить посредником между Киевом и Москвой для прекращения конфликта, в частности, направили своего спецпредставителя Ли Хуэя с несколькими посредническими миссиями в Украину, европейские столицы, Россию и другие страны.

