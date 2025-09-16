Сикорский призвал Ван И соблюдать устав ООН и уважать суверенитет Украины
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время переговоров в Варшаве с китайским коллегой Ван И заявил, что любые варианты завершения конфликта должны базироваться на уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает польское внешнеполитическое ведомство.
"Обсуждая войну в Украине и ее последствия, Сикорский подчеркнул исключительную важность соблюдения Устава ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в коммюнике по результатам переговоров топ-дипломатов двух стран.
Сикорский также акцентировал внимание Ван И на инциденте, который произошел ночью 10 сентября, когда российские дроны массово вторглись в воздушное пространство Польши.
"Министр обратил внимание китайской стороны на дестабилизирующие действия России и проинформировал о вторжении российских беспилотников в польское воздушное пространство. Он подчеркнул, что в этом вопросе не может быть и речи о стечении обстоятельств или ошибке россиян", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Польши.
Ван И, в свою очередь, заявил, что в вопросе завершения "украинского кризиса" Китай продолжает настаивать на необходимости диалога и переговоров, информирует МИД КНР.
"Ван И выразил принципиальную позицию Китая по содействию мирным переговорам и поддержке всех усилий, направленных на достижение мира", - говорится в сообщении китайской стороны.
Топ-дипломат Китая также выразил готовность Пекина продолжать тесную связь с Варшавой и "другими соответствующими сторонами" для содействия заключению всестороннего и обязательного мирного соглашения и построения сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности и установления долгосрочного мира и стабильности в Европе.
"Министр выразил надежду, что Польша, как важная европейская страна, будет играть конструктивную роль в продвижении политического решения кризиса на основе собственных и европейских фундаментальных долгосрочных интересов", - добавили в МИД Китая.
Пекин декларирует нейтралитет в отношении российско-украинской войны и избегает определения агрессора и жертвы конфликта. На втором году большой войны в Украине китайские власти попытались выступить посредником между Киевом и Москвой для прекращения конфликта, в частности, направили своего спецпредставителя Ли Хуэя с несколькими посредническими миссиями в Украину, европейские столицы, Россию и другие страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
без миски рису залишиться
.
МАБУТЬ ПРИЇХАЛА ЦУКА вузькоока пугати поляків ( щоб не допомагали Україні) за дорученням рашки .
https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-16-09-2025/ Олег Пономарь:
Китаю не удалось убедить Польшу вновь открыть границу с Беларусью.
Трёхчасовые переговоры министра иностранных дел Китая Ван И с польским коллегой Радославом Сикорским завершились безрезультатно. Варшава отказалась открыть границу с Беларусью, несмотря на просьбы Пекина и проблемы с транзитом китайских товаров.
Польша пока что противостоит давлению Китая и призывает Китай изменить свою позицию в отношении поддержки российского вторжения в Украину.
*********
Закриття кордону сильно вдарило по транзиту китайських товарів в Європу...
Глава МИД Китая примчался в Польшу просить или требовать разблокировать польско-беларускую границу, так как через нее проходит торговый коридор для китайских товаров, которые поступают в ЕС (в Германию и дальше затем). Но поляки отказали Китаю по двум причинам: из Беларуси исходит угроза Польше, б) Китай не хочет влиять на Россию чтобы та прекратила войну.
Ради справедливости отмечу, что этот коридор для китайских товаров не основной, бОльшая часть товаров идет по морю.
То есть, мы явно наблюдаем как вопросы экономики и торговли, не только Польши, но - и всего ЕС, вступили в конфликт с вопросами безопасности и геополитики.
Ясно, что Китай не начнет давить на Россию по вопросу войны из-за такого не критического вопроса, но сам факт - на лицо.
Китай, кстати, предложил Польше взятку в виде поддержки вступления Польши в G-20 (также заявку Польшу поддерживают США).