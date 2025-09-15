Сикорский поддержал идею создания бесполетной зоны над Украиной
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что идея создания бесполетной зоны над Украиной заслуживает обсуждения.
Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, информирует Цензор.НЕТ.
Сикорский отметил, что идея бесполетной зоны обсуждалась еще при президентстве Джо Байдена в США.
"Технически мы, как НАТО и ЕС, могли бы это сделать, но это не то решение, которое Польша может принять самостоятельно, а только вместе с нашими союзниками", - пояснил польский министр.
По словам Сикорского, Варшава смогла бы лучше защищать свое воздушное пространство, если бы имела возможность бороться с дронами и другими летающими объектами "за пределами нашей территории".
"Если бы Украина попросила нас сбивать их (дроны. - Ред.) над своей территорией, это было бы для нас преимуществом. Если вы спросите меня лично, мы должны подумать об этом", - добавил он.
Напомним, европейские государства обсуждают введение закрытой для военной авиации зоны над западной частью Украины с поэтапным расширением на восток.
Увесь світ памʼятає цей "діамант" української творчости зразка березня-2022.....
А що, Україна не просила закрити небо над Україною ще з перших днів повномасшабного вторгнення?