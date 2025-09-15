РУС
Новости Воздушное пространство Украины
Сикорский поддержал идею создания бесполетной зоны над Украиной

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что идея создания бесполетной зоны над Украиной заслуживает обсуждения.

Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, информирует Цензор.НЕТ.

Сикорский отметил, что идея бесполетной зоны обсуждалась еще при президентстве Джо Байдена в США.

"Технически мы, как НАТО и ЕС, могли бы это сделать, но это не то решение, которое Польша может принять самостоятельно, а только вместе с нашими союзниками", - пояснил польский министр.

По словам Сикорского, Варшава смогла бы лучше защищать свое воздушное пространство, если бы имела возможность бороться с дронами и другими летающими объектами "за пределами нашей территории".

"Если бы Украина попросила нас сбивать их (дроны. - Ред.) над своей территорией, это было бы для нас преимуществом. Если вы спросите меня лично, мы должны подумать об этом", - добавил он.

Напомним, европейские государства обсуждают введение закрытой для военной авиации зоны над западной частью Украины с поэтапным расширением на восток.

А що скаже головнокомандуючий президент Польщі? рашка вже сказала- це початок війни з нею...
15.09.2025 20:47 Ответить
Для того что бы начать думать головой и увидеть реальную ситуацию некоторым надо сначала испугаться.
15.09.2025 20:49 Ответить
CLOSE UKRAINIAN SKY

Увесь світ памʼятає цей "діамант" української творчости зразка березня-2022.....
15.09.2025 20:49 Ответить
***** і Тампон будуть проти. Вони ж хочуть миру. А збивати дрони і ракети які летять в українські міста це ж ескалація і третя світова
15.09.2025 20:55 Ответить
"Якби Україна попросила нас збивати їх (дрони - ред.) над своєю територією, це було б для нас перевагою. Якщо ви запитаєте мене особисто, ми повинні подумати про це", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3574248
А що, Україна не просила закрити небо над Україною ще з перших днів повномасшабного вторгнення?
15.09.2025 20:58 Ответить
За три роки повномасштабної війни ше не наговорилися?
15.09.2025 21:00 Ответить
******( Своє небо хоч би закрив,а то вже Україні закриває.
15.09.2025 21:40 Ответить
 
 