Литва поднимала истребители НАТО из-за российских самолетов, нарушивших правила полета

13 сентября Литва была вынуждена поднять самолеты НАТО, поскольку российские военные борта нарушили правила полета - летели с выключенными радиолокационными автоответчиками без планов полета.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом сообщает армия Литвы.

Как отметили литовские военные, истребители НАТО поднимались дважды.

"Они поднимались для наблюдения и сопровождения российских самолетов, которые нарушили порядок. Оба случая не были связаны с превентивными мерами в Польше из-за дронов", - говорится в сообщении.

Российские самолеты летели с выключенными радиолокационными автоответчиками и без планов полета.

