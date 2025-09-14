Литва поднимала истребители НАТО из-за российских самолетов, нарушивших правила полета

РУС
Новости Самолеты РФ нарушили воздушное пространство Литвы
13 сентября Литва была вынуждена поднять самолеты НАТО, поскольку российские военные борта нарушили правила полета - летели с выключенными радиолокационными автоответчиками без планов полета.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом сообщает армия Литвы.

Как отметили литовские военные, истребители НАТО поднимались дважды.

"Они поднимались для наблюдения и сопровождения российских самолетов, которые нарушили порядок. Оба случая не были связаны с превентивными мерами в Польше из-за дронов", - говорится в сообщении.

Российские самолеты летели с выключенными радиолокационными автоответчиками и без планов полета.

Читайте: Глава МИД Будрис призвал ЕС принять меры против РФ из-за вмешательства в навигацию самолета фон дер Ляйен: "Это не единичный случай"

вже давно час збивати

Ердоган збив - і ніхто не літає
14.09.2025 12:41 Ответить
Була піднімала. О-ь.
14.09.2025 12:38 Ответить
Де обsирачі ЄС і НАТО? Фас на Литву в захист репутації Боневтіка Позорного, щоб відвернути увагу баранів від його мародерства і промахів на фронті.
14.09.2025 12:38 Ответить
Була піднімала. О-ь.
14.09.2025 12:38 Ответить
Маладыэ карыспадєнті пробуюд пера, на стелях цін))
14.09.2025 12:46 Ответить
Вона була і вона піднімала. Але без толку
14.09.2025 13:48 Ответить
Де обsирачі ЄС і НАТО? Фас на Литву в захист репутації Боневтіка Позорного, щоб відвернути увагу баранів від його мародерства і промахів на фронті.
14.09.2025 12:38 Ответить
У цій темі йдеться про те, що ***** вкотре за останній час провокує НАТО. Про свого улюбленого боневтіка спам у відповідних темах.
14.09.2025 13:52 Ответить
вже давно час збивати

Ердоган збив - і ніхто не літає
14.09.2025 12:41 Ответить
Здавалося б, неповʼязані речі -- але Ви порівняйте рівень народжуваності у Ердогана з тим же показником у Литві.
14.09.2025 12:49 Ответить
Туреччина на чолі з Єрдоганом заміняє все писаюче НАТО.
14.09.2025 12:49 Ответить
.. хотілося б...)) Але вони летять нейтральними водами і без зв*язку з цівільними центрами руху. Кацапсячі цівільні...теж нейтральними водами..але не вимикають систему стеження..і ведуть зв*язок. І тут нічого не зробиш.
14.09.2025 13:18 Ответить
То випадково!! Слухайте рудого!!
14.09.2025 13:46 Ответить
 
 