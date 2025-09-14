Литва піднімала винищувачі НАТО через російські літаки, які порушили правила польоту

13 вересня Литва була змушена підняти літаки НАТО, оскільки російські військові борти порушили правила польоту - летіли з вимкненими радіолокаційними автовідповідачами без планів польоту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це повідомляє армія Литви.

Як зазначили литовські військові, винищувачі НАТО підійматися двічі.

"Вони піднімалися для спостереження і супроводу російських літаків, які порушили порядок. Обидва випадки не були пов'язані з превентивними заходами в Польщі через дрони", – йдеться в повідомленні.

Російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними автовідповідачами та без планів польоту.

Читайте: Глава МЗС Будріс закликав ЄС вжити заходів проти РФ через втручання в навігацію літака фон дер Ляєн: "Це не поодинокий випадок"