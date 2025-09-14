УКР
Новини Літаки РФ порушили повітряний простір Литви
Литва піднімала винищувачі НАТО через російські літаки, які порушили правила польоту

У Литві піднімали винищувачі НАТО

13 вересня Литва була змушена підняти літаки НАТО, оскільки російські військові борти порушили правила польоту - летіли з вимкненими радіолокаційними автовідповідачами без планів польоту.

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на Delfi, про це повідомляє армія Литви.

Як зазначили литовські військові, винищувачі НАТО підійматися двічі.

"Вони піднімалися для спостереження і супроводу російських літаків, які порушили порядок. Обидва випадки не були пов'язані з превентивними заходами в Польщі через дрони", – йдеться в повідомленні.

Російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними автовідповідачами та без планів польоту.

Читайте: Глава МЗС Будріс закликав ЄС вжити заходів проти РФ через втручання в навігацію літака фон дер Ляєн: "Це не поодинокий випадок"

+4
вже давно час збивати

Ердоган збив - і ніхто не літає
14.09.2025 12:41 Відповісти
+3
Була піднімала. О-ь.
14.09.2025 12:38 Відповісти
+1
Де обsирачі ЄС і НАТО? Фас на Литву в захист репутації Боневтіка Позорного, щоб відвернути увагу баранів від його мародерства і промахів на фронті.
14.09.2025 12:38 Відповісти
Маладыэ карыспадєнті пробуюд пера, на стелях цін))
14.09.2025 12:46 Відповісти
Вона була і вона піднімала. Але без толку
14.09.2025 13:48 Відповісти
У цій темі йдеться про те, що ***** вкотре за останній час провокує НАТО. Про свого улюбленого боневтіка спам у відповідних темах.
14.09.2025 13:52 Відповісти
Здавалося б, неповʼязані речі -- але Ви порівняйте рівень народжуваності у Ердогана з тим же показником у Литві.
14.09.2025 12:49 Відповісти
Туреччина на чолі з Єрдоганом заміняє все писаюче НАТО.
14.09.2025 12:49 Відповісти
.. хотілося б...)) Але вони летять нейтральними водами і без зв*язку з цівільними центрами руху. Кацапсячі цівільні...теж нейтральними водами..але не вимикають систему стеження..і ведуть зв*язок. І тут нічого не зробиш.
14.09.2025 13:18 Відповісти
То випадково!! Слухайте рудого!!
14.09.2025 13:46 Відповісти
Під@ри постійно прощупують натівські сили: кількість, якість та їх базування.
14.09.2025 15:35 Відповісти
 
 