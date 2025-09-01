УКР
Глава МЗС Будріс закликав ЄС вжити заходів проти РФ через втручання в навігацію літака фон дер Ляєн: "Це не поодинокий випадок"

Кястутіс Будріс

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Євросоюз вжити заходів проти Росії після її втручання в систему GPS під час посадки літака президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Про це дипломат написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр назвав інцидент із посадкою літака з президенткою Єврокомісії "черговим випадком безвідповідального створення перешкод у системі GNSS (Глобальній навігаційній супутниковій системі) з боку Росії".

Крім цього, він зауважив, що це не поодинокий випадок.

"Країни Балтії та Східної Європи регулярно стикаються з перешкодами GNSS, що загрожує цивільній авіації, морському транспорту та критичній інфраструктурі", - заявив глава МЗС Литви.

Читайте також: Літак фон дер Ляєн приземлявся за паперовими картами через втручання РФ у роботу GPS, - FT

Будріс закликав Єврокомісію вжити заходів через глушіння супутникової навігації Росією.

"ЄС не повинен мовчати. Міжнародне співтовариство має діяти – доки не стало занадто пізно",- наголосив він.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ писав, що літак фон дер Ляєн приземлявся за паперовими картами через втручання РФ у роботу GPS.

Читайте також: Літак фон дер Ляєн дійсно стикнувся із перешкодами GPS сигналу у Болгарії, підозрюють втручання РФ, - Єврокомісія

