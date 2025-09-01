Глава МИД Будрис призвал ЕС принять меры против РФ из-за вмешательства в навигацию самолета фон дер Ляйен: "Это не единичный случай"

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Евросоюз принять меры против России после ее вмешательства в систему GPS во время посадки самолета президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом дипломат написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Министр назвал инцидент с посадкой самолета с президентом Еврокомиссии "очередным случаем безответственного создания помех в системе GNSS (Глобальной навигационной спутниковой системе) со стороны России".

Кроме этого, он отметил, что это не единичный случай.

"Страны Балтии и Восточной Европы регулярно сталкиваются с помехами GNSS, что угрожает гражданской авиации, морскому транспорту и критической инфраструктуре", - заявил глава МИД Литвы.

Будрис призвал Еврокомиссию принять меры из-за глушения спутниковой навигации Россией.

"ЕС не должен молчать. Международное сообщество должно действовать,пока не стало слишком поздно", - подчеркнул он.

