Глава МИД Будрис призвал ЕС принять меры против РФ из-за вмешательства в навигацию самолета фон дер Ляйен: "Это не единичный случай"
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Евросоюз принять меры против России после ее вмешательства в систему GPS во время посадки самолета президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Об этом дипломат написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Министр назвал инцидент с посадкой самолета с президентом Еврокомиссии "очередным случаем безответственного создания помех в системе GNSS (Глобальной навигационной спутниковой системе) со стороны России".
Кроме этого, он отметил, что это не единичный случай.
"Страны Балтии и Восточной Европы регулярно сталкиваются с помехами GNSS, что угрожает гражданской авиации, морскому транспорту и критической инфраструктуре", - заявил глава МИД Литвы.
Будрис призвал Еврокомиссию принять меры из-за глушения спутниковой навигации Россией.
"ЕС не должен молчать. Международное сообщество должно действовать,пока не стало слишком поздно", - подчеркнул он.
Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ писал, что самолет фон дер Ляйен приземлялся по бумажным картам из-за вмешательства РФ в работу GPS.
А что там навроцкий? Не гавкнет на хозяина из кремля?