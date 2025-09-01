РУС
Новости Россия блокирует сигналы GPS
Глава МИД Будрис призвал ЕС принять меры против РФ из-за вмешательства в навигацию самолета фон дер Ляйен: "Это не единичный случай"

Кястутис Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Евросоюз принять меры против России после ее вмешательства в систему GPS во время посадки самолета президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом дипломат написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Министр назвал инцидент с посадкой самолета с президентом Еврокомиссии "очередным случаем безответственного создания помех в системе GNSS (Глобальной навигационной спутниковой системе) со стороны России".

Кроме этого, он отметил, что это не единичный случай.

"Страны Балтии и Восточной Европы регулярно сталкиваются с помехами GNSS, что угрожает гражданской авиации, морскому транспорту и критической инфраструктуре", - заявил глава МИД Литвы.

Читайте также: Самолет фон дер Ляйен приземлялся по бумажным картам из-за вмешательства РФ в работу GPS, - FT

Будрис призвал Еврокомиссию принять меры из-за глушения спутниковой навигации Россией.

"ЕС не должен молчать. Международное сообщество должно действовать,пока не стало слишком поздно", - подчеркнул он.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ писал, что самолет фон дер Ляйен приземлялся по бумажным картам из-за вмешательства РФ в работу GPS.

Читайте также: Самолет фон дер Ляйен действительно столкнулся с помехами GPS сигнала в Болгарии, подозревают вмешательство РФ, - Еврокомиссия

наложіть на них озабочення
01.09.2025 19:17 Ответить
А запустіть в них міжконтинетальну балістичну ноту протесту
01.09.2025 19:18 Ответить
🙈🙉🙊 - позиція ЄС на дії засрашки...... хоча ні озпбочену озпбоченість вискажуть.... можливо навіть глибоку чи серйозну.
01.09.2025 19:21 Ответить
Закликає домовитись щодо організації саміту для підписання меморандуми про наміри висловити стурбованість. Проходили вже.
01.09.2025 19:24 Ответить
Кацапы в смоленске на польском провительстве уже потренировались.
А что там навроцкий? Не гавкнет на хозяина из кремля?
01.09.2025 19:43 Ответить
Дайте з п'яток таурусів, ЗСУ висловить занепокоєння...
01.09.2025 19:45 Ответить
Так виженіть ************** з повітряного простору Балтики та пустіть на дно всі плавкорита орків. Пора вже з еврокрипторхізму вирости до дзвону сталевих яєць!
01.09.2025 19:59 Ответить
перекладу для наших: Україна! в'*** "Фламінго" по цим засобам (що вже давно https://en.defence-ua.com/weapon_and_tech/tobol_system_in_russian_kaliningrad_jams_gps_over_europe_and_it_does_cause_problems-9283.html визначено).
01.09.2025 20:09 Ответить
З Прибалтійськими країнами і так зрозуміло , що Казламордія глушить завдяки спільному кордону. А от яким чином це стало можливим за понад 1000км від центра Болгарії (Пловдив) і аж до , нехай **********? По ходу в середині Болгарії кацапська агентура підсирає (що імовірно) , або ж з космосу якось Нейлон підсобив.
01.09.2025 21:08 Ответить
 
 