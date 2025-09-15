Медведев об идее создания бесполетной зоны над Украиной: Это будет означать только одно - войну НАТО с Россией
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что возможное введение бесполетной зоны над Украиной и сбивание российских беспилотников странами НАТО будут означать "войну Альянса с Россией".
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Реализация провокационной идеи киевских и других придурков о создании "бесполетной зоны над Украиной" и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно - войну НАТО с Россией", - отметил он.
Медведев отреагировал на визит министра обороны Эстонии в Киев и европейскую инициативу "Восточный страж", назвав их "провокационными". Также он пригрозил ответом ЕС в случае использования замороженных российских активов для финансовой помощи Украине.
"Относительно кражи российского имущества в форме "кредита Украине под российские активы", идею которого вынашивают различные уроды из Брюсселя и стран ЕС. Если это произойдет, Россия будет преследовать государства ЕС... Во всех возможных международных и национальных судах", - заявил Медведев.
Напомним, европейские государства обсуждают введение закрытой для военной авиации зоны над западной частью Украины с поэтапным расширением на восток.
То чому Польща/НАТО не відповідають належно?
Навіть сказати щось суттєве не спроможуться...
- сьогодні китайоза забороняє накладати вторинні санкції на нафту.
Я так розумію, реакція НАТО - очевидна? Рішуче погодитись на всі погрози терористів , сховати голову в пісок і виразити глибоке занепокоєння? (але тихесенько, щоб не злити пу та сі)
Отут би НАТО публічно послати його нах.. і продовжувати робити своє , те що задумали - ще більш наполегливо . Але , але але але ..!