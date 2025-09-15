Медведев об идее создания бесполетной зоны над Украиной: Это будет означать только одно - войну НАТО с Россией

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что возможное введение бесполетной зоны над Украиной и сбивание российских беспилотников странами НАТО будут означать "войну Альянса с Россией".

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Реализация провокационной идеи киевских и других придурков о создании "бесполетной зоны над Украиной" и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно - войну НАТО с Россией", - отметил он.

Медведев отреагировал на визит министра обороны Эстонии в Киев и европейскую инициативу "Восточный страж", назвав их "провокационными". Также он пригрозил ответом ЕС в случае использования замороженных российских активов для финансовой помощи Украине.

"Относительно кражи российского имущества в форме "кредита Украине под российские активы", идею которого вынашивают различные уроды из Брюсселя и стран ЕС. Если это произойдет, Россия будет преследовать государства ЕС... Во всех возможных международных и национальных судах", - заявил Медведев.

Напомним, европейские государства обсуждают введение закрытой для военной авиации зоны над западной частью Украины с поэтапным расширением на восток.

