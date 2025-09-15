РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9366 посетителей онлайн
Новости Наступление россии на страні НАТО Воздушное пространство Украины
3 856 36

Медведев об идее создания бесполетной зоны над Украиной: Это будет означать только одно - войну НАТО с Россией

Медведев угрожает новыми ударами по Киеву после санкций ЕС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что возможное введение бесполетной зоны над Украиной и сбивание российских беспилотников странами НАТО будут означать "войну Альянса с Россией".

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Реализация провокационной идеи киевских и других придурков о создании "бесполетной зоны над Украиной" и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно - войну НАТО с Россией", - отметил он.

Медведев отреагировал на визит министра обороны Эстонии в Киев и европейскую инициативу "Восточный страж", назвав их "провокационными". Также он пригрозил ответом ЕС в случае использования замороженных российских активов для финансовой помощи Украине.

"Относительно кражи российского имущества в форме "кредита Украине под российские активы", идею которого вынашивают различные уроды из Брюсселя и стран ЕС. Если это произойдет, Россия будет преследовать государства ЕС... Во всех возможных международных и национальных судах", - заявил Медведев.

Напомним, европейские государства обсуждают введение закрытой для военной авиации зоны над западной частью Украины с поэтапным расширением на восток.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гарантии безопасности для Украины невозможны "без учета позиции России", - Медведев

Автор: 

война (1446) Медведев Дмитрий (4136) НАТО (10311) россия (97183)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Коли вже ця шльопйобань згорить від горілки!?
показать весь комментарий
15.09.2025 10:57 Ответить
+12
А атака Польщі рашкою це не є війна проти НАТО! Дивіться, не переплутайте! Рашафашисти це білі кучеряві овечки, а всі хто має нахабство захищатися, то хвашісти! Рашистська мерзота давно заслуговує на знищення, але тут прийшло трампобидло до влади в америці…
показать весь комментарий
15.09.2025 11:00 Ответить
+9
Сситься алкаш
показать весь комментарий
15.09.2025 10:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сситься алкаш
показать весь комментарий
15.09.2025 10:56 Ответить
Коли вже ця шльопйобань згорить від горілки!?
показать весь комментарий
15.09.2025 10:57 Ответить
П'янь та заригань знову розбушувалася. Даремно алкаш переживає. НАТО настільки сцикливие ,що ведеться на подібні порожні погрози.
показать весь комментарий
15.09.2025 10:58 Ответить
Альянс своїми висловлюваннями та поведінкою дає привід так думати. А як воно буде, час покаже.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:07 Ответить
Так він не переживає. Він розкидає пальцями, знаючи, що йому за це нічого не буде. Навіть нафту не припинять в нього купувати, не кажучи вже про томагавк чи таурус по його хвіртці. А треба б.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:14 Ответить
А атака Польщі рашкою це не є війна проти НАТО! Дивіться, не переплутайте! Рашафашисти це білі кучеряві овечки, а всі хто має нахабство захищатися, то хвашісти! Рашистська мерзота давно заслуговує на знищення, але тут прийшло трампобидло до влади в америці…
показать весь комментарий
15.09.2025 11:00 Ответить
Так. Згадана Вами атака є війною.

То чому Польща/НАТО не відповідають належно?

Навіть сказати щось суттєве не спроможуться...
показать весь комментарий
15.09.2025 11:27 Ответить
Так те ж трампобидло зараз і в НАТО крутить своїм *********** хвостом. Раніше воно діяло узгоджено, а зараз узгоджено діють компашка трампа з фіцорбиками на користь рашки. Європа ще не відійшла від цього шоку.
показать весь комментарий
15.09.2025 12:06 Ответить
А кацапські безбілотники в Польщу та Румунія, це ще не війна болота з НАТО?
показать весь комментарий
15.09.2025 11:01 Ответить
Дімон вийшов з запою. Мабуть не надовго.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:02 Ответить
Щоб молоти таку "дічь" не потрібно виходити з запою.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:38 Ответить
Обдристався, бойовий ліліпут? Бєлка перемогла медведа - зоологічний феномен!
показать весь комментарий
15.09.2025 11:03 Ответить
Так ти ж, мале та кончене, вже три роки волаєш шо ти воюєш з НАТО. Проспись, убоге.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:03 Ответить
треба було цього алкаша ще тоді вбити, коли він до Києва приїзждав. Але ніхто не міг знати що він прогресуючий алкоголик.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:05 Ответить
- російський алкаш забороняє НАТО збивати безпілотні дрони над територією України.

- сьогодні китайоза забороняє накладати вторинні санкції на нафту.

Я так розумію, реакція НАТО - очевидна? Рішуче погодитись на всі погрози терористів , сховати голову в пісок і виразити глибоке занепокоєння? (але тихесенько, щоб не злити пу та сі)
показать весь комментарий
15.09.2025 11:06 Ответить
Мир так быстро меняется) 40 лет назад Китай был ничто, а СССр все. Теперь наоборот кацапстан ничто а Китай все). Так что война Нато и расиси, расиси не выгодна) а еще расися от Китая получит по заднице, потому, что такая война не нужна Китаю.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:06 Ответить
дімон пічля ювілею опохмелився, тамвоює з нато! Ю
показать весь комментарий
15.09.2025 11:07 Ответить
гном розбушувався !
показать весь комментарий
15.09.2025 11:12 Ответить
Ага. Ще копитцем постукай по підлозі, алкаш недобитий. Сосія перша почала війну проти НАТО. Те ж саме коли Сралін перший почав другу світову війну напавши на Фінляндію а потім Польщу.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:14 Ответить
-Хорошие сапоги. Надо брать.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:16 Ответить
Цього недопалка (російською-окурка) мама стоячи родила і він тім'ячком об підлогу що сказалося в подальшому.Безпробудний опохмел "Бояришником" привів до деградації.Всіх хто проти кремлівського режиму називає придурками і виродками,фактично, воно саме таке.Пащ морська тявкає,то це означає що правильно робиться і звертати на те що під ногами шниряє не слід.Хай з Захаровой продовжує бухати.У них печінка вже більше чим в московського мєнта кобура. Слава "Бояришника!"
показать весь комментарий
15.09.2025 11:18 Ответить
Ну війна... А шо ти алкаш хотів?! І про які воно суди лепече? Кацапи ж прийняли якийсь там типу закон шо вони не визнають рішення міжнародних судів. Так шо ПНХ
показать весь комментарий
15.09.2025 11:21 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2025 11:22 Ответить
путлєр вже давно казав шо рашка в Україні б"ється з НАТО - дімон почав тормозити
показать весь комментарий
15.09.2025 11:25 Ответить
Та ви ж і так говорите, що воюєте з НАТО в Україні.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:25 Ответить
Та у ср@ку поцілуєте НАТО. З Україною обіср@лись за "трі дня". Хоча, якщо вірити одному виданню, то путлєр скупив усіх європейських можновладців до початку вторгнення в Грузію. Тому, НАТА нічого не буде робити, від слова "зовсім". Як нічого не робить Червоний Хрест, Радбез ООН....
показать весь комментарий
15.09.2025 11:35 Ответить
клоун
показать весь комментарий
15.09.2025 11:35 Ответить
Побрякушку нову свою 4-го ступеня відпрацьовує, чи шо?
показать весь комментарий
15.09.2025 11:35 Ответить
П...дьж цього аліка , це не що інше як чергова спроба залякати НАТО . Мовляв - не лізте в наші з Україною розбірки , ато ми - огого ,, як перднемо так ви тут всі почадієте .
Отут би НАТО публічно послати його нах.. і продовжувати робити своє , те що задумали - ще більш наполегливо . Але , але але але ..!
показать весь комментарий
15.09.2025 11:44 Ответить
дімон , та гляди шоб ти невср* вся ...від напруги ...
показать весь комментарий
15.09.2025 11:49 Ответить
Такі маленькі гниди, як дімон, не тільки бухають, а ще - сосуть, сосуть, сосуть...
показать весь комментарий
15.09.2025 11:54 Ответить
Здохни вже нарешті пяна рашиська мерзота.
показать весь комментарий
15.09.2025 12:06 Ответить
Алкоголік та придурок...що з нього візьмеш.
показать весь комментарий
15.09.2025 12:14 Ответить
є-є-є.. так рашисти ж вже 3 роки кажуть, що з НАТО воюють! як жеж так?
показать весь комментарий
15.09.2025 12:19 Ответить
зачем мужики красят волосы? моложе один хер не выглядят, зато смахивают на пидогеев))
показать весь комментарий
15.09.2025 12:20 Ответить
ну, так ви вже давно воюєте з НАТА, вам не звикати
показать весь комментарий
15.09.2025 13:03 Ответить
 
 