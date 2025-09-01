Европейцы рассматривают бесполетную зону над западной частью Украины по безопасности гражданских рейсов, - The Telegraph

Европейские государства обсуждают введение закрытой для военной авиации зоны над западной частью Украины с поэтапным расширением на восток.

Об этом сообщает The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, цель - обеспечить безопасное восстановление гражданского авиасообщения.

По информации издания, план предусматривает начало с аэропорта Львова и других западных воздушных гаваней. В случае соблюдения договоренностей о прекращении огня зона может распространиться на Киев и другие восточные города. Для реализации миссии могут быть задействованы западные истребители и наземные системы ПВО.

Возобновление гражданских рейсов рассматривается как важный шаг для привлечения инвестиций, возвращения беженцев и стабилизации страны в целом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия хочет инвестировать страны ЕС, которые имеют границы с Россией и Беларусью, - фон дер Ляйен