РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9274 посетителя онлайн
Новости Воздушное пространство Украины
5 479 18

Европейцы рассматривают бесполетную зону над западной частью Украины по безопасности гражданских рейсов, - The Telegraph

США перебросили на границу с Мексикой самолеты-разведчики, которые следили за Россией и Китаем

Европейские государства обсуждают введение закрытой для военной авиации зоны над западной частью Украины с поэтапным расширением на восток.

Об этом сообщает The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, цель - обеспечить безопасное восстановление гражданского авиасообщения.

По информации издания, план предусматривает начало с аэропорта Львова и других западных воздушных гаваней. В случае соблюдения договоренностей о прекращении огня зона может распространиться на Киев и другие восточные города. Для реализации миссии могут быть задействованы западные истребители и наземные системы ПВО.

Возобновление гражданских рейсов рассматривается как важный шаг для привлечения инвестиций, возвращения беженцев и стабилизации страны в целом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия хочет инвестировать страны ЕС, которые имеют границы с Россией и Беларусью, - фон дер Ляйен

Автор: 

самолет (3676) Евросоюз (17520)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
На фронті хай собі воюють, головне щоб в тилу потужні і рішучі могли безперешкодно літати і не паритись з якимись пересадками і незручностями.
показать весь комментарий
01.09.2025 14:42 Ответить
+7
)(уйло не прекратит войну, пока его не шлепнут свои или оно не сдохнет.

Но даже в таком случае найдется )(уйло 2 которое продолжит войну против Украины, Молдовы, Грузии
показать весь комментарий
01.09.2025 14:39 Ответить
+6
якщо кацапи скажуть ні то коаліція імпотентів тихо погодиться .
показать весь комментарий
01.09.2025 14:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
)(уйло не прекратит войну, пока его не шлепнут свои или оно не сдохнет.

Но даже в таком случае найдется )(уйло 2 которое продолжит войну против Украины, Молдовы, Грузии
показать весь комментарий
01.09.2025 14:39 Ответить
Прибрати, фізично ліквідувати Пуйла просто нікому. Лаптєногі готові здихати в Україні , але не ліквідувати Пуйла. ВасяДвамагазина , шабесгой і холуй Вови ********* і злочинної банди Бєні Бородача беззавітно служить цій банді, яка кровно зацікавлена в продовженні війни, бо заробляє на цьому шалені гроші і не треба проводити вибори. Тому ВасяДвамагазина ніколи не займеться ліквідацією Пуйла, бо начальник не велить.Так що, буде продовження серіалу про Пуйла і Вову **********, які не модуть жити один без одного.
показать весь комментарий
01.09.2025 16:10 Ответить
якщо кацапи скажуть ні то коаліція імпотентів тихо погодиться .
показать весь комментарий
01.09.2025 14:40 Ответить
На фронті хай собі воюють, головне щоб в тилу потужні і рішучі могли безперешкодно літати і не паритись з якимись пересадками і незручностями.
показать весь комментарий
01.09.2025 14:42 Ответить
Прильоти по підприємствам в тому числі і по військовим ви не берете до увазі, також по нашим аеродромам де втрачається техніка.
показать весь комментарий
01.09.2025 15:58 Ответить
Прильоти по підприємствам продовжуватимуться. Просто буде так: вдень цивільні літаки, вночі - шахеди і ракети.
показать весь комментарий
01.09.2025 17:45 Ответить
Будуть літати до першого збитого літака. Йде війна, не треба про це забувати. Вурдалаки Пуйла один літак збили?
показать весь комментарий
01.09.2025 16:26 Ответить
а західна це де конкретно в їх розумінні?
показать весь комментарий
01.09.2025 14:42 Ответить
"та інших західних повітряних гаваней".
Джерело: https://censor.net/ua/n3571600

крім Льова та Ужгорода на заході більше підготовлених аеродромів немає
показать весь комментарий
01.09.2025 14:43 Ответить
яка нахрін безпольотна зона коли шахеди долітають до Польщі???
показать весь комментарий
01.09.2025 14:43 Ответить
Безглузда ідея, прийшла в якусь дурну голову. Пуйло обстрілює всю територію України, включаючи і західні області. Яке може бути повітряне сполучення в небі України, що аж кишить ракетами і шахедами?
показать весь комментарий
01.09.2025 16:30 Ответить
Дуже там не нарізайте ту зону. Кілометра досить. А то ще полякам доведеться літаки піднімати зайвий раз щоб десь політати в районі Варшави.
показать весь комментарий
01.09.2025 14:45 Ответить
Отличная идея. Осталось дело за малым, договорится с ******. Но то такое чисто технические моменты, главное понятно волевое решение.
показать весь комментарий
01.09.2025 14:48 Ответить
Задум типу гарний, але підозрілий. Чим виторгувати у путлєра безпеку польотів? Зняттям санкцій?
показать весь комментарий
01.09.2025 14:55 Ответить
Звертаю увагу на формулювання: "...запровадження закритої для військової авіації зони..." - не зазначено для якої зі сторін, тобто і для української теж. Тобто звужують зону для польотів нашої військової авіації -"вичавлюючи" її поближче до ворога, підвищуючи ризики ураження як в повітрі так і на землі. Цікаво хто таке запропонував?
показать весь комментарий
01.09.2025 15:06 Ответить
От як почнуть літаки літати так всі біженці повернуться... Ну так йухню верзуть шо аж смішно...
показать весь комментарий
01.09.2025 15:10 Ответить
ДмК. Я не хочу показаться скучным, но где резонансные уголовные дела от НАБУ?
Или им полномочия вернули в рамках «договорняка», что они больше не видят власть?
За что же стояли школьники и студенты на картонном Майдане?
показать весь комментарий
01.09.2025 15:43 Ответить
Цензор, ви б хоч чітко вказали на початку статті, що мова йде - ПІСЛЯ ПЕРЕМИР'Я. Бо зараз весь сенс статті перекручений, ніби ця зона виникне якось окремо. Ну і могли б вже всі етапи перемир'я зі статті навести, їх там штук 20, а не лише про аеропорти.
показать весь комментарий
01.09.2025 17:34 Ответить
 
 