Європейці розглядають безпольотну зону над західною частиною України для безпеки цивільних рейсів, - The Telegraph

Європейські держави обговорюють запровадження закритої для військової авіації зони над західною частиною України з поетапним розширенням на схід.

Про це повідомляє The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, мета - забезпечити безпечне відновлення цивільного авіасполучення.

За інформацією видання, план передбачає початок із аеропорту Львова та інших західних повітряних гаваней. У разі дотримання домовленостей про припинення вогню зона може поширитися на Київ та інші східні міста. Для реалізації місії можуть бути задіяні західні винищувачі та наземні системи ППО.

Відновлення цивільних рейсів розглядається як важливий крок для залучення інвестицій, повернення біженців та стабілізації країни в цілому.

