Європейці розглядають безпольотну зону над західною частиною України для безпеки цивільних рейсів, - The Telegraph

США перекинули на кордон із Мексикою літаки-розвідники, які стежили за Росією й Китаєм

Європейські держави обговорюють запровадження закритої для військової авіації зони над західною частиною України з поетапним розширенням на схід.

Про це повідомляє The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, мета - забезпечити безпечне відновлення цивільного авіасполучення.

За інформацією видання, план передбачає початок із аеропорту Львова та інших західних повітряних гаваней. У разі дотримання домовленостей про припинення вогню зона може поширитися на Київ та інші східні міста. Для реалізації місії можуть бути задіяні західні винищувачі та наземні системи ППО.

Відновлення цивільних рейсів розглядається як важливий крок для залучення інвестицій, повернення біженців та стабілізації країни в цілому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія хоче інвестувати країни ЄС, які мають кордони з Росією та Білоруссю, - фон дер Ляєн

На фронті хай собі воюють, головне щоб в тилу потужні і рішучі могли безперешкодно літати і не паритись з якимись пересадками і незручностями.
01.09.2025 14:42 Відповісти
якщо кацапи скажуть ні то коаліція імпотентів тихо погодиться .
01.09.2025 14:40 Відповісти
)(уйло не прекратит войну, пока его не шлепнут свои или оно не сдохнет.

Но даже в таком случае найдется )(уйло 2 которое продолжит войну против Украины, Молдовы, Грузии
01.09.2025 14:39 Відповісти
Прибрати, фізично ліквідувати Пуйла просто нікому. Лаптєногі готові здихати в Україні , але не ліквідувати Пуйла. ВасяДвамагазина , шабесгой і холуй Вови ********* і злочинної банди Бєні Бородача беззавітно служить цій банді, яка кровно зацікавлена в продовженні війни, бо заробляє на цьому шалені гроші і не треба проводити вибори. Тому ВасяДвамагазина ніколи не займеться ліквідацією Пуйла, бо начальник не велить.Так що, буде продовження серіалу про Пуйла і Вову **********, які не модуть жити один без одного.
01.09.2025 16:10 Відповісти
Прильоти по підприємствам в тому числі і по військовим ви не берете до увазі, також по нашим аеродромам де втрачається техніка.
01.09.2025 15:58 Відповісти
Будуть літати до першого збитого літака. Йде війна, не треба про це забувати. Вурдалаки Пуйла один літак збили?
01.09.2025 16:26 Відповісти
а західна це де конкретно в їх розумінні?
01.09.2025 14:42 Відповісти
"та інших західних повітряних гаваней".
"та інших західних повітряних гаваней".

крім Льова та Ужгорода на заході більше підготовлених аеродромів немає
01.09.2025 14:43 Відповісти
яка нахрін безпольотна зона коли шахеди долітають до Польщі???
01.09.2025 14:43 Відповісти
Безглузда ідея, прийшла в якусь дурну голову. Пуйло обстрілює всю територію України, включаючи і західні області. Яке може бути повітряне сполучення в небі України, що аж кишить ракетами і шахедами?
01.09.2025 16:30 Відповісти
Дуже там не нарізайте ту зону. Кілометра досить. А то ще полякам доведеться літаки піднімати зайвий раз щоб десь політати в районі Варшави.
01.09.2025 14:45 Відповісти
Отличная идея. Осталось дело за малым, договорится с ******. Но то такое чисто технические моменты, главное понятно волевое решение.
01.09.2025 14:48 Відповісти
Задум типу гарний, але підозрілий. Чим виторгувати у путлєра безпеку польотів? Зняттям санкцій?
01.09.2025 14:55 Відповісти
Звертаю увагу на формулювання: "...запровадження закритої для військової авіації зони..." - не зазначено для якої зі сторін, тобто і для української теж. Тобто звужують зону для польотів нашої військової авіації -"вичавлюючи" її поближче до ворога, підвищуючи ризики ураження як в повітрі так і на землі. Цікаво хто таке запропонував?
01.09.2025 15:06 Відповісти
От як почнуть літаки літати так всі біженці повернуться... Ну так йухню верзуть шо аж смішно...
01.09.2025 15:10 Відповісти
ДмК. Я не хочу показаться скучным, но где резонансные уголовные дела от НАБУ?
Или им полномочия вернули в рамках «договорняка», что они больше не видят власть?
За что же стояли школьники и студенты на картонном Майдане?
01.09.2025 15:43 Відповісти
 
 