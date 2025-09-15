УКР
Медведєв про ідею створення безпольотної зони над Україною: Це означатиме лише одне - війну НАТО з Росією

Медведєв погрожує новими ударами по Києву після санкцій ЄС

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що можливе запровадження безпольотної зони над Україною та збиття російських безпілотників країнами НАТО означатимуть "війну Альянсу з Росією".

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Реалізація провокаційної ідеї київських та інших придурків про створення "безпольотної зони над Україною" та можливість для країн НАТО збивати наші БПЛА означатимуть лише одне - війну НАТО з Росією", - зазначив він.

Медведєв відреагував на візит міністра оборони Естонії до Києва та європейську ініціативу "Східний вартовий", назвавши їх "провокаційними". Також він пригрозив відповіддю ЄС у випадку використання заморожених російських активів для фінансової допомоги Україні.

"Щодо крадіжки російського майна у формі "кредиту Україні під російські активи", ідею якого виношують різноманітні виродки з Брюсселя та країн ЄС. Якщо це станеться, Росія переслідуватиме держави ЄС... У всіх можливих міжнародних та національних судах", - заявив Медведєв.

Нагадаємо, європейські держави обговорюють запровадження закритої для військової авіації зони над західною частиною України з поетапним розширенням на схід.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гарантії безпеки для України неможливі "без урахування позиції Росії", - Медведєв

війна (1478) Медведєв Дмітро (1946) НАТО (6774) росія (67711)
+11
Коли вже ця шльопйобань згорить від горілки!?
15.09.2025 10:57 Відповісти
+10
А атака Польщі рашкою це не є війна проти НАТО! Дивіться, не переплутайте! Рашафашисти це білі кучеряві овечки, а всі хто має нахабство захищатися, то хвашісти! Рашистська мерзота давно заслуговує на знищення, але тут прийшло трампобидло до влади в америці…
15.09.2025 11:00 Відповісти
+7
Сситься алкаш
15.09.2025 10:56 Відповісти
Сситься алкаш
15.09.2025 10:56 Відповісти
Коли вже ця шльопйобань згорить від горілки!?
15.09.2025 10:57 Відповісти
П'янь та заригань знову розбушувалася. Даремно алкаш переживає. НАТО настільки сцикливие ,що ведеться на подібні порожні погрози.
15.09.2025 10:58 Відповісти
Альянс своїми висловлюваннями та поведінкою дає привід так думати. А як воно буде, час покаже.
15.09.2025 11:07 Відповісти
Так він не переживає. Він розкидає пальцями, знаючи, що йому за це нічого не буде. Навіть нафту не припинять в нього купувати, не кажучи вже про томагавк чи таурус по його хвіртці. А треба б.
15.09.2025 11:14 Відповісти
А атака Польщі рашкою це не є війна проти НАТО! Дивіться, не переплутайте! Рашафашисти це білі кучеряві овечки, а всі хто має нахабство захищатися, то хвашісти! Рашистська мерзота давно заслуговує на знищення, але тут прийшло трампобидло до влади в америці…
15.09.2025 11:00 Відповісти
Так. Згадана Вами атака є війною.

То чому Польща/НАТО не відповідають належно?

Навіть сказати щось суттєве не спроможуться...
15.09.2025 11:27 Відповісти
Так те ж трампобидло зараз і в НАТО крутить своїм *********** хвостом. Раніше воно діяло узгоджено, а зараз узгоджено діють компашка трампа з фіцорбиками на користь рашки. Європа ще не відійшла від цього шоку.
15.09.2025 12:06 Відповісти
А кацапські безбілотники в Польщу та Румунія, це ще не війна болота з НАТО?
15.09.2025 11:01 Відповісти
Дімон вийшов з запою. Мабуть не надовго.
15.09.2025 11:02 Відповісти
Щоб молоти таку "дічь" не потрібно виходити з запою.
15.09.2025 11:38 Відповісти
Обдристався, бойовий ліліпут? Бєлка перемогла медведа - зоологічний феномен!
15.09.2025 11:03 Відповісти
Так ти ж, мале та кончене, вже три роки волаєш шо ти воюєш з НАТО. Проспись, убоге.
15.09.2025 11:03 Відповісти
треба було цього алкаша ще тоді вбити, коли він до Києва приїзждав. Але ніхто не міг знати що він прогресуючий алкоголик.
15.09.2025 11:05 Відповісти
- російський алкаш забороняє НАТО збивати безпілотні дрони над територією України.

- сьогодні китайоза забороняє накладати вторинні санкції на нафту.

Я так розумію, реакція НАТО - очевидна? Рішуче погодитись на всі погрози терористів , сховати голову в пісок і виразити глибоке занепокоєння? (але тихесенько, щоб не злити пу та сі)
15.09.2025 11:06 Відповісти
Мир так быстро меняется) 40 лет назад Китай был ничто, а СССр все. Теперь наоборот кацапстан ничто а Китай все). Так что война Нато и расиси, расиси не выгодна) а еще расися от Китая получит по заднице, потому, что такая война не нужна Китаю.
15.09.2025 11:06 Відповісти
дімон пічля ювілею опохмелився, тамвоює з нато! Ю
15.09.2025 11:07 Відповісти
гном розбушувався !
15.09.2025 11:12 Відповісти
Ага. Ще копитцем постукай по підлозі, алкаш недобитий. Сосія перша почала війну проти НАТО. Те ж саме коли Сралін перший почав другу світову війну напавши на Фінляндію а потім Польщу.
15.09.2025 11:14 Відповісти
-Хорошие сапоги. Надо брать.
15.09.2025 11:16 Відповісти
Цього недопалка (російською-окурка) мама стоячи родила і він тім'ячком об підлогу що сказалося в подальшому.Безпробудний опохмел "Бояришником" привів до деградації.Всіх хто проти кремлівського режиму називає придурками і виродками,фактично, воно саме таке.Пащ морська тявкає,то це означає що правильно робиться і звертати на те що під ногами шниряє не слід.Хай з Захаровой продовжує бухати.У них печінка вже більше чим в московського мєнта кобура. Слава "Бояришника!"
15.09.2025 11:18 Відповісти
Ну війна... А шо ти алкаш хотів?! І про які воно суди лепече? Кацапи ж прийняли якийсь там типу закон шо вони не визнають рішення міжнародних судів. Так шо ПНХ
15.09.2025 11:21 Відповісти
15.09.2025 11:22 Відповісти
путлєр вже давно казав шо рашка в Україні б"ється з НАТО - дімон почав тормозити
15.09.2025 11:25 Відповісти
Та ви ж і так говорите, що воюєте з НАТО в Україні.
15.09.2025 11:25 Відповісти
Та у ср@ку поцілуєте НАТО. З Україною обіср@лись за "трі дня". Хоча, якщо вірити одному виданню, то путлєр скупив усіх європейських можновладців до початку вторгнення в Грузію. Тому, НАТА нічого не буде робити, від слова "зовсім". Як нічого не робить Червоний Хрест, Радбез ООН....
15.09.2025 11:35 Відповісти
клоун
15.09.2025 11:35 Відповісти
Побрякушку нову свою 4-го ступеня відпрацьовує, чи шо?
15.09.2025 11:35 Відповісти
П...дьж цього аліка , це не що інше як чергова спроба залякати НАТО . Мовляв - не лізте в наші з Україною розбірки , ато ми - огого ,, як перднемо так ви тут всі почадієте .
Отут би НАТО публічно послати його нах.. і продовжувати робити своє , те що задумали - ще більш наполегливо . Але , але але але ..!
15.09.2025 11:44 Відповісти
дімон , та гляди шоб ти невср* вся ...від напруги ...
15.09.2025 11:49 Відповісти
Такі маленькі гниди, як дімон, не тільки бухають, а ще - сосуть, сосуть, сосуть...
15.09.2025 11:54 Відповісти
Здохни вже нарешті пяна рашиська мерзота.
15.09.2025 12:06 Відповісти
Алкоголік та придурок...що з нього візьмеш.
15.09.2025 12:14 Відповісти
є-є-є.. так рашисти ж вже 3 роки кажуть, що з НАТО воюють! як жеж так?
15.09.2025 12:19 Відповісти
зачем мужики красят волосы? моложе один хер не выглядят, зато смахивают на пидогеев))
15.09.2025 12:20 Відповісти
 
 