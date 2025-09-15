Медведєв про ідею створення безпольотної зони над Україною: Це означатиме лише одне - війну НАТО з Росією
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що можливе запровадження безпольотної зони над Україною та збиття російських безпілотників країнами НАТО означатимуть "війну Альянсу з Росією".
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Реалізація провокаційної ідеї київських та інших придурків про створення "безпольотної зони над Україною" та можливість для країн НАТО збивати наші БПЛА означатимуть лише одне - війну НАТО з Росією", - зазначив він.
Медведєв відреагував на візит міністра оборони Естонії до Києва та європейську ініціативу "Східний вартовий", назвавши їх "провокаційними". Також він пригрозив відповіддю ЄС у випадку використання заморожених російських активів для фінансової допомоги Україні.
"Щодо крадіжки російського майна у формі "кредиту Україні під російські активи", ідею якого виношують різноманітні виродки з Брюсселя та країн ЄС. Якщо це станеться, Росія переслідуватиме держави ЄС... У всіх можливих міжнародних та національних судах", - заявив Медведєв.
Нагадаємо, європейські держави обговорюють запровадження закритої для військової авіації зони над західною частиною України з поетапним розширенням на схід.
То чому Польща/НАТО не відповідають належно?
Навіть сказати щось суттєве не спроможуться...
- сьогодні китайоза забороняє накладати вторинні санкції на нафту.
Я так розумію, реакція НАТО - очевидна? Рішуче погодитись на всі погрози терористів , сховати голову в пісок і виразити глибоке занепокоєння? (але тихесенько, щоб не злити пу та сі)
Отут би НАТО публічно послати його нах.. і продовжувати робити своє , те що задумали - ще більш наполегливо . Але , але але але ..!