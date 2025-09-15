УКР
Сікорський підтримав ідею створення безпольотної зони над Україною

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що ідея створення безпольотної зони над Україною заслуговує на обговорення.

Про це він сказав в інтервʼю Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує Цензор.НЕТ.

Сікорський зазначив, що ідея безпольотної зони обговорювалась ще за президентства Джо Байдена у США.

"Технічно ми, як НАТО і ЄС, могли б це зробити, але це не те рішення, яке Польща може ухвалити самостійно, а лише разом з нашими союзниками", - пояснив польський міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Медведєв про ідею створення безпольотної зони над Україною: Це означатиме лише одне - війну НАТО з Росією

За словами Сікорського, Варшава змогла б краще захищати свій повітряний простір, якби мала можливість боротися з дронами та іншими літаючими об'єктами "за межами нашої території".

"Якби Україна попросила нас збивати їх (дрони - ред.) над своєю територією, це було б для нас перевагою. Якщо ви запитаєте мене особисто, ми повинні подумати про це", - додав він.

Нагадаємо, європейські держави обговорюють запровадження закритої для військової авіації зони над західною частиною України з поетапним розширенням на схід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва піднімала винищувачі НАТО через російські літаки, які порушили правила польоту

"Якби Україна попросила нас збивати їх (дрони - ред.) над своєю територією, це було б для нас перевагою. Якщо ви запитаєте мене особисто, ми повинні подумати про це", - додав він.

А що, Україна не просила закрити небо над Україною ще з перших днів повномасшабного вторгнення?
А що, Україна не просила закрити небо над Україною ще з перших днів повномасшабного вторгнення?
15.09.2025 20:58 Відповісти
***** і Тампон будуть проти. Вони ж хочуть миру. А збивати дрони і ракети які летять в українські міста це ж ескалація і третя світова
15.09.2025 20:55 Відповісти
А що скаже головнокомандуючий президент Польщі? рашка вже сказала- це початок війни з нею...
15.09.2025 20:47 Відповісти
А що скаже головнокомандуючий президент Польщі? рашка вже сказала- це початок війни з нею...
15.09.2025 20:47 Відповісти
рашка и так воюет со всем нато,или вы не знали?
15.09.2025 22:32 Відповісти
Для того что бы начать думать головой и увидеть реальную ситуацию некоторым надо сначала испугаться.
15.09.2025 20:49 Відповісти
CLOSE UKRAINIAN SKY

Увесь світ памʼятає цей "діамант" української творчости зразка березня-2022.....
15.09.2025 20:49 Відповісти
***** і Тампон будуть проти. Вони ж хочуть миру. А збивати дрони і ракети які летять в українські міста це ж ескалація і третя світова
15.09.2025 20:55 Відповісти
"Якби Україна попросила нас збивати їх (дрони - ред.) над своєю територією, це було б для нас перевагою. Якщо ви запитаєте мене особисто, ми повинні подумати про це", - додав він.

А що, Україна не просила закрити небо над Україною ще з перших днів повномасшабного вторгнення?
А що, Україна не просила закрити небо над Україною ще з перших днів повномасшабного вторгнення?
15.09.2025 20:58 Відповісти
За три роки повномасштабної війни ше не наговорилися?
15.09.2025 21:00 Відповісти
******( Своє небо хоч би закрив,а то вже Україні закриває.
15.09.2025 21:40 Відповісти
Сікорський проігнорував вето ЕрЗ, зустрівся в Києві з https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/13901 Петром Порошенком:
Для мене велика честь знову зустрітися зі старим другом Радеком Сікорським, Віце-прем'єр-міністром Польщі. Цього разу у Києві. Але хоч би де ми зустрічалися, завжди говоримо про найактуальніше й шукаємо найдієвіші та найефективніші рішення в інтересах обох наших народів.
Обговорили ситуацію на фронті та ключові потреби українських воїнів. Сьогодні вони є не лише найкращими переговірниками, а й справжніми захисниками безпеки і України, і всієї об'єднаної Європи. Важливо припинити втрачати людей, території й час. Але якщо путін відмовляється від припинення вогню, ми повинні мати План Б: ******* зброя, далекобійні ракети, ******* винищувачі, більше систем ППО, **********.
Окремо зупинилися на санкційному тиску на москву. Він має чимраз зростати, отже маємо робити все, щоб позбавити путіна ресурсів для війни.
Водночас важливо посилювати потенціал і стійкість України, передусім через спільні оборонні проєкти з ЄС та з окремими країнами-членами, зокрема з Польщею. Україна вже має дієві та випробувані ******* рішення для поля бою, які слід масштабувати у спільній співпраці. Ми докладно обговорили і наші власні розробки.
Тепер Польща також стала мішенню російських дронів. Це ще раз доводить, що агресія росії становить загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. Саме тому ми і далі будемо посилювати наші позиції. І робити це не для вічної війни, а для того, щоб ця війна не стала вічною.
Дякую тобі, Радеку, за багаторічну підтримку й послідовний захист наших спільних інтересів!
15.09.2025 21:57 Відповісти
https://t.me/dragonspech/9353 Дмитро Каленчук-Вовнянко:
https://app.telepost.me/api/bot-cdn/uploads/file/********************************************************************************************/image.jpg ​​Виявилося, що віце-прем'єр Польщі Радослав Сікорський під час відвідування України зустрічався не тільки з урядовцями та представниками команди президента Зеленського, а й з Петром Порошенко.
Бо це цілком нормальна практика для іноземних урядовців - зустрічатися не тільки з представниками влади, а й з лідером опозиції.
Бо, по-перше, представника Польщі цікавлять погляди не тільки влади, а й тих хто владі опонує.
По-друге, Петро Порошенко - державний діяч з чималим досвідом і колишній президент України, не дивно що Сікорського цікавить його погляд на ситуацію навколо України.
По-третє, Сікорський явно нічого не знає, що "Порошенко всіх обікрав" і що проти Порошенка впроваджені превентивні санкції. Певно Сікорському до лампочки, що Порошенкові заборонено в українських портах плавати на авіаносцях.
Нарешті, очевидно, що то тільки на профілях ЗЕботви знають ніби "Порошенко - збитий льотчик". Сікорський знає інше, що Петро Порошенко в українській політиці ще надовго. Він явно переживе президентство Зеленського і цілком може повернутися у владу.
Тому Сікорському корисно підтримувати контакти з Петром Порошенко.
15.09.2025 22:00 Відповісти
"Якби Україна попросила нас збивати їх (дрони - ред.) над своєю територією...." - все встає на свої місця!!! Ніхто нікого не просив!!!
15.09.2025 22:33 Відповісти
 
 