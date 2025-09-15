Сікорський підтримав ідею створення безпольотної зони над Україною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що ідея створення безпольотної зони над Україною заслуговує на обговорення.

Про це він сказав в інтервʼю Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує Цензор.НЕТ.

Сікорський зазначив, що ідея безпольотної зони обговорювалась ще за президентства Джо Байдена у США.

"Технічно ми, як НАТО і ЄС, могли б це зробити, але це не те рішення, яке Польща може ухвалити самостійно, а лише разом з нашими союзниками", - пояснив польський міністр.

За словами Сікорського, Варшава змогла б краще захищати свій повітряний простір, якби мала можливість боротися з дронами та іншими літаючими об'єктами "за межами нашої території".

"Якби Україна попросила нас збивати їх (дрони - ред.) над своєю територією, це було б для нас перевагою. Якщо ви запитаєте мене особисто, ми повинні подумати про це", - додав він.

Нагадаємо, європейські держави обговорюють запровадження закритої для військової авіації зони над західною частиною України з поетапним розширенням на схід.

