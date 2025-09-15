Сікорський підтримав ідею створення безпольотної зони над Україною
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що ідея створення безпольотної зони над Україною заслуговує на обговорення.
Про це він сказав в інтервʼю Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує Цензор.НЕТ.
Сікорський зазначив, що ідея безпольотної зони обговорювалась ще за президентства Джо Байдена у США.
"Технічно ми, як НАТО і ЄС, могли б це зробити, але це не те рішення, яке Польща може ухвалити самостійно, а лише разом з нашими союзниками", - пояснив польський міністр.
За словами Сікорського, Варшава змогла б краще захищати свій повітряний простір, якби мала можливість боротися з дронами та іншими літаючими об'єктами "за межами нашої території".
"Якби Україна попросила нас збивати їх (дрони - ред.) над своєю територією, це було б для нас перевагою. Якщо ви запитаєте мене особисто, ми повинні подумати про це", - додав він.
Нагадаємо, європейські держави обговорюють запровадження закритої для військової авіації зони над західною частиною України з поетапним розширенням на схід.
Увесь світ памʼятає цей "діамант" української творчости зразка березня-2022.....
А що, Україна не просила закрити небо над Україною ще з перших днів повномасшабного вторгнення?
Для мене велика честь знову зустрітися зі старим другом Радеком Сікорським, Віце-прем'єр-міністром Польщі. Цього разу у Києві. Але хоч би де ми зустрічалися, завжди говоримо про найактуальніше й шукаємо найдієвіші та найефективніші рішення в інтересах обох наших народів.
Обговорили ситуацію на фронті та ключові потреби українських воїнів. Сьогодні вони є не лише найкращими переговірниками, а й справжніми захисниками безпеки і України, і всієї об'єднаної Європи. Важливо припинити втрачати людей, території й час. Але якщо путін відмовляється від припинення вогню, ми повинні мати План Б: ******* зброя, далекобійні ракети, ******* винищувачі, більше систем ППО, **********.
Окремо зупинилися на санкційному тиску на москву. Він має чимраз зростати, отже маємо робити все, щоб позбавити путіна ресурсів для війни.
Водночас важливо посилювати потенціал і стійкість України, передусім через спільні оборонні проєкти з ЄС та з окремими країнами-членами, зокрема з Польщею. Україна вже має дієві та випробувані ******* рішення для поля бою, які слід масштабувати у спільній співпраці. Ми докладно обговорили і наші власні розробки.
Тепер Польща також стала мішенню російських дронів. Це ще раз доводить, що агресія росії становить загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. Саме тому ми і далі будемо посилювати наші позиції. І робити це не для вічної війни, а для того, щоб ця війна не стала вічною.
Дякую тобі, Радеку, за багаторічну підтримку й послідовний захист наших спільних інтересів!
https://app.telepost.me/api/bot-cdn/uploads/file/********************************************************************************************/image.jpg Виявилося, що віце-прем'єр Польщі Радослав Сікорський під час відвідування України зустрічався не тільки з урядовцями та представниками команди президента Зеленського, а й з Петром Порошенко.
Бо це цілком нормальна практика для іноземних урядовців - зустрічатися не тільки з представниками влади, а й з лідером опозиції.
Бо, по-перше, представника Польщі цікавлять погляди не тільки влади, а й тих хто владі опонує.
По-друге, Петро Порошенко - державний діяч з чималим досвідом і колишній президент України, не дивно що Сікорського цікавить його погляд на ситуацію навколо України.
По-третє, Сікорський явно нічого не знає, що "Порошенко всіх обікрав" і що проти Порошенка впроваджені превентивні санкції. Певно Сікорському до лампочки, що Порошенкові заборонено в українських портах плавати на авіаносцях.
Нарешті, очевидно, що то тільки на профілях ЗЕботви знають ніби "Порошенко - збитий льотчик". Сікорський знає інше, що Петро Порошенко в українській політиці ще надовго. Він явно переживе президентство Зеленського і цілком може повернутися у владу.
Тому Сікорському корисно підтримувати контакти з Петром Порошенко.