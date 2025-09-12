БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
США вимагають від G7 ввести мита у розмірі 50-100% проти Китаю та Індії за закупівлі російської нафти, – FT

США планують закликати країни "Великої сімки" (G7) запровадити підвищені тарифи проти Китаю та Індії через закупівлю ними російської нафти, щоб посилити тиск на Москву і підштовхнути її до мирних перемовин щодо України.

Американську пропозицію міністри фінансів країн G7 обговорять на відеонараді у п’ятницю, повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, у Вашингтоні наполягають, що закупівлі російської нафти Китаєм та Індією фінансують воєнні дії РФ. Конкретні ставки мит не називаються, але, за інформацією джерел, США пропонують діапазон 50-100%.

Минулого місяця Вашингтон уже підвищив мита на імпорт з Індії до 50% через закупівлі російської нафти. У квітні США також різко підвищили тарифи щодо Китаю, але в травні частково скасував це рішення.

У Брюсселі попереджають, що настільки високі мита щодо Пекіна та Нью-Делі матимуть значні економічні наслідки і можуть спричинити контрзаходи, свтерджують джерела видання. ЄС намагається переконати США, що подібного тиску можна досягти шляхом жорсткіших санкцій проти російських енергокомпаній і перенесення на більш ранній термін дедлайну 2027 року для відмови від російських нафти та газу. Для цього потрібен тиск на Угорщину і Словаччину, які й далі купують трубопровідну нафту РФ і раніше блокували жорсткі рішення ЄС.

Читайте також: Індійські імпортери нафти вимагають від Росії гігантських знижок через зростання ризиків, – Reuters

Єврокомісія паралельно обговорює можливі санкції проти Китаю за дешеві закупівлі російських енергоносіїв. Комісар ЄС з енергетики Дан Йоргенсен зустрівся з міністром енергетики США Крісом Райтом для обговорення заміщення російського скрапленого природного газу (СПГ) американським. Частка російського газу в імпорті ЄС зараз близько 20% проти 45% до повномасштабного вторгнення 2022 року.

Канада, що головує в G7, скликала зустріч міністрів фінансів після консультацій зі США. В Оттаві підтверджують, що на порядку денному - подальші кроки для обмеження можливостей РФ фінансувати війну, включно з можливими тарифами щодо країн, які продовжують закупівлі російської нафти. Водночас для Канади та ЄС такі кроки ускладнюються спробами поліпшити відносини з Індією та Китаєм.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія розглядає можливість включення низки незалежних китайських нафтопереробних заводів до 19 пакету санкцій проти Росії.

Автор: 

G-7 G7 (212) Європа (596) нафта (5034) мито (883) США (5107) тарифи (1374)
Тобто саме ЄС і Канада є слабкою ланкою і не хочуть накладати санкції проти комуністів та індоциган, бо "контрзаходи нападуть". Зате хочуть продовжувати війну чужими руками.
12.09.2025 12:06 Відповісти
Мита не працюють, так я мріє Трампоздун.
12.09.2025 12:21 Відповісти
Ту проФФесор по митах?
12.09.2025 12:59 Відповісти

