Китай и ЕС должны совместно противостоять тарифной войне, - Ван И

Тарифная война. Китай призвал ЕС сопротивляться вместе

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Евросоюз совместно сопротивляться злоупотреблению некоторых стран тарифами.

Об этом сообщила пресс-служба МИД КНР, информирует Цензор.НЕТ.

Во время переговоров в Варшаве с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским он заявил:

Злоупотребление тарифами нарушает правила международной торговли и вредит законным интересам всех стран. Китай и Европейский Союз должны совместно сопротивляться и противостоять этому.

Ван И подчеркнул, что чем сложнее и турбулентнее становится международная ситуация, тем больше Китай, Польша и Евросоюз должны поддерживать первоначальные цели установления дипломатических отношений, развивать партнерство, укреплять солидарность и сотрудничество, защищать свои законные права и интересы и международную справедливость и правосудие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США требуют от G7 ввести пошлины в размере 50-100% против Китая и Индии за закупки российской нефти, - FT

Сикорский одновременно заявил, что тарифная война игнорирует правила Всемирной торговой организации, подрывает стабильность производства и цепей поставок и не отвечает интересам ни одной из сторон.

"В общем, нынешняя система международного управления больше не способна адаптироваться к изменениям в балансе сил, поэтому Польша поддерживает инициативы Китая по глобальному управлению и готова укреплять коммуникацию и сотрудничество с КНР для содействия реформированию и совершенствованию системы глобального управления", - цитирует его пресс-служба МИД Китая.

Читайте: Сикорский призвал Ван И соблюдать устав ООН и уважать суверенитет Украины

Польша (8792) Сикорский Радослав (478) тарифы (1907) Ван И (79)
А може Китай та ЄС будуть разом здійснбвати тиск на росію, щоб та припинила війну?
показать весь комментарий
16.09.2025 12:03 Ответить
+10
А за підтримку Китаєм міжнародного терориста скромно промовчав?
показать весь комментарий
16.09.2025 12:06 Ответить
+8
Нах...й пішли мразоти смердючі - спонсори війни.
показать весь комментарий
16.09.2025 12:07 Ответить
А може Китай та ЄС будуть разом здійснбвати тиск на росію, щоб та припинила війну?
показать весь комментарий
16.09.2025 12:03 Ответить
не будуть разом. комуняки не будуть тиснути на кацапів. американці будуть проти, щоб європейці нюхалися з комуняками, які підтримують ворога Європи - кацапів та й тих же комуняків. підтримуючи кацапів і навіть науськуючи їх на війну з Україною, Європою, комуняки улесливо пропонують європейцям прибрати усі загороджувальні тарифи для китайських товарів, натомість комуняки зможуть натиснути на кацапів, щоб ті пішли на заморозку війни. от тільки така пропозиція є ультимативною. Європа і США на подібні ультиматуми не підуть. отже, тут більша вірогідність того, що не тільки проти кацапів, але і проти тих комуняк будуть посилюватися і санкції, і тарифи. менша вірогдність - це те, що Європа без американців будуть разом із комуняками рішати питання заморозки війни в Україні.
показать весь комментарий
16.09.2025 12:15 Ответить
Шо за брєд? китай і росія тиснуть на Україну і весь цивілізований світ, одуплися вже
показать весь комментарий
16.09.2025 12:26 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2025 12:05 Ответить
Дякую за розлогий коментар! додам від себе: цікава ситуація - США хоче відірвати рашку від Китаю, Китай хоче відірвати ЄС від США. Хто кого пересилить? Бо і те, і інше нереально. Тому виграє той, хто буде в цій ситуації більшим реалістом...
показать весь комментарий
16.09.2025 13:02 Ответить
Виходить і в політиці китайці плагіатом займаються - нічого свого придумати не можуть. Бо в них хронічна хвороба - комунізм головного мозку зветься...
показать весь комментарий
16.09.2025 13:07 Ответить
Шо сі стало з поляками? - вони ж у форватері політики США
показать весь комментарий
16.09.2025 12:05 Ответить
А за підтримку Китаєм міжнародного терориста скромно промовчав?
показать весь комментарий
16.09.2025 12:06 Ответить
ти добво ***? перестаньте підтримувати кацапів, то і не буде ніякої тарифної війни. поясніть хтось тому комуняці..
показать весь комментарий
16.09.2025 12:06 Ответить
Нах...й пішли мразоти смердючі - спонсори війни.
показать весь комментарий
16.09.2025 12:07 Ответить
Якщо касається Китаю то повинні чинити опір тарифній політиці разом з ЄС.Якщо це за війну па-раші проти України то хитрожопі вузькоокі товаріщі - моя хата з краю і я нічого не знаю.Продовжують торгівлю з болотом,продають електроніку для ракет і шахедів,станки,купляють нафту.Китай боїться санкцій,а раз так то треба вводити.
показать весь комментарий
16.09.2025 12:07 Ответить
Коаліція всратих запросто ляже під Китай ,якщо той пообіцяє захист від свого партнера
показать весь комментарий
16.09.2025 12:07 Ответить
Обіцянки китайців варті не більшого, ніж обіцянки кацапні. І всі це чудово розуміють на заході.
показать весь комментарий
16.09.2025 12:16 Ответить
Якщо стисло, то у болот нагребли сировини і нам потрібно тепер весь скам що виробили кудись продать. А війна нехай продовжується бо нам потрібно триліон людей кортить.
показать весь комментарий
16.09.2025 12:09 Ответить
Китай має дуже швидко йти за рускім корабльом, ***** тварі вузькоокі!
показать весь комментарий
16.09.2025 12:10 Ответить
китай - це головний ворог усіх інших людей на Землі. Бо вони хочуть усіх підкорити врешті-решт. Спочатку м'якою силою, а потім, коли зроблять достатньо зброї, почати вже реальні війни самостійно.
показать весь комментарий
16.09.2025 12:13 Ответить
А паскуда а рашиський режим і криваву війну підтримувати це нормально ?
показать весь комментарий
16.09.2025 12:15 Ответить
ЙДИ НАХ*Й!
показать весь комментарий
16.09.2025 12:17 Ответить
Поки китай не поставлять раком, схоже, що дестабілізація у світі буде тільки помножуватись( але, судячи з дій європейців, вони поки що цього робити не планують, а сподіваються, що все якось россоссеться
показать весь комментарий
16.09.2025 12:17 Ответить
Китай має перестати підтримувати рашизм.
показать весь комментарий
16.09.2025 12:22 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/polsha-otvergla-trebovaniya-kitaya-o-koridore-cherez-belarus/ Олег Пономарь:
Глава МИД Китая примчался в Польшу просить или требовать разблокировать польско-беларускую границу, так как через нее проходит торговый коридор для китайских товаров, которые поступают в ЕС (в Германию и дальше затем). Но поляки отказали Китаю по двум причинам: из Беларуси исходит угроза Польше, б) Китай не хочет влиять на Россию чтобы та прекратила войну. Ради справедливости отмечу, что этот коридор для китайских товаров не основной, бОльшая часть товаров идет по морю.
То есть, мы явно наблюдаем как вопросы экономики и торговли, не только Польши, но - и всего ЕС, вступили в конфликт с вопросами безопасности и геополитики.
Ясно, что Китай не начнет давить на Россию по вопросу войны из-за такого не критического вопроса, но сам факт - на лицо.
Китай, кстати, предложил Польше взятку в виде поддержки вступления Польши в G-20 (также заявку Польшу поддерживают США).

https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-16-09-2025/ Олег Пономарь:
Китаю не удалось убедить Польшу вновь открыть границу с Беларусью.
Трёхчасовые переговоры министра иностранных дел Китая Ван И с польским коллегой Радославом Сикорским завершились безрезультатно. Варшава отказалась открыть границу с Беларусью, несмотря на просьбы Пекина и проблемы с транзитом китайских товаров.
Польша пока что противостоит давлению Китая и призывает Китай изменить свою позицию в отношении поддержки российского вторжения в Украину.
*********
Закриття кордону сильно вдарило по транзиту китайських товарів в Європу...
показать весь комментарий
16.09.2025 12:24 Ответить
Хитра китайська морда хоче вбити клин між Європою та США. Розділяй і владарюй - як казали древні. А їм ще й Трамп в цьому допомагає
показать весь комментарий
16.09.2025 12:24 Ответить
Китайський папік хоче відвести шлюшку Європу від Америки?
показать весь комментарий
16.09.2025 12:29 Ответить
Ну все ясно, все буде китай
показать весь комментарий
16.09.2025 12:43 Ответить
Китай має йти накуй спільно з рашкою, бо така ж тварина, тільки хитріша.
показать весь комментарий
16.09.2025 12:53 Ответить
Смердючка кітайська вигодуванная ЄС та сша.
показать весь комментарий
16.09.2025 12:56 Ответить
Це була помилка європейців - розвивати єкономику китая - виростили ДРАКОНА , а в раше- виростили медведя
показать весь комментарий
16.09.2025 13:31 Ответить
******* косооке...
показать весь комментарий
16.09.2025 13:04 Ответить
Що за wtf…Польщу знову штирить!
показать весь комментарий
16.09.2025 13:06 Ответить
Тобто, нападати на іншу країну то за правилами, а тарифи встановлювати то не за правилами? Жовтодупі лицеміри.
показать весь комментарий
16.09.2025 13:18 Ответить
Ван І вважає європейців ідіотами? А хто тренирується зараз у Білорусі вбивати європейців?Невже не Китай з Індією?
показать весь комментарий
16.09.2025 13:29 Ответить
Трошки китайцям хвіст прищемили, а вони одразу кинулися шукати дурачків в ЄС, щоб їхніми руками вирішити свої проблеми.

Якщо, що, то цього хочемо не тільки ми (Китай), а також країни ЄС.
показать весь комментарий
16.09.2025 13:34 Ответить
ваня її піз* уй з України , **** червонодупа ...і таріфи будуть на 0 ...
показать весь комментарий
16.09.2025 14:16 Ответить
китайська макака вирішила перескочити до "розумних", бо з "красивими" не склалося
показать весь комментарий
16.09.2025 14:36 Ответить
китай яйцям поляки , перерекрили кисень на кордоні з Білорусю ...як шо Польша закрила надовго кордон ,то китайяйцям підкрадеться пісець скоро ...ЄС зрозуміли, шо руснявими руками і своєю зброєю ,китай суне не тільки в Україну а і на ЄС ...
показать весь комментарий
16.09.2025 14:40 Ответить
 
 