Китай и ЕС должны совместно противостоять тарифной войне, - Ван И

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Евросоюз совместно сопротивляться злоупотреблению некоторых стран тарифами.

Об этом сообщила пресс-служба МИД КНР, информирует Цензор.НЕТ.

Во время переговоров в Варшаве с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским он заявил:

Злоупотребление тарифами нарушает правила международной торговли и вредит законным интересам всех стран. Китай и Европейский Союз должны совместно сопротивляться и противостоять этому.

Ван И подчеркнул, что чем сложнее и турбулентнее становится международная ситуация, тем больше Китай, Польша и Евросоюз должны поддерживать первоначальные цели установления дипломатических отношений, развивать партнерство, укреплять солидарность и сотрудничество, защищать свои законные права и интересы и международную справедливость и правосудие.

Сикорский одновременно заявил, что тарифная война игнорирует правила Всемирной торговой организации, подрывает стабильность производства и цепей поставок и не отвечает интересам ни одной из сторон.

"В общем, нынешняя система международного управления больше не способна адаптироваться к изменениям в балансе сил, поэтому Польша поддерживает инициативы Китая по глобальному управлению и готова укреплять коммуникацию и сотрудничество с КНР для содействия реформированию и совершенствованию системы глобального управления", - цитирует его пресс-служба МИД Китая.

