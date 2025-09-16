Китай и ЕС должны совместно противостоять тарифной войне, - Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Евросоюз совместно сопротивляться злоупотреблению некоторых стран тарифами.
Об этом сообщила пресс-служба МИД КНР, информирует Цензор.НЕТ.
Во время переговоров в Варшаве с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским он заявил:
Злоупотребление тарифами нарушает правила международной торговли и вредит законным интересам всех стран. Китай и Европейский Союз должны совместно сопротивляться и противостоять этому.
Ван И подчеркнул, что чем сложнее и турбулентнее становится международная ситуация, тем больше Китай, Польша и Евросоюз должны поддерживать первоначальные цели установления дипломатических отношений, развивать партнерство, укреплять солидарность и сотрудничество, защищать свои законные права и интересы и международную справедливость и правосудие.
Сикорский одновременно заявил, что тарифная война игнорирует правила Всемирной торговой организации, подрывает стабильность производства и цепей поставок и не отвечает интересам ни одной из сторон.
"В общем, нынешняя система международного управления больше не способна адаптироваться к изменениям в балансе сил, поэтому Польша поддерживает инициативы Китая по глобальному управлению и готова укреплять коммуникацию и сотрудничество с КНР для содействия реформированию и совершенствованию системы глобального управления", - цитирует его пресс-служба МИД Китая.
Глава МИД Китая примчался в Польшу просить или требовать разблокировать польско-беларускую границу, так как через нее проходит торговый коридор для китайских товаров, которые поступают в ЕС (в Германию и дальше затем). Но поляки отказали Китаю по двум причинам: из Беларуси исходит угроза Польше, б) Китай не хочет влиять на Россию чтобы та прекратила войну. Ради справедливости отмечу, что этот коридор для китайских товаров не основной, бОльшая часть товаров идет по морю.
То есть, мы явно наблюдаем как вопросы экономики и торговли, не только Польши, но - и всего ЕС, вступили в конфликт с вопросами безопасности и геополитики.
Ясно, что Китай не начнет давить на Россию по вопросу войны из-за такого не критического вопроса, но сам факт - на лицо.
Китай, кстати, предложил Польше взятку в виде поддержки вступления Польши в G-20 (также заявку Польшу поддерживают США).
https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-16-09-2025/ Олег Пономарь:
Китаю не удалось убедить Польшу вновь открыть границу с Беларусью.
Трёхчасовые переговоры министра иностранных дел Китая Ван И с польским коллегой Радославом Сикорским завершились безрезультатно. Варшава отказалась открыть границу с Беларусью, несмотря на просьбы Пекина и проблемы с транзитом китайских товаров.
Польша пока что противостоит давлению Китая и призывает Китай изменить свою позицию в отношении поддержки российского вторжения в Украину.
Закриття кордону сильно вдарило по транзиту китайських товарів в Європу...
Якщо, що, то цього хочемо не тільки ми (Китай), а також країни ЄС.