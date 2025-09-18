Сикорский: Путина можно остановить только санкциями и поддержкой Украины
Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал к усилению санкций против России и продолжению поддержки Украины.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Сикорский отметил, что российский диктатор Владимир Путин остается неуступчивым, поскольку считает, что способен выиграть войну. По мнению польского министра, остановить его можно только создав убеждение, что достичь успеха за приемлемую цену невозможно.
"Единственный способ - усилить санкции против России и поддержать Украину в среднесрочной перспективе", - заявил он.
Комментарий Сикорского появился после публикации отчета Института изучения войны (ISW), в котором цитируются слова главы МИД РФ Сергея Лаврова от 17 сентября. Лавров заявил, что обмен территориями не остановит войну, а также пригрозил, что европейские силы, развернутые в Украине после завершения боевых действий, Россия будет рассматривать как "законные военные цели".
а я про українське наболівше , поки боти не почали хейтити Сікорського. .
стаття ДТ -СПЕЦСЛУЖБИ З ЛАМПИ: ЧИ МОЖНА ОСАДИТИ ДЖИНА, ВИПУЩЕНОГО ЗЕЛЕНСЬКИМ?
18 вересня, 2025, 08:
колаж ZN.UA
Потім на протязі місяця вступ України в ЕС зі статтею 42-7 яка сильнійша за 5-ту нато.
А не цей міфічний тиск "нищівних"сцянції та інший сферичний конгломерат. Але це все фантастика звістно
Цілком із ним згоден. За нас воювати з пуйлом ніхто не буде. Гасло ораторів весьмирснами давно вже в унітазі. Залишаються тільки санкції та деяка підтримка.