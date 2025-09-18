РУС
Новости Поддержка Украины Польшей
316 6

Сикорский: Путина можно остановить только санкциями и поддержкой Украины

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал к усилению санкций против России и продолжению поддержки Украины.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Сикорский отметил, что российский диктатор Владимир Путин остается неуступчивым, поскольку считает, что способен выиграть войну. По мнению польского министра, остановить его можно только создав убеждение, что достичь успеха за приемлемую цену невозможно.

"Единственный способ - усилить санкции против России и поддержать Украину в среднесрочной перспективе", - заявил он.

Комментарий Сикорского появился после публикации отчета Института изучения войны (ISW), в котором цитируются слова главы МИД РФ Сергея Лаврова от 17 сентября. Лавров заявил, что обмен территориями не остановит войну, а также пригрозил, что европейские силы, развернутые в Украине после завершения боевых действий, Россия будет рассматривать как "законные военные цели".

Автор: 

санкціями ***** не зупинити. У нього всього вдосталь. А далі як в приказки - проблеми папуасів вождя не є-уть.
18.09.2025 17:32 Ответить
Заклики до санкцій - Європа не може - Трамп не хоче - глухий кут?
18.09.2025 17:32 Ответить
https://zn.ua/ukr/anticorruption/spetssluzhbi-z-lampi-chi-mozhna-osaditi-dzhina-vipushchenoho-zelenskim.html

а я про українське наболівше , поки боти не почали хейтити Сікорського. .
стаття ДТ -СПЕЦСЛУЖБИ З ЛАМПИ: ЧИ МОЖНА ОСАДИТИ ДЖИНА, ВИПУЩЕНОГО ЗЕЛЕНСЬКИМ?



18 вересня, 2025, 08:

колаж ZN.UA
18.09.2025 17:34 Ответить
Якими санкціями йохани ти бабай? Може кожна країна ЕС пару бригад з озброенням навіть не до кілзони а туди де ще не долітають фпв та снаряди з ультиматумом приєднання до сил ЗСУ в разі розширення зони бойових дій-це буде якийсь шанс зупинити.

Потім на протязі місяця вступ України в ЕС зі статтею 42-7 яка сильнійша за 5-ту нато.

А не цей міфічний тиск "нищівних"сцянції та інший сферичний конгломерат. Але це все фантастика звістно
18.09.2025 17:38 Ответить
Цілком із ним згоден. За нас воювати з пуйлом ніхто не буде. Гасло ораторів весьмирснами давно вже в унітазі. Залишаються тільки санкції та деяка підтримка.
18.09.2025 17:43 Ответить
Або куля 12,7мм навіть не обов'язково в голову.
18.09.2025 17:59 Ответить
 
 