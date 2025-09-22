Угорщина стурбована атакою Росії на Польщу, бо це призводить до ескалації війни в Україні, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина стурбована атакою російських безпілотників на Польщу у ніч на 10 вересня. Однак, вважає він, з Росією треба "продовжувати говорити" для припинення війни в Україні.

Про це Сійярто повідомив у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи російську дронову атаку на Польщу, він заявив: в Угорщині сподіваються, що "дії, які призводять до ескалації, не повторяться".

"Ми стурбовані всіма подіями, які можуть призвести до подальшої ескалації цієї війни. Звичайно, разом із нашими союзниками ми засуджуємо дії, що порушують територіальну цілісність держав — це неприпустимо", - каже Сійярто.

Водночас, за словами угорського міністра, з Росією необхідно "продовжувати говорити".

В Угорщині вважають, що мирні переговори та припинення вогню між РФ та Україною мають бути рішенням для завершення війни.

Якщо Росія відмовляється від припинення вогню — її необхідно "почути", стверджує Сійярто.

"Блокування каналів комунікації та відмова від дипломатичних рішень – це не шлях уперед. Якщо ви блокуєте канали комунікації та відмовляєтеся від дипломатії, ми не знайдемо рішення. Єдиний спосіб зберегти надію та знайти рішення – продовжувати говорити один з одним і слухати один одного", - переконаний Сійярто.

Також глава МЗС Угорщини вважає, що санкції проти Росії — "найбільша поразка Євросоюзу".

"Я був присутній на перших дебатах три-чотири роки тому, коли ми вперше обговорювали санкції. Тоді я запитав:"Чого ми хочемо досягти?". Одна з відповідей звучала: "поставити Росію на коліна і змусити її до миру". Відтоді ми схвалили дев’ятнадцять пакетів санкцій, і Європа зазнала більше втрат, ніж Росія", - наголосив Сійярто.

Він також вважає, що санкції проти російських енергоносіїв шкодить першочергово європейським країнам, які імпортують російську нафту та газ.

"Фактично, коли йдеться про санкції, ми європейці більше страждаємо ніж росіяни. Якщо чесно – я не дбаю як нашкодити Росії. Мене цікавить як не нашкодити Угорщині", - резюмував Сійярто.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

