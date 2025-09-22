УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10272 відвідувача онлайн
Новини Порушення літаків РФ Літак РФ порушив повітряний простір Естонії
1 094 30

США захищатимуть кожен сантиметр території НАТО. Очікуємо від РФ "шляхів деескалації", - постпред в ООН Волц

Посол США в ООН Майк Волц

Новий посол США в ООН Майк Волц заявив, що Штати віддані ідеї захисту країн-членів НАТО на тлі останній провокацій з боку Росії.

Про це Волц сказав під час засідання Радбезу ООН, його цитує The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, "лише дев'ять днів тому ця Рада зібралася, щоб обговорити порушення Росією повітряного простору Польщі за допомогою великої кількості військових дронів".

Волц сказав, що попри це, Росія "знову порушила повітряний простір члена НАТО".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порушення повітряного простору суверенних держав Європи є неприпустимими, - ООН

"Сполучені Штати та наші союзники захищатимуть кожен сантиметр території НАТО. Росія повинна негайно припинити таку небезпечну поведінку, - наголосив Волц та додав, що США очікують від Росії "пошуку шляхів деескалації, а не ризику розширення".

"Ця подія, що сталася слідом за вторгненням російських безпілотників в повітряний простір Польщі, створює враження, що Росія або хоче ескалювати конфлікт і втягнути в нього більше країн, або не має повного контролю над тими, хто керує її винищувачами й безпілотниками. Таким чином, будь-який із цих сценаріїв викликає серйозне занепокоєння", - зауважив постпред США.

Він закликав Росію "підтримувати міжнародний мир і безпеку, поважати суверенітет своїх сусідів, припинити порушення їхнього повітряного простору".

"І я закликаю Росію вести прямі переговори з Україною, щоб покласти край цій війні", - резюмував Волц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо нам доведеться дати відсіч літакам РФ, ми це зробимо, - глава МЗС Британії Купер

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Також читайте: НАТО має рішуче реагувати на провокації РФ, - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

Автор: 

НАТО (6808) росія (67900) США (24362) Волц Майк (92)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Клоуни
показати весь коментар
22.09.2025 18:51 Відповісти
+8
От може хватить 3,14здіти?
показати весь коментар
22.09.2025 18:53 Відповісти
+7
показати весь коментар
22.09.2025 18:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Клоуни
показати весь коментар
22.09.2025 18:51 Відповісти
взагалі то не "сантиметр", а "дюйм НАТО" - під дудку Байдена пляшет цей волц.
рудий вже перемістив його з радника по держбезпеці, а тепер скаже своє коронне:

"ты - уволен !"

.
показати весь коментар
22.09.2025 19:17 Відповісти
От може хватить 3,14здіти?
показати весь коментар
22.09.2025 18:53 Відповісти
Так це ж їх основна робота!
показати весь коментар
22.09.2025 19:17 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2025 18:53 Відповісти
Начните хотя бы... С Умани, там базу поставьте !! Ну пожалуста!!
Все сантиметры берите себе !!
А потом обрастете серьезным ПВО, дальше пойдете... Работы не початый край
показати весь коментар
22.09.2025 18:55 Відповісти
Вони почали з природних копалин України.
показати весь коментар
22.09.2025 19:16 Відповісти
А если на эти вот сантиметры нападут, а вот эти нет! То что, сразу скажете эстонцам и полякам - эти сантиметры сейчас не в нато?))
показати весь коментар
22.09.2025 18:56 Відповісти
Доки трампони рік розповідають про сантиметри, кацапський хер у них за щокою вже розміром з метр. Воду дірявий намалювався. Кому як не йому вапняками про знищення авторитету США.
показати весь коментар
22.09.2025 18:59 Відповісти
Очікуємо від РФ
показати весь коментар
22.09.2025 18:59 Відповісти
А главное у американцев сантиметров нет у них дюймы,в общем приходи вчера..
показати весь коментар
22.09.2025 19:02 Відповісти
в оригіналі - дюйми (це так переклали просто). Взагалі навряд чи волц взагалі в курсі, що там за океаном метрична система вимірювання, когнітивні здібності в нього - десь на рівні трампа
показати весь коментар
22.09.2025 19:05 Відповісти
ваши слова не стоят и стакана цемента
показати весь коментар
22.09.2025 19:03 Відповісти
Для цього, постпред США в ООН Волц створить «секретний чат» у Signal, куди додасть: Китай, Північну Корею і к@ц@пію.
показати весь коментар
22.09.2025 19:03 Відповісти
Но не сразу. Через две недели.
показати весь коментар
22.09.2025 19:06 Відповісти
Читайте між рядками: сша не збирається нізким воювати, а чекає що Сосія сама зупинить свою ескалацію
показати весь коментар
22.09.2025 19:06 Відповісти
Доречі згадайте, як американські конгресмени запевняли що сша буде захищати свої інвестиції і заводи і примушували Україну підписанти угоду про корисні копалини. Як самі бачите все виявилось пшиком. Сша не тільки не збираються захищати свої інвестиції, сша практично проігнорували знищення своїх підприємств рашистськими ракетами. Тобто, це була перевірка сша на "слабо" московським режимом
показати весь коментар
22.09.2025 19:19 Відповісти
"захищатимемо кожен сантиметр територій нато..." щас заплАчу...
Литва, Латвія, Естонія, Польща, ви чули? Якийсь там волц сказав, що ви можете спати спокійно.
показати весь коментар
22.09.2025 19:14 Відповісти
Весь світ з нетерпінням чекає коли білі люди, які завжди тримаються разом, почнуть воювати з кацапами. Але білі люди найхитріші. Вони не потраплять у цю пастку.
показати весь коментар
22.09.2025 19:22 Відповісти
Скоріше б цей захист побачити....
показати весь коментар
22.09.2025 19:24 Відповісти
прочитав
та чуть не всцявся від сміху
трампони-кіздоболи
показати весь коментар
22.09.2025 19:30 Відповісти
Цікаво, де той дуже важливий сантиметр знаходиться?
показати весь коментар
22.09.2025 19:36 Відповісти
Кацапів попередили. Це добре. Хай ще пробують!
показати весь коментар
22.09.2025 19:44 Відповісти
хто тепер повіре країні що втратила обличчя?
показати весь коментар
22.09.2025 19:53 Відповісти
США то хазяї слова.Слово дав - слово забрав.Сьогодні одне - взавтра інше.Як казав один з нормальних хлопців "якщо ви так рішуче збираєтесь захищати нато - то що заважало це вам робити вчора , а позавчора ?"
показати весь коментар
22.09.2025 19:54 Відповісти
Лучший путь деэскалации - ковровая дорожка на Аляске(проверено Трампом).
показати весь коментар
22.09.2025 20:03 Відповісти
А при Байдені було кожен 2.54 см. Прогрес ясчітаю.
показати весь коментар
22.09.2025 20:10 Відповісти
😂🤣🤣🤣 Бачу Волца в ООН пристроїли до таких же нікчем, як він сам
показати весь коментар
22.09.2025 20:10 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2025 20:28 Відповісти
 
 