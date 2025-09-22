США захищатимуть кожен сантиметр території НАТО. Очікуємо від РФ "шляхів деескалації", - постпред в ООН Волц

Новий посол США в ООН Майк Волц заявив, що Штати віддані ідеї захисту країн-членів НАТО на тлі останній провокацій з боку Росії.

Про це Волц сказав під час засідання Радбезу ООН, його цитує The Guardian,

За його словами, "лише дев'ять днів тому ця Рада зібралася, щоб обговорити порушення Росією повітряного простору Польщі за допомогою великої кількості військових дронів".

Волц сказав, що попри це, Росія "знову порушила повітряний простір члена НАТО".

"Сполучені Штати та наші союзники захищатимуть кожен сантиметр території НАТО. Росія повинна негайно припинити таку небезпечну поведінку, - наголосив Волц та додав, що США очікують від Росії "пошуку шляхів деескалації, а не ризику розширення".

"Ця подія, що сталася слідом за вторгненням російських безпілотників в повітряний простір Польщі, створює враження, що Росія або хоче ескалювати конфлікт і втягнути в нього більше країн, або не має повного контролю над тими, хто керує її винищувачами й безпілотниками. Таким чином, будь-який із цих сценаріїв викликає серйозне занепокоєння", - зауважив постпред США.

Він закликав Росію "підтримувати міжнародний мир і безпеку, поважати суверенітет своїх сусідів, припинити порушення їхнього повітряного простору".

"І я закликаю Росію вести прямі переговори з Україною, щоб покласти край цій війні", - резюмував Волц.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

