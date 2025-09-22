США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО. Ожидаем от РФ "путей деэскалации", - постпред в ООН Уолтц

Новый посол США в ООН Майк Уолтц заявил, что Штаты привержены идее защиты стран-членов НАТО на фоне последний провокаций со стороны России.

Об этом Уолтц сказал во время заседания Совбеза ООН, его цитирует The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, "всего девять дней назад этот Совет собрался, чтобы обсудить нарушение Россией воздушного пространства Польши с помощью большого количества военных дронов".

Уолтц сказал, что несмотря на это, Россия "снова нарушила воздушное пространство члена НАТО".

"Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый сантиметр территории НАТО. Россия должна немедленно прекратить такое опасное поведение, - подчеркнул Уолтц и добавил, что США ожидают от России "поиска путей деэскалации, а не риска расширения".

"Это событие, произошедшее вслед за вторжением российских беспилотников в воздушное пространство Польши, создает впечатление, что Россия либо хочет эскалировать конфликт и втянуть в него больше стран, либо не имеет полного контроля над теми, кто управляет ее истребителями и беспилотниками. Таким образом, любой из этих сценариев вызывает серьезное беспокойство", - отметил постпред США.

Он призвал Россию "поддерживать международный мир и безопасность, уважать суверенитет своих соседей, прекратить нарушение их воздушного пространства".

"И я призываю Россию вести прямые переговоры с Украиной, чтобы положить конец этой войне", - резюмировал Уолтц.

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

