Самолет рф нарушил воздушнок пространство НАТО
США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО. Ожидаем от РФ "путей деэскалации", - постпред в ООН Уолтц

Посол США в ООН Майк Волц

Новый посол США в ООН Майк Уолтц заявил, что Штаты привержены идее защиты стран-членов НАТО на фоне последний провокаций со стороны России.

Об этом Уолтц сказал во время заседания Совбеза ООН, его цитирует The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, "всего девять дней назад этот Совет собрался, чтобы обсудить нарушение Россией воздушного пространства Польши с помощью большого количества военных дронов".

Уолтц сказал, что несмотря на это, Россия "снова нарушила воздушное пространство члена НАТО".

"Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый сантиметр территории НАТО. Россия должна немедленно прекратить такое опасное поведение, - подчеркнул Уолтц и добавил, что США ожидают от России "поиска путей деэскалации, а не риска расширения".

"Это событие, произошедшее вслед за вторжением российских беспилотников в воздушное пространство Польши, создает впечатление, что Россия либо хочет эскалировать конфликт и втянуть в него больше стран, либо не имеет полного контроля над теми, кто управляет ее истребителями и беспилотниками. Таким образом, любой из этих сценариев вызывает серьезное беспокойство", - отметил постпред США.

Он призвал Россию "поддерживать международный мир и безопасность, уважать суверенитет своих соседей, прекратить нарушение их воздушного пространства".

"И я призываю Россию вести прямые переговоры с Украиной, чтобы положить конец этой войне", - резюмировал Уолтц.

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

Клоуни
22.09.2025 18:51 Ответить
От може хватить 3,14здіти?
22.09.2025 18:53 Ответить
22.09.2025 18:53 Ответить
Клоуни
22.09.2025 18:51 Ответить
взагалі то не "сантиметр", а "дюйм НАТО" - під дудку Байдена пляшет цей волц.
рудий вже перемістив його з радника по держбезпеці, а тепер скаже своє коронне:

"ты - уволен !"

.
22.09.2025 19:17 Ответить
От може хватить 3,14здіти?
22.09.2025 18:53 Ответить
Так це ж їх основна робота!
22.09.2025 19:17 Ответить
22.09.2025 18:53 Ответить
Начните хотя бы... С Умани, там базу поставьте !! Ну пожалуста!!
Все сантиметры берите себе !!
А потом обрастете серьезным ПВО, дальше пойдете... Работы не початый край
22.09.2025 18:55 Ответить
Вони почали з природних копалин України.
22.09.2025 19:16 Ответить
А если на эти вот сантиметры нападут, а вот эти нет! То что, сразу скажете эстонцам и полякам - эти сантиметры сейчас не в нато?))
показать весь комментарий
Доки трампони рік розповідають про сантиметри, кацапський хер у них за щокою вже розміром з метр. Воду дірявий намалювався. Кому як не йому вапняками про знищення авторитету США.
показать весь комментарий
Очікуємо від РФ
показать весь комментарий
А главное у американцев сантиметров нет у них дюймы,в общем приходи вчера..
показать весь комментарий
в оригіналі - дюйми (це так переклали просто). Взагалі навряд чи волц взагалі в курсі, що там за океаном метрична система вимірювання, когнітивні здібності в нього - десь на рівні трампа
показать весь комментарий
ваши слова не стоят и стакана цемента
показать весь комментарий
Для цього, постпред США в ООН Волц створить «секретний чат» у Signal, куди додасть: Китай, Північну Корею і к@ц@пію.
показать весь комментарий
Но не сразу. Через две недели.
показать весь комментарий
Читайте між рядками: сша не збирається нізким воювати, а чекає що Сосія сама зупинить свою ескалацію
показать весь комментарий
Доречі згадайте, як американські конгресмени запевняли що сша буде захищати свої інвестиції і заводи і примушували Україну підписанти угоду про корисні копалини. Як самі бачите все виявилось пшиком. Сша не тільки не збираються захищати свої інвестиції, сша практично проігнорували знищення своїх підприємств рашистськими ракетами. Тобто, це була перевірка сша на "слабо" московським режимом
показать весь комментарий
"захищатимемо кожен сантиметр територій нато..." щас заплАчу...
Литва, Латвія, Естонія, Польща, ви чули? Якийсь там волц сказав, що ви можете спати спокійно.
22.09.2025 19:14 Ответить
Весь світ з нетерпінням чекає коли білі люди, які завжди тримаються разом, почнуть воювати з кацапами. Але білі люди найхитріші. Вони не потраплять у цю пастку.
показать весь комментарий
Скоріше б цей захист побачити....
показать весь комментарий
прочитав
та чуть не всцявся від сміху
трампони-кіздоболи
22.09.2025 19:30 Ответить
Цікаво, де той дуже важливий сантиметр знаходиться?
показать весь комментарий
Кацапів попередили. Це добре. Хай ще пробують!
показать весь комментарий
хто тепер повіре країні що втратила обличчя?
показать весь комментарий
США то хазяї слова.Слово дав - слово забрав.Сьогодні одне - взавтра інше.Як казав один з нормальних хлопців "якщо ви так рішуче збираєтесь захищати нато - то що заважало це вам робити вчора , а позавчора ?"
показать весь комментарий
Лучший путь деэскалации - ковровая дорожка на Аляске(проверено Трампом).
показать весь комментарий
А при Байдені було кожен 2.54 см. Прогрес ясчітаю.
показать весь комментарий
😂🤣🤣🤣 Бачу Волца в ООН пристроїли до таких же нікчем, як він сам
показать весь комментарий
показать весь комментарий
