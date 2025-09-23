РФ несет полную ответственность за нарушение воздушного пространства НАТО, - заявление Альянса

В НАТО заявили, что именно Россия несет полную ответственность за нарушение воздушного пространства стран-членов Альянса.

Об этом сообщила пресс-служба Альянса, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Североатлантический совет собрался сегодня утром по запросу Эстонии, согласно статье 4 Вашингтонского договора, чтобы "провести консультации и решительно осудить опасное нарушение воздушного пространства Эстонии Россией 19 сентября".

"Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) проинформировал Совет об этом инциденте, во время которого три вооруженных российских самолета МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии более чем на десять минут. Ответ НАТО был быстрым и решительным. Самолеты Альянса были подняты в небо, чтобы перехватить и сопровождать их за пределы воздушного пространства Эстонии.

Это вторжение является частью более широкой модели все более безответственного поведения России. Это уже второй раз за две недели Североатлантический совет собирается согласно статье 4. 10 сентября Совет провел консультации в ответ на масштабное нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками. Несколько других членов Альянса - включая Финляндию, Латвию, Литву, Норвегию и Румынию - также недавно подверглись нарушениям своего воздушного пространства со стороны России. Мы выражаем полную солидарность со всеми членами Альянса, чье воздушное пространство было нарушено", - говорится в сообщении.

В НАТО отметили, что Россия несет полную ответственность за эти действия, которые являются "эскалационными, рискуют просчетами и ставят под угрозу жизни".

"Они должны прекратиться. Ответ НАТО на безрассудные действия России и в дальнейшем будет решительным. 12 сентября мы начали операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry) для усиления позиций НАТО вдоль всего восточного фланга. Мы будем укреплять наши возможности, а также наши позиции сдерживания и обороны, в частности путем эффективной противовоздушной обороны.

Россия не должна иметь никаких сомнений: НАТО и члены Альянса применят, в соответствии с международным правом, все необходимые военные и невоенные инструменты для защиты себя и сдерживания всех угроз со всех направлений. Мы будем продолжать реагировать в выбранный нами способ, время и сферу. Наша приверженность статье 5 является непоколебимой", - добавили в Альянсе.

Также там отметили, что эти и другие безответственные действия России не остановят членов НАТО от "их неизменных обязательств поддерживать Украину, чья безопасность способствует нашей, в осуществлении ее неотъемлемого права на самооборону против жестокой и неспровоцированной агрессивной войны России".

Что предшествовало?

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

