Президент США Дональд Трамп продолжает ставить под сомнение единство и надежность обороны НАТО, даже когда европейские союзники наращивают расходы на безопасность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет главный комментатор по международным вопросам The Telegraph Дэвид Блэр.

По его словам, даже выполнение всех требований Трампа не гарантирует стабильности: он может сознательно игнорировать реальность, демонстрируя приверженность Владимиру Путину. Примером стал летний саммит НАТО в Гааге, где США подтвердили приверженность коллективной обороне. Однако уже через два месяца администрация Трампа отказалась финансировать Балтийскую инициативу безопасности на $228 млн, которая усиливала защиту Эстонии, Латвии и Литвы.

Показательным стало и нападение российских дронов на Польшу 10 сентября, когда силы НАТО успешно взаимодействовали в воздухе и на земле. Но реакция Трампа - "возможно, это была ошибка" - нивелировала демонстрацию единства и только подбодрила Кремль, считает Блэр.

Россия тем временем наращивает давление: после атаки на Польшу три МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии. Это свидетельствует о системной кампании Москвы для тестирования обороны НАТО и поиска слабых мест.

"Каждый раз, когда Трамп преуменьшает очевидные провокации или сокращает оборонительные усилия, он фактически поощряет Путина к эскалации", - отмечает аналитик.

Несмотря на то, что Польша и страны Балтии тратят на оборону более 3,5% ВВП - больше, чем сама Америка, - они не могут быть уверены в безусловной поддержке Вашингтона. Это как раз и является главной целью Путина - расколоть Альянс и заставить союзников сомневаться в надежности США.

"Трамп не верит в альянсы и гордится своей непредсказуемостью. Это играет на руку Путину и ставит под угрозу безопасность мира", - заключает Блэр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп вскоре прокомментирует предложение Путина соблюдать ограничения в рамках ДСНО, - Белый дом