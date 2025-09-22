Трамп вскоре прокомментирует предложение Путина соблюдать ограничения в рамках ДСНО, — Белый дом

Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением диктатора РФ Владимира Путина продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), окончание срока действия которого будет в начале 2026 года.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила на пресс-брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Трамп знает о предложении Путина продлить еще на год действие ДСНВ.

"Я думаю, это предложение звучит достаточно хорошо, но президент США хочет лично прокомментировать его", - добавила она.

Напомним, 22 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова в течение года после 5 февраля 2026 года "придерживаться количественных ограничений по договору о СНВ".

Справочно

Отметим, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - один из основных договоров между США и СССР, а затем РФ, в вопросе контроля над ядерным оружием обеих стран.

Он был подписан между РФ и США в 2010 году. Это уже третий договор между двумя государствами - крупнейшими владельцами ядерного оружия, который будет действовать до 2026 года.

Первую такую договоренность Вашингтон подписал с СССР еще летом 1991 года, а вторую - с Россией в 1993 году. Соглашения предусматривают, что Россия и США будут совместно сокращать свои ядерные боезаряды, а также возможные носители ядерного оружия - от ракет до стратегических бомбардировщиков.

Главным средством контроля по этому договору являются двусторонние инспекции. Последний раз двусторонняя консультативная комиссия собиралась в Женеве в октябре 2021 года.

