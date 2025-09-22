РУС
Трамп вскоре прокомментирует предложение Путина соблюдать ограничения в рамках ДСНО, — Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением диктатора РФ Владимира Путина продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), окончание срока действия которого будет в начале 2026 года.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила на пресс-брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Трамп знает о предложении Путина продлить еще на год действие ДСНВ.

"Я думаю, это предложение звучит достаточно хорошо, но президент США хочет лично прокомментировать его", - добавила она.

Напомним, 22 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова в течение года после 5 февраля 2026 года "придерживаться количественных ограничений по договору о СНВ".

Справочно

Отметим, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - один из основных договоров между США и СССР, а затем РФ, в вопросе контроля над ядерным оружием обеих стран.

Он был подписан между РФ и США в 2010 году. Это уже третий договор между двумя государствами - крупнейшими владельцами ядерного оружия, который будет действовать до 2026 года.

Первую такую договоренность Вашингтон подписал с СССР еще летом 1991 года, а вторую - с Россией в 1993 году. Соглашения предусматривают, что Россия и США будут совместно сокращать свои ядерные боезаряды, а также возможные носители ядерного оружия - от ракет до стратегических бомбардировщиков.

Главным средством контроля по этому договору являются двусторонние инспекции. Последний раз двусторонняя консультативная комиссия собиралась в Женеве в октябре 2021 года.

чудова пропозиція, доброго друга владіміра!
22.09.2025 21:37 Ответить
ЦН, хзйла диктатором Трамп назвав? Чи ви?
22.09.2025 21:38 Ответить
Продовжать дотримуватись того що ніхто ніколи не дотримувався?
22.09.2025 21:40 Ответить
***** що небудь пердне, а Тампакс вже радий як песик що ***** на нього звернув увагу і заговорив
22.09.2025 21:45 Ответить
Як на мене, то ***** просто явно не тягне гонку озброєнь.
Тому прагне, щоб і США не форсували.
22.09.2025 21:41 Ответить
..Україна..хоч і не підписувала ці договори..але згідно договору скоротила стратегічну авіацію смердячих!
22.09.2025 21:42 Ответить
Україну заставили разброїтись, але ядерна зброя розповзається по всьому світу.
Саудівська Аравія та Пакистан уклали угоду про взаємну оборону минулого тижня. Сталося це під час візиту пакистанського прем'єра Шахбаза Шаріфа до Ер-Ріяду. Тепер країни зобов'язані захищати одна одну у разі агресії.
Угода про взаємну оборону між Пакистаном і Саудівською Аравією означає, що Пакистан надасть Ер-Ріяду свій ядерний арсенал у разі агресії проти країни, що підтвердив радник принца Мохаммеда бен Салмана агентству France-Presse.
22.09.2025 21:45 Ответить
22.09.2025 21:46 Ответить
Що мішало Україні укладати угоди?
22.09.2025 21:48 Ответить
чергова "поступка" для таваріща Гнилого
22.09.2025 22:00 Ответить
Сі схвалює.
22.09.2025 22:08 Ответить
 
 