Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея разработала "мощное секретное оружие".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на государственное информагентство Северной Кореи Kcna.

Глава КНДР упомянул о строительстве новых эсминцев, что, по его словам, стало первым важным шагом в становлении Северной Кореи как морской державы, а также о непрерывном укреплении стратегических ядерных сил и совершенствовании характеристик обычного вооружения.

"Кроме этого, мы получили новое мощное секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала нашей армии", - говорит он.

Ким Чен Ын также повторил заявление о готовности к диалогу с США, если в Вашингтоне откажутся от требований денуклеаризации КНДР подчеркнув, что сейчас его страна чувствует себя в наибольшей безопасности благодаря развитию ядерных сил. Отдельно диктатор указал на межкорейские связи и подчеркнул, что КНДР не собирается вести диалог с Республикой Корея.

