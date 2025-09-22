РУС
Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея разработала "мощное секретное оружие"

Диктатор КНДР хвастается новыми успехами в обороне

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея разработала "мощное секретное оружие".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на государственное информагентство Северной Кореи Kcna.

Глава КНДР упомянул о строительстве новых эсминцев, что, по его словам, стало первым важным шагом в становлении Северной Кореи как морской державы, а также о непрерывном укреплении стратегических ядерных сил и совершенствовании характеристик обычного вооружения.

"Кроме этого, мы получили новое мощное секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала нашей армии", - говорит он.

Ким Чен Ын также повторил заявление о готовности к диалогу с США, если в Вашингтоне откажутся от требований денуклеаризации КНДР подчеркнув, что сейчас его страна чувствует себя в наибольшей безопасности благодаря развитию ядерных сил. Отдельно диктатор указал на межкорейские связи и подчеркнул, что КНДР не собирается вести диалог с Республикой Корея.

шо, іще потужніший за пуйловський таємний чемодан?
22.09.2025 10:34 Ответить
22.09.2025 10:34 Ответить
ТГК називається.Тупий голодний кореець
22.09.2025 10:44 Ответить
22.09.2025 10:44 Ответить
Визріває критично небезпечний гнійник із метастазами на кацапстан і китай.. Якщо вільному світу його якнайшвидше не почистити, то з часом гноєм заллє усю планету.
22.09.2025 10:35 Ответить
22.09.2025 10:35 Ответить
Нужно полагать, у этого потужного оружия, основным поражающим фактором будет безудержный смех противника, при котором бравые северокорейские солдаты будут без боя продвигаться и брать катающегося по земле противника в плен
22.09.2025 10:39 Ответить
22.09.2025 10:39 Ответить
Чергова вундервафля?
22.09.2025 10:43 Ответить
22.09.2025 10:43 Ответить
В КНДР представили новий беспілотник...
22.09.2025 10:43 Ответить
22.09.2025 10:43 Ответить
С каким остервенением они защищают свою нищету!
22.09.2025 10:51 Ответить
22.09.2025 10:51 Ответить
Вони не захищають своє жебрацтво, а погрожують достатку інших.

Зробити краще собі не можуть, а от зробити гірше сусідям - саме те.
22.09.2025 11:00 Ответить
22.09.2025 11:00 Ответить
Муляж Made in China
22.09.2025 10:54 Ответить
22.09.2025 10:54 Ответить
Сінь-Хунь-Орєшнік. 😁

Півкори - відомі винахідники совкових та кацапських озброєнь.
22.09.2025 10:58 Ответить
22.09.2025 10:58 Ответить
 
 