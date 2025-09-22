РУС
Новости Отношения США и КНДР
975

Переговоры с США возможны только без требований ядерного разоружения КНДР, - Ким Чен Ын

Ким Чен Ын о переговорах с США

Северокорейский лидер Ким Чен Ын готов к диалогу с Вашингтоном, но только в случае отказа от требований ядерного разоружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на государственное информагентство Северной Кореи KCNA.

Отмечается, что соответствующее заявление Ким Чен Ын сделал в своей речи на заседании парламента в минувшие выходные.

"Если США откажутся от своей пустой одержимости денуклеаризацией и захотят стремиться к мирному сосуществованию с Северной Кореей, признав реальность, у нас не будет причин не садиться за стол переговоров с США", - подчеркнул северокорейский лидер.

Он подчеркнул, что Пхеньян никогда не обменяет свой ядерный арсенал на отмену санкций. По его словам, санкции стали "уроком", который сделал страну сильнее и устойчивее.

"Эти заявления прозвучали на фоне призывов нового либерального правительства Южной Кореи к Дональду Трампу возглавить усилия по восстановлению диалога с Пхеньяном. Мирные переговоры зашли в тупик шесть лет назад из-за разногласий относительно санкций и ядерному разоружению", - отметил Ким Чен Ын.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ким Чен Ын анонсировал новую военную стратегию КНДР: ядерный арсенал станет опорой

"Лично у меня остались хорошие воспоминания о президенте Трампе", - добавил лидер КНДР, который в последний раз встречался с американским лидером в 2019 году.

Говоря об отношениях с Южной Кореей, Ким Чен Ын заявил, что никогда не сядет за стол переговоров с Сеулом, и Пхеньян не стремится к объединению с Югом.

 

КНДР (1276) США (27941) Ким Чен Ын (190)
Топ комментарии
+5
У рудого павіана дуже хороші стосунки з пупсіком,тому Гамерика в безпеці...Но,це не точно..
22.09.2025 08:14 Ответить
+4
Жодна країна в світі не відмовиться від ЯЗ, дивлячись на приклад України. Навпаки, зростає кількість бажаючих їм володіти
22.09.2025 08:41 Ответить
+2
Рудий знову смокче у пупсика.
22.09.2025 08:38 Ответить
пупс! - яке таке ядерне розброєння - шо ти - шо ти
22.09.2025 08:08 Ответить
А про що з ним взагалі можна говорити??
22.09.2025 08:13 Ответить
Всё ниже и ниже
А вообще то по методичке
22.09.2025 08:18 Ответить
Та нагибайте вже ті Штати по повній. Трамп таке любить.
22.09.2025 08:51 Ответить
Вчергове ядерний скунс ляпнув прутнем неймовірного і успішного перемовника, що має рижий чуб і ключки для гольфу....
22.09.2025 09:01 Ответить
Особисто у мене залишилися хороші спогади про президента Трампа", - додав лідер КНДР, який востаннє зустрічався з американським лідером у 2019 році. "ТРАМПЛО" ДАВ ДОБРО НА ЯДЕРНЕ ОЗБРОЄННЯ ЩЕ В МИНУЛУ КАДЕНЦІЮ ЙОГО ПРЕЗИДЕНСТВА...
22.09.2025 09:15 Ответить
Такого як сталося з Україною вже не з одною країною світу не буде. Ніхто не буде відмовлятися від ядерної зброї.
22.09.2025 09:25 Ответить
Саме так: у "ина" тепер залізний арґумент...
22.09.2025 09:31 Ответить
Тоді нащо з пухляшом зустрічатися? Рабовласництво скасовано у 1861 році, його раби нікому не треба, окрім пухляша і моцкалів
22.09.2025 09:27 Ответить
А про що ще можна з ними вести перемовини? Про рис? Так це не рівень президентів.
І взагалі, чекайте, поки вони реально не зроблять термоядерну бімбу. Тоді рису доведеться давати в два рази більше.
22.09.2025 09:29 Ответить
 
 