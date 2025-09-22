Переговоры с США возможны только без требований ядерного разоружения КНДР, - Ким Чен Ын

Северокорейский лидер Ким Чен Ын готов к диалогу с Вашингтоном, но только в случае отказа от требований ядерного разоружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на государственное информагентство Северной Кореи KCNA.

Отмечается, что соответствующее заявление Ким Чен Ын сделал в своей речи на заседании парламента в минувшие выходные.

"Если США откажутся от своей пустой одержимости денуклеаризацией и захотят стремиться к мирному сосуществованию с Северной Кореей, признав реальность, у нас не будет причин не садиться за стол переговоров с США", - подчеркнул северокорейский лидер.

Он подчеркнул, что Пхеньян никогда не обменяет свой ядерный арсенал на отмену санкций. По его словам, санкции стали "уроком", который сделал страну сильнее и устойчивее.

"Эти заявления прозвучали на фоне призывов нового либерального правительства Южной Кореи к Дональду Трампу возглавить усилия по восстановлению диалога с Пхеньяном. Мирные переговоры зашли в тупик шесть лет назад из-за разногласий относительно санкций и ядерному разоружению", - отметил Ким Чен Ын.

"Лично у меня остались хорошие воспоминания о президенте Трампе", - добавил лидер КНДР, который в последний раз встречался с американским лидером в 2019 году.

Говоря об отношениях с Южной Кореей, Ким Чен Ын заявил, что никогда не сядет за стол переговоров с Сеулом, и Пхеньян не стремится к объединению с Югом.