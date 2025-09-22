УКР
Новини Відносини США та КНДР
Переговори зі США можливі лише без вимог ядерного роззброєння КНДР, - Кім Чен Ин

Кім Чен Ин про переговори з США

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин  готовий до діалогу з Вашингтоном, але лише у разі відмови про ядерне роззброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на державне інформагентство Північної Кореї KCNA.

Зазначається,  що відповідну заяву Кім Чен Ин зробив у своїй промові на засіданні парламенту минулих вихідних.

"Якщо США відмовляться від своєї порожньої одержимості денуклеаризацією і захочуть прагнути до мирного співіснування з Північною Кореєю, визнавши реальність, у нас не буде причин не сідати за стіл переговорів із США", - наголосив північнокорейський лідер.

Він підкреслив, що Пхеньян ніколи не обміняє свій ядерний арсенал на скасування санкцій. За його словами, санкції стали "уроком", який зробив країну сильнішою та стійкішою.

"Ці заяви пролунали на тлі закликів нового ліберального уряду Південної Кореї до Дональда Трампа очолити зусилля з відновлення діалогу з Пхеньяном. Мирні переговори зайшли в глухий кут шість років тому через розбіжності щодо санкцій та ядерного роззброєння",  - зазначив Кім Чен Ин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кім Чен Ин анонсував нову військову стратегію КНДР: ядерний арсенал стане опорою

"Особисто у мене залишилися хороші спогади про президента Трампа", - додав лідер КНДР, який востаннє зустрічався з американським лідером у 2019 році.

Говорячи про відносини з Південною Кореєю, Кім Чен Ин заявив, що ніколи не сяде за стіл переговорів із Сеулом, і Пхеньян не прагне до об'єднання з Півднем.

КНДР (1315) США (24357) Кім Чен Ин (184)
пупс! - яке таке ядерне розброєння - шо ти - шо ти
22.09.2025 08:08 Відповісти
22.09.2025 08:08 Відповісти
А про що з ним взагалі можна говорити??
22.09.2025 08:13 Відповісти
22.09.2025 08:13 Відповісти
У рудого павіана дуже хороші стосунки з пупсіком,тому Гамерика в безпеці...Но,це не точно..
22.09.2025 08:14 Відповісти
22.09.2025 08:14 Відповісти
Всё ниже и ниже
А вообще то по методичке
22.09.2025 08:18 Відповісти
22.09.2025 08:18 Відповісти
Рудий знову смокче у пупсика.
22.09.2025 08:38 Відповісти
22.09.2025 08:38 Відповісти
Жодна країна в світі не відмовиться від ЯЗ, дивлячись на приклад України. Навпаки, зростає кількість бажаючих їм володіти
22.09.2025 08:41 Відповісти
22.09.2025 08:41 Відповісти
Та нагибайте вже ті Штати по повній. Трамп таке любить.
22.09.2025 08:51 Відповісти
22.09.2025 08:51 Відповісти
Вчергове ядерний скунс ляпнув прутнем неймовірного і успішного перемовника, що має рижий чуб і ключки для гольфу....
22.09.2025 09:01 Відповісти
22.09.2025 09:01 Відповісти
Особисто у мене залишилися хороші спогади про президента Трампа", - додав лідер КНДР, який востаннє зустрічався з американським лідером у 2019 році. "ТРАМПЛО" ДАВ ДОБРО НА ЯДЕРНЕ ОЗБРОЄННЯ ЩЕ В МИНУЛУ КАДЕНЦІЮ ЙОГО ПРЕЗИДЕНСТВА...
22.09.2025 09:15 Відповісти
22.09.2025 09:15 Відповісти
Такого як сталося з Україною вже не з одною країною світу не буде. Ніхто не буде відмовлятися від ядерної зброї.
22.09.2025 09:25 Відповісти
22.09.2025 09:25 Відповісти
Тоді нащо з пухляшом зустрічатися? Рабовласництво скасовано у 1861 році, його раби нікому не треба, окрім пухляша і моцкалів
22.09.2025 09:27 Відповісти
22.09.2025 09:27 Відповісти
 
 