Переговори зі США можливі лише без вимог ядерного роззброєння КНДР, - Кім Чен Ин

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин готовий до діалогу з Вашингтоном, але лише у разі відмови про ядерне роззброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на державне інформагентство Північної Кореї KCNA.

Зазначається, що відповідну заяву Кім Чен Ин зробив у своїй промові на засіданні парламенту минулих вихідних.

"Якщо США відмовляться від своєї порожньої одержимості денуклеаризацією і захочуть прагнути до мирного співіснування з Північною Кореєю, визнавши реальність, у нас не буде причин не сідати за стіл переговорів із США", - наголосив північнокорейський лідер.

Він підкреслив, що Пхеньян ніколи не обміняє свій ядерний арсенал на скасування санкцій. За його словами, санкції стали "уроком", який зробив країну сильнішою та стійкішою.

"Ці заяви пролунали на тлі закликів нового ліберального уряду Південної Кореї до Дональда Трампа очолити зусилля з відновлення діалогу з Пхеньяном. Мирні переговори зайшли в глухий кут шість років тому через розбіжності щодо санкцій та ядерного роззброєння", - зазначив Кім Чен Ин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кім Чен Ин анонсував нову військову стратегію КНДР: ядерний арсенал стане опорою

"Особисто у мене залишилися хороші спогади про президента Трампа", - додав лідер КНДР, який востаннє зустрічався з американським лідером у 2019 році.

Говорячи про відносини з Південною Кореєю, Кім Чен Ин заявив, що ніколи не сяде за стіл переговорів із Сеулом, і Пхеньян не прагне до об'єднання з Півднем.