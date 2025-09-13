Кім Чен Ин анонсував нову військову стратегію КНДР: ядерний арсенал стане опорою
КНДР наразі працює над новою політикою, спрямованою на одночасний розвиток ядерних сил та збройних сил країни. Невдовзі її стратегію оприлюднять.
Про це заявив диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на на державне агентство північної Кореї KCNA.
Зокрема, як зазначається, Кім Чен Ин заявив, що країна незабаром представить нову військову політику.
За його словами, новий курс має стати "ключовим фактором зміцнення обороноздатності країни та забезпечення національної безпеки".
Він також підкреслив, що ядерний арсенал залишатиметься центральною опорою стратегії стримування, однак слід нарощувати боєздатність сухопутних, морських та повітряних сил, щоб протистояти "будь-яким викликам з боку ворогів".
Кім Чен Ин також доручив військовому керівництву підготувати докладний план модернізації армії, включно з розробкою нових озброєнь, посиленням підготовки особового складу та вдосконаленням системи командування.
Аналітики відзначають, що така заява може свідчити про намір Пхеньяна зміцнювати не лише ядерний щит, а й традиційні збройні сили, що дозволить КНДР діяти більш гнучко в регіоні.
Міжнародна спільнота традиційно критично ставиться до будь-яких кроків КНДР, пов’язаних із розширенням її ядерної програми. Очікується, що найближчим часом реакцію на виступ Кіма дадуть США, Південна Корея та Японія.
Як повідомлялося, диктатор КНДР Кім Чен Ин назвав відправку північнокорейських військових до Росії "братнім обов’язоком".
Я ще раз повернуся до України, бо ми тут живемо. Боневтік Позорно-Брехливий точно такий як Трамп, тільки молодший. Він декілька раз Дніпропетровську область називав Дніпровською. Це показує рівень його знань і що можна в майбутньому від нього чекати.
Пора "опритомніть"... Бо вийде так само, як колись казали комуняки: "Капіталізм нам продасть вірьовку, на якій ми його повісимо...".
Вже добру сотню років наша смішна "європейська цивілізація пробує жить за ідіотським принципом - в кожній людині є щось хороше, кожний народ, кожна культура являють собою безперечну цінність...".(Навіть якщо невід"ємним елементом цієї культури є людоїдство та глибоке презирство до всіх "іншоплемінників"... )
В країни запускають, без розбору, зграї емігрантів та "біженців" - "рятуючи їх від голоду та різні"...
І ЩО?!!!
Більшість їх продовжують жить за своїми родоплемінними законами, і їм "насрать" на закони держави, яка дала їм прихисток, дах над головою та їжу... Вони стараються використать цю країну, як "пасовисько", такі собі "рукотворні кормові угіддя"...
Ще гірше - коли цілі соціальні групи, кілька поколінь підряд, виростають у подібному "курсі споживацького існування"! Працювать вони розучилися, і не мають ніякого бажання повертаться до "самозабезпечення"... Тому вони беруть зброю в руки, щоб захистить той "устрій", в якому виросли та до якого звикли, як до "єдино реального"...
Треба давать продовольство не в обмін на "умиротворення бандита", а в обмін на зброю... За кожну здану ядерну боєголовку - відповідна кількість продовольства...
За статистичними даними, середній зріст призовників КНДР (а, аналогічно, і м"язова маса і сила), за часи "чучхе" знизилася на 11 см... Все це - наслідки хронічного недоїдання... Навіщо протистоять їм зброєю? Треба їх зброю обернуть проти них самих!...
тобто ти хочеш щоб вони робили більше зброї щоб отримати більше жратви, логіка савєцкого солдафона.