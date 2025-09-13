УКР
Кім Чен Ин анонсував нову військову стратегію КНДР: ядерний арсенал стане опорою

Кім Чен Ин

КНДР наразі працює над новою політикою, спрямованою на одночасний розвиток ядерних сил та збройних сил країни. Невдовзі її стратегію оприлюднять.

Про це заявив диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на на державне агентство північної Кореї KCNA.

Зокрема, як зазначається, Кім Чен Ин заявив, що країна незабаром представить нову військову політику.

За його словами, новий курс має стати "ключовим фактором зміцнення обороноздатності країни та забезпечення національної безпеки".

Він також підкреслив, що ядерний арсенал залишатиметься центральною опорою стратегії стримування, однак слід нарощувати боєздатність сухопутних, морських та повітряних сил, щоб протистояти "будь-яким викликам з боку ворогів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР знищила сліди присутності Кім Чен Ина після зустрічі з Путіним у Китаї, - Reuters

Кім Чен Ин також доручив військовому керівництву підготувати докладний план модернізації армії, включно з розробкою нових озброєнь, посиленням підготовки особового складу та вдосконаленням системи командування.

Аналітики відзначають, що така заява може свідчити про намір Пхеньяна зміцнювати не лише ядерний щит, а й традиційні збройні сили, що дозволить КНДР діяти більш гнучко в регіоні.

Міжнародна спільнота традиційно критично ставиться до будь-яких кроків КНДР, пов’язаних із розширенням її ядерної програми. Очікується, що найближчим часом реакцію на виступ Кіма дадуть США, Південна Корея та Японія.

Як повідомлялося, диктатор КНДР Кім Чен Ин назвав відправку північнокорейських військових до Росії "братнім обов’язоком".

КНДР (1312) ядерна зброя (1209) Кім Чен Ин (183)
Топ коментарі
+13
да,і скажет "пасматрітє какой хароший парєнь,ета мой друг і ми с нім паладім..."
показати весь коментар
13.09.2025 07:52 Відповісти
+11
І шо ти Йому зробиш? - скоро його Трамп відвідає
показати весь коментар
13.09.2025 07:43 Відповісти
+10
кндр, - це така китайська беларусь)))
показати весь коментар
13.09.2025 07:56 Відповісти
І шо ти Йому зробиш? - скоро його Трамп відвідає
показати весь коментар
13.09.2025 07:43 Відповісти
да,і скажет "пасматрітє какой хароший парєнь,ета мой друг і ми с нім паладім..."
показати весь коментар
13.09.2025 07:52 Відповісти
А шо он плохого сделал или пытался сделать?
показати весь коментар
13.09.2025 08:06 Відповісти
Нічого що КНДР вже другий рік воює проти України і обстрілює українські міста балістичними ракетами? А що Іран паганого зробив Ізраїлю?
показати весь коментар
13.09.2025 08:16 Відповісти
Якби не кндр війна вже б закінчилася. Тому що у рашистів ще рік назад закінчились ********** і солдати.
показати весь коментар
13.09.2025 08:29 Відповісти
А шо поганого зробив "Хамас" для Ізраїля? - хароші хлопці
показати весь коментар
13.09.2025 08:18 Відповісти
***** до 2014 го тоже ничего плохого не сделал и чё?.
показати весь коментар
13.09.2025 08:18 Відповісти
Далекосяжні плани. Що з ними станеться коли потік платні з росії закінчиться?
показати весь коментар
13.09.2025 07:47 Відповісти
Китай поможет. Он и сейчас удачно это делает.
показати весь коментар
13.09.2025 07:51 Відповісти
І чим Китай допоможе? Не здохнути з голоду?
показати весь коментар
13.09.2025 10:31 Відповісти
кндр, - це така китайська беларусь)))
показати весь коментар
13.09.2025 07:56 Відповісти
Ніщеброди за допомогою ядерної зброї бажають заволодіти світом та керувати цивілізованими країнами. Не повезло світу, коли американці, більше 400 мільйонів громадян вибрали тупого телепня, який дає можливість кацапам, китайцям, північнокорейцям і іранцям піднімати свій смердячий хвіст. Зганьбилася і Україна, коли у 2019 році вибрала такого самого телепня, дурного і нарциса, жадного, що під час війнеи розвів корупцію до найвищих масшабів і на всі хлібні місця призначив ворогів України і клаптиками кожного дня здає Україну.
показати весь коментар
13.09.2025 07:58 Відповісти
Такі часи настали,коли бути думаючим і мудрим це мало не злочин.І не тільки в Україні,всюди таке
показати весь коментар
13.09.2025 08:06 Відповісти
припустимо, вибрали в сша не трампа а розумного президента. і що? що б сталося? зараз сша вже б нападала на кндр?
показати весь коментар
13.09.2025 08:11 Відповісти
А навіщо США нападати на КНДР? Просто якби в США був мудрий президент, то диктатори ніколи б не посміли когось лякати ядерною зброєю і створювати нові доктрини. До цього ж не лякали? Для США біди не буде, бо там є Сенат і Конгрес і є велика кількість ядерної та іншої зброї, просто в перше чергу буде не дуже добре нам, бо ми відстоюємо свою незаліжність і таким як ми. Повторюся, що в нас вибрали ще гірше чим в США і в нас немає Сенату та Конгресу, в нас є ВР - філія Офісу Президента і велика корупція з брехливим марафоном.
показати весь коментар
13.09.2025 08:16 Відповісти
що б зараз робили США якщо б в них був розумний президент?
показати весь коментар
13.09.2025 08:18 Відповісти
Нічого. Також ніяких доктрин із застосуванням ядерної зброї не придумували диктатори. А якщо б лякали світ, як вони роблять сьогодні - були б великі санкції і ізоляція. Ракети б ніхто не кидав. Трамп просто навіть не знає назви країн, не те, щоб щось вводити. Він мріє бути таким же диктатором як на Цапії, північній корії, ірані та китаю. Вони йому подобаються і він їм шкоди не зробить.
Я ще раз повернуся до України, бо ми тут живемо. Боневтік Позорно-Брехливий точно такий як Трамп, тільки молодший. Він декілька раз Дніпропетровську область називав Дніпровською. Це показує рівень його знань і що можна в майбутньому від нього чекати.
показати весь коментар
13.09.2025 08:27 Відповісти
Я не питав про зелю і трампа. Навіщо ти мені це пишеш? Ти на роботі?
показати весь коментар
13.09.2025 08:36 Відповісти
Навіщо пишу? Бо це реальність сьогодні, яку створили лохи 73% і такі ж самі в США. Як не крути, а в цій реальності приходиться жити і ганьбитися. Чи можливо тут є брехня і наклепи?
показати весь коментар
13.09.2025 08:41 Відповісти
Я тебе про це не питав
показати весь коментар
13.09.2025 08:43 Відповісти
А я маю питати у Вас, що мені писати і яку висловлювати думку та припущення? Вибори Трампа і Боневтіка - це ганьба для США і України. Але США вистоїть, там є кому поставити на місце Трампа, а от для України це може закінчитися втратою великих територій, а можливо і суверенітету та підписанням капітуляції.
показати весь коментар
13.09.2025 08:48 Відповісти
якщо ти відповідаєш на питання, то так.
показати весь коментар
13.09.2025 08:56 Відповісти
Пончик завжди лякав, і його папа і дєдушка.
показати весь коментар
13.09.2025 08:20 Відповісти
Судячи по іпалу, до реалізації цієї оху...тельної стратегії, не доживеш, узькожопий.
показати весь коментар
13.09.2025 08:00 Відповісти
Сподіваємось, що якийсь добрі люди найближчим часом підірвуть ядерний арсенал північної Кореї разом з цим товстим дегенератом.
показати весь коментар
13.09.2025 08:04 Відповісти
Для протистояння "новій стратегії КНДР", світовій спільноті треба теж вибрать "нову стратегію" - ГОЛОД! КНДР, уже давно, живе за рахунок продовольчих дотацій, які поставляються по лінії ООН. Навіть Україна, приймає в цьому, участь! ООН закуповує в Україні продовольство (в основному, зерно кукурудзи та злакових), і поставляє до КНДР. Корейці його їдять, і клепають ядерні ракети, якими погрожують світові...
Пора "опритомніть"... Бо вийде так само, як колись казали комуняки: "Капіталізм нам продасть вірьовку, на якій ми його повісимо...".

Вже добру сотню років наша смішна "європейська цивілізація пробує жить за ідіотським принципом - в кожній людині є щось хороше, кожний народ, кожна культура являють собою безперечну цінність...".(Навіть якщо невід"ємним елементом цієї культури є людоїдство та глибоке презирство до всіх "іншоплемінників"... )
В країни запускають, без розбору, зграї емігрантів та "біженців" - "рятуючи їх від голоду та різні"...
І ЩО?!!!
Більшість їх продовжують жить за своїми родоплемінними законами, і їм "насрать" на закони держави, яка дала їм прихисток, дах над головою та їжу... Вони стараються використать цю країну, як "пасовисько", такі собі "рукотворні кормові угіддя"...
Ще гірше - коли цілі соціальні групи, кілька поколінь підряд, виростають у подібному "курсі споживацького існування"! Працювать вони розучилися, і не мають ніякого бажання повертаться до "самозабезпечення"... Тому вони беруть зброю в руки, щоб захистить той "устрій", в якому виросли та до якого звикли, як до "єдино реального"...
Треба давать продовольство не в обмін на "умиротворення бандита", а в обмін на зброю... За кожну здану ядерну боєголовку - відповідна кількість продовольства...
За статистичними даними, середній зріст призовників КНДР (а, аналогічно, і м"язова маса і сила), за часи "чучхе" знизилася на 11 см... Все це - наслідки хронічного недоїдання... Навіщо протистоять їм зброєю? Треба їх зброю обернуть проти них самих!...
показати весь коментар
13.09.2025 08:06 Відповісти
відомий фейкометчик знову вийшов на сцену
показати весь коментар
13.09.2025 09:08 Відповісти
І "гімноплюй" Lex Lexton, на "свого коника", усівся... ................................
показати весь коментар
13.09.2025 09:25 Відповісти
тобто, по суті ти заперечити чи довести правдивість своїх пейсанин не можеш, як завжди всралось.
показати весь коментар
13.09.2025 09:34 Відповісти
.......................................
показати весь коментар
13.09.2025 10:04 Відповісти
"За кожну здану ядерну боєголовку - відповідна кількість продовольства..."
тобто ти хочеш щоб вони робили більше зброї щоб отримати більше жратви, логіка савєцкого солдафона.
показати весь коментар
13.09.2025 09:15 Відповісти
........................................
показати весь коментар
13.09.2025 09:32 Відповісти
"Лучше одна водородная бомба, чем 10 Будапештских меморандумов" Цитаты великих Кимов.
показати весь коментар
13.09.2025 08:31 Відповісти
Ви мабуть мали на увазі "Фламінго"? Так ця ракета така сама реальність як мільярдний ліс, чи зарплата вчителів по 4 штуки баксів. На марафоні все це є і навіть мультик випустили, а ракет немає. Нарід скоро і цю брехню забуде як і 3000 балістияних ракет і обов'язково буде нова брехня про мідконтинентальну ракету "Юзік" і 73% лохів обпісяються кип'ятком, мов які вони і їх Лідор круті.
показати весь коментар
13.09.2025 08:36 Відповісти
то не міжконтинентальна, то міжгалактична бонба з темної матерії.
показати весь коментар
13.09.2025 09:17 Відповісти
Кому луччє?
показати весь коментар
13.09.2025 10:24 Відповісти
Какая разница ядерная ракета или не ядерная, если она нормально летать не может, что у них там по носителям ? Очередную болванку в море запускают?
показати весь коментар
13.09.2025 09:49 Відповісти
А де тут ті що з піною на морді доказували мені що китай не підтримує кндр і що китай проти розширення ЯЗ? До ідіотів до сих пір не дійшло що китай вже воює в Третій світовій війні. Тільки на початковій фазі китай воює руками рашистів, іранців і північнокорейців. Це свого роду китайські зелені чоловічки. Коли саму грязну роботу зроблять васали китаю, то підключаться основні китайські війська. Або коли китай побачить що його васали програють війну.
показати весь коментар
13.09.2025 10:26 Відповісти
молодец рыжий козёл...хороший мальчик ....
показати весь коментар
13.09.2025 11:40 Відповісти
Союз тиранів проти демократії
показати весь коментар
13.09.2025 11:50 Відповісти
 
 