Кім Чен Ин анонсував нову військову стратегію КНДР: ядерний арсенал стане опорою

КНДР наразі працює над новою політикою, спрямованою на одночасний розвиток ядерних сил та збройних сил країни. Невдовзі її стратегію оприлюднять.

Про це заявив диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на на державне агентство північної Кореї KCNA.

Зокрема, як зазначається, Кім Чен Ин заявив, що країна незабаром представить нову військову політику.

За його словами, новий курс має стати "ключовим фактором зміцнення обороноздатності країни та забезпечення національної безпеки".

Він також підкреслив, що ядерний арсенал залишатиметься центральною опорою стратегії стримування, однак слід нарощувати боєздатність сухопутних, морських та повітряних сил, щоб протистояти "будь-яким викликам з боку ворогів".

Кім Чен Ин також доручив військовому керівництву підготувати докладний план модернізації армії, включно з розробкою нових озброєнь, посиленням підготовки особового складу та вдосконаленням системи командування.

Аналітики відзначають, що така заява може свідчити про намір Пхеньяна зміцнювати не лише ядерний щит, а й традиційні збройні сили, що дозволить КНДР діяти більш гнучко в регіоні.

Міжнародна спільнота традиційно критично ставиться до будь-яких кроків КНДР, пов’язаних із розширенням її ядерної програми. Очікується, що найближчим часом реакцію на виступ Кіма дадуть США, Південна Корея та Японія.

Як повідомлялося, диктатор КНДР Кім Чен Ин назвав відправку північнокорейських військових до Росії "братнім обов’язоком".