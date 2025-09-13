Ким Чен Ын анонсировал новую военную стратегию КНДР: ядерный арсенал станет опорой
КНДР сейчас работает над новой политикой, направленной на одновременное развитие ядерных сил и вооруженных сил страны. Вскоре ее стратегию обнародуют.
Об этом заявил диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на государственное агентство Северной Кореи KCNA.
В частности, как отмечается, Ким Чен Ын заявил, что страна вскоре представит новую военную политику.
По его словам, новый курс должен стать "ключевым фактором укрепления обороноспособности страны и обеспечения национальной безопасности".
Он также подчеркнул, что ядерный арсенал будет оставаться центральной опорой стратегии сдерживания, однако следует наращивать боеспособность сухопутных, морских и воздушных сил, чтобы противостоять "любым вызовам со стороны врагов".
Ким Чен Ын также поручил военному руководству подготовить подробный план модернизации армии, включая разработку новых вооружений, усиление подготовки личного состава и совершенствование системы командования.
Аналитики отмечают, что такое заявление может свидетельствовать о намерении Пхеньяна укреплять не только ядерный щит, но и традиционные вооруженные силы, что позволит КНДР действовать более гибко в регионе.
Международное сообщество традиционно критически относится к любым шагам КНДР, связанным с расширением ее ядерной программы. Ожидается, что в ближайшее время реакцию на выступление Кима дадут США, Южная Корея и Япония.
Как сообщалось, диктатор КНДР Ким Чен Ын назвал отправку северокорейских военных в Россию "братским долгом".
Я ще раз повернуся до України, бо ми тут живемо. Боневтік Позорно-Брехливий точно такий як Трамп, тільки молодший. Він декілька раз Дніпропетровську область називав Дніпровською. Це показує рівень його знань і що можна в майбутньому від нього чекати.
Пора "опритомніть"... Бо вийде так само, як колись казали комуняки: "Капіталізм нам продасть вірьовку, на якій ми його повісимо...".
Вже добру сотню років наша смішна "європейська цивілізація пробує жить за ідіотським принципом - в кожній людині є щось хороше, кожний народ, кожна культура являють собою безперечну цінність...".(Навіть якщо невід"ємним елементом цієї культури є людоїдство та глибоке презирство до всіх "іншоплемінників"... )
В країни запускають, без розбору, зграї емігрантів та "біженців" - "рятуючи їх від голоду та різні"...
І ЩО?!!!
Більшість їх продовжують жить за своїми родоплемінними законами, і їм "насрать" на закони держави, яка дала їм прихисток, дах над головою та їжу... Вони стараються використать цю країну, як "пасовисько", такі собі "рукотворні кормові угіддя"...
Ще гірше - коли цілі соціальні групи, кілька поколінь підряд, виростають у подібному "курсі споживацького існування"! Працювать вони розучилися, і не мають ніякого бажання повертаться до "самозабезпечення"... Тому вони беруть зброю в руки, щоб захистить той "устрій", в якому виросли та до якого звикли, як до "єдино реального"...
Треба давать продовольство не в обмін на "умиротворення бандита", а в обмін на зброю... За кожну здану ядерну боєголовку - відповідна кількість продовольства...
За статистичними даними, середній зріст призовників КНДР (а, аналогічно, і м"язова маса і сила), за часи "чучхе" знизилася на 11 см... Все це - наслідки хронічного недоїдання... Навіщо протистоять їм зброєю? Треба їх зброю обернуть проти них самих!...