Ким Чен Ын анонсировал новую военную стратегию КНДР: ядерный арсенал станет опорой

Кім Чен Ин

КНДР сейчас работает над новой политикой, направленной на одновременное развитие ядерных сил и вооруженных сил страны. Вскоре ее стратегию обнародуют.

Об этом заявил диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на государственное агентство Северной Кореи KCNA.

В частности, как отмечается, Ким Чен Ын заявил, что страна вскоре представит новую военную политику.

По его словам, новый курс должен стать "ключевым фактором укрепления обороноспособности страны и обеспечения национальной безопасности".

Он также подчеркнул, что ядерный арсенал будет оставаться центральной опорой стратегии сдерживания, однако следует наращивать боеспособность сухопутных, морских и воздушных сил, чтобы противостоять "любым вызовам со стороны врагов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР уничтожила следы присутствия Ким Чен Ына после встречи с Путиным в Китае, - Reuters

Ким Чен Ын также поручил военному руководству подготовить подробный план модернизации армии, включая разработку новых вооружений, усиление подготовки личного состава и совершенствование системы командования.

Аналитики отмечают, что такое заявление может свидетельствовать о намерении Пхеньяна укреплять не только ядерный щит, но и традиционные вооруженные силы, что позволит КНДР действовать более гибко в регионе.

Международное сообщество традиционно критически относится к любым шагам КНДР, связанным с расширением ее ядерной программы. Ожидается, что в ближайшее время реакцию на выступление Кима дадут США, Южная Корея и Япония.

Как сообщалось, диктатор КНДР Ким Чен Ын назвал отправку северокорейских военных в Россию "братским долгом".

КНДР (1272) ядерное оружие (1388) Ким Чен Ын (189)
да,і скажет "пасматрітє какой хароший парєнь,ета мой друг і ми с нім паладім..."
13.09.2025 07:52 Ответить
І шо ти Йому зробиш? - скоро його Трамп відвідає
13.09.2025 07:43 Ответить
кндр, - це така китайська беларусь)))
13.09.2025 07:56 Ответить
А шо он плохого сделал или пытался сделать?
13.09.2025 08:06 Ответить
Нічого що КНДР вже другий рік воює проти України і обстрілює українські міста балістичними ракетами? А що Іран паганого зробив Ізраїлю?
13.09.2025 08:16 Ответить
Якби не кндр війна вже б закінчилася. Тому що у рашистів ще рік назад закінчились ********** і солдати.
13.09.2025 08:29 Ответить
А шо поганого зробив "Хамас" для Ізраїля? - хароші хлопці
13.09.2025 08:18 Ответить
***** до 2014 го тоже ничего плохого не сделал и чё?.
13.09.2025 08:18 Ответить
Далекосяжні плани. Що з ними станеться коли потік платні з росії закінчиться?
13.09.2025 07:47 Ответить
Китай поможет. Он и сейчас удачно это делает.
13.09.2025 07:51 Ответить
І чим Китай допоможе? Не здохнути з голоду?
13.09.2025 10:31 Ответить
кндр, - це така китайська беларусь)))
13.09.2025 07:56 Ответить
Ніщеброди за допомогою ядерної зброї бажають заволодіти світом та керувати цивілізованими країнами. Не повезло світу, коли американці, більше 400 мільйонів громадян вибрали тупого телепня, який дає можливість кацапам, китайцям, північнокорейцям і іранцям піднімати свій смердячий хвіст. Зганьбилася і Україна, коли у 2019 році вибрала такого самого телепня, дурного і нарциса, жадного, що під час війнеи розвів корупцію до найвищих масшабів і на всі хлібні місця призначив ворогів України і клаптиками кожного дня здає Україну.
13.09.2025 07:58 Ответить
Такі часи настали,коли бути думаючим і мудрим це мало не злочин.І не тільки в Україні,всюди таке
13.09.2025 08:06 Ответить
припустимо, вибрали в сша не трампа а розумного президента. і що? що б сталося? зараз сша вже б нападала на кндр?
13.09.2025 08:11 Ответить
А навіщо США нападати на КНДР? Просто якби в США був мудрий президент, то диктатори ніколи б не посміли когось лякати ядерною зброєю і створювати нові доктрини. До цього ж не лякали? Для США біди не буде, бо там є Сенат і Конгрес і є велика кількість ядерної та іншої зброї, просто в перше чергу буде не дуже добре нам, бо ми відстоюємо свою незаліжність і таким як ми. Повторюся, що в нас вибрали ще гірше чим в США і в нас немає Сенату та Конгресу, в нас є ВР - філія Офісу Президента і велика корупція з брехливим марафоном.
13.09.2025 08:16 Ответить
що б зараз робили США якщо б в них був розумний президент?
13.09.2025 08:18 Ответить
Нічого. Також ніяких доктрин із застосуванням ядерної зброї не придумували диктатори. А якщо б лякали світ, як вони роблять сьогодні - були б великі санкції і ізоляція. Ракети б ніхто не кидав. Трамп просто навіть не знає назви країн, не те, щоб щось вводити. Він мріє бути таким же диктатором як на Цапії, північній корії, ірані та китаю. Вони йому подобаються і він їм шкоди не зробить.
Я ще раз повернуся до України, бо ми тут живемо. Боневтік Позорно-Брехливий точно такий як Трамп, тільки молодший. Він декілька раз Дніпропетровську область називав Дніпровською. Це показує рівень його знань і що можна в майбутньому від нього чекати.
13.09.2025 08:27 Ответить
Я не питав про зелю і трампа. Навіщо ти мені це пишеш? Ти на роботі?
13.09.2025 08:36 Ответить
Навіщо пишу? Бо це реальність сьогодні, яку створили лохи 73% і такі ж самі в США. Як не крути, а в цій реальності приходиться жити і ганьбитися. Чи можливо тут є брехня і наклепи?
13.09.2025 08:41 Ответить
Я тебе про це не питав
13.09.2025 08:43 Ответить
А я маю питати у Вас, що мені писати і яку висловлювати думку та припущення? Вибори Трампа і Боневтіка - це ганьба для США і України. Але США вистоїть, там є кому поставити на місце Трампа, а от для України це може закінчитися втратою великих територій, а можливо і суверенітету та підписанням капітуляції.
13.09.2025 08:48 Ответить
якщо ти відповідаєш на питання, то так.
13.09.2025 08:56 Ответить
Пончик завжди лякав, і його папа і дєдушка.
13.09.2025 08:20 Ответить
Судячи по іпалу, до реалізації цієї оху...тельної стратегії, не доживеш, узькожопий.
13.09.2025 08:00 Ответить
Сподіваємось, що якийсь добрі люди найближчим часом підірвуть ядерний арсенал північної Кореї разом з цим товстим дегенератом.
13.09.2025 08:04 Ответить
Для протистояння "новій стратегії КНДР", світовій спільноті треба теж вибрать "нову стратегію" - ГОЛОД! КНДР, уже давно, живе за рахунок продовольчих дотацій, які поставляються по лінії ООН. Навіть Україна, приймає в цьому, участь! ООН закуповує в Україні продовольство (в основному, зерно кукурудзи та злакових), і поставляє до КНДР. Корейці його їдять, і клепають ядерні ракети, якими погрожують світові...
Пора "опритомніть"... Бо вийде так само, як колись казали комуняки: "Капіталізм нам продасть вірьовку, на якій ми його повісимо...".

Вже добру сотню років наша смішна "європейська цивілізація пробує жить за ідіотським принципом - в кожній людині є щось хороше, кожний народ, кожна культура являють собою безперечну цінність...".(Навіть якщо невід"ємним елементом цієї культури є людоїдство та глибоке презирство до всіх "іншоплемінників"... )
В країни запускають, без розбору, зграї емігрантів та "біженців" - "рятуючи їх від голоду та різні"...
І ЩО?!!!
Більшість їх продовжують жить за своїми родоплемінними законами, і їм "насрать" на закони держави, яка дала їм прихисток, дах над головою та їжу... Вони стараються використать цю країну, як "пасовисько", такі собі "рукотворні кормові угіддя"...
Ще гірше - коли цілі соціальні групи, кілька поколінь підряд, виростають у подібному "курсі споживацького існування"! Працювать вони розучилися, і не мають ніякого бажання повертаться до "самозабезпечення"... Тому вони беруть зброю в руки, щоб захистить той "устрій", в якому виросли та до якого звикли, як до "єдино реального"...
Треба давать продовольство не в обмін на "умиротворення бандита", а в обмін на зброю... За кожну здану ядерну боєголовку - відповідна кількість продовольства...
За статистичними даними, середній зріст призовників КНДР (а, аналогічно, і м"язова маса і сила), за часи "чучхе" знизилася на 11 см... Все це - наслідки хронічного недоїдання... Навіщо протистоять їм зброєю? Треба їх зброю обернуть проти них самих!...
13.09.2025 08:06 Ответить
"Лучше одна водородная бомба, чем 10 Будапештских меморандумов" Цитаты великих Кимов.
13.09.2025 08:31 Ответить
Ви мабуть мали на увазі "Фламінго"? Так ця ракета така сама реальність як мільярдний ліс, чи зарплата вчителів по 4 штуки баксів. На марафоні все це є і навіть мультик випустили, а ракет немає. Нарід скоро і цю брехню забуде як і 3000 балістияних ракет і обов'язково буде нова брехня про мідконтинентальну ракету "Юзік" і 73% лохів обпісяються кип'ятком, мов які вони і їх Лідор круті.
13.09.2025 08:36 Ответить
то не міжконтинентальна, то міжгалактична бонба з темної матерії.
13.09.2025 09:17 Ответить
Кому луччє?
13.09.2025 10:24 Ответить
Какая разница ядерная ракета или не ядерная, если она нормально летать не может, что у них там по носителям ? Очередную болванку в море запускают?
13.09.2025 09:49 Ответить
А де тут ті що з піною на морді доказували мені що китай не підтримує кндр і що китай проти розширення ЯЗ? До ідіотів до сих пір не дійшло що китай вже воює в Третій світовій війні. Тільки на початковій фазі китай воює руками рашистів, іранців і північнокорейців. Це свого роду китайські зелені чоловічки. Коли саму грязну роботу зроблять васали китаю, то підключаться основні китайські війська. Або коли китай побачить що його васали програють війну.
13.09.2025 10:26 Ответить
молодец рыжий козёл...хороший мальчик ....
13.09.2025 11:40 Ответить
Союз тиранів проти демократії
13.09.2025 11:50 Ответить
 
 