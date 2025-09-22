Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея розробила "потужну секретну зброю".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на державне інформагентство Північної Кореї Kcna.

Глава КНДР згадав про будівництво нових есмінців, що, за його словами, стало першим важливим кроком у становленні Північної Кореї як морської держави, а також про безперервне зміцнення стратегічних ядерних сил та вдосконалення характеристик звичайного озброєння.

"Крім цього, ми отримали нову потужну секретну зброю. Було досягнуто чималих успіхів у сфері оборонної науки та досліджень, які зроблять великий внесок у різке збільшення бойового потенціалу нашої армії", – каже він.

Кім Чен Ин також повторив заяву про готовність до діалогу зі США, якщо у Вашингтоні відмовляться від вимог денуклеаризації КНДР наголосивши, що нині його країна почувається у найбільшій безпеці завдяки розвитку ядерних сил. Окремо диктатор вказав на міжкорейські зв’язки та підкреслив, що КНДР не збирається вести діалог із Республікою Корея.

Читайте: Переговори зі США можливі лише без вимог ядерного роззброєння КНДР, - Кім Чен Ин