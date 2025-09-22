УКР
Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея розробила "потужну секретну зброю"

Диктатор КНДР хвалиться новими успіхами в обороні

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея розробила "потужну секретну зброю".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на державне інформагентство Північної Кореї Kcna.

Глава КНДР згадав про будівництво нових есмінців, що, за його словами, стало першим важливим кроком у становленні Північної Кореї як морської держави, а також про безперервне зміцнення стратегічних ядерних сил та вдосконалення характеристик звичайного озброєння.

"Крім цього, ми отримали нову потужну секретну зброю. Було досягнуто чималих успіхів у сфері оборонної науки та досліджень, які зроблять великий внесок у різке збільшення бойового потенціалу нашої армії", – каже він.

Кім Чен Ин також повторив заяву про готовність до діалогу зі США, якщо у Вашингтоні відмовляться від вимог денуклеаризації КНДР наголосивши, що нині його країна почувається у найбільшій безпеці завдяки розвитку ядерних сил. Окремо диктатор вказав на міжкорейські зв’язки та підкреслив, що КНДР не збирається вести діалог із Республікою Корея.

Читайте: Переговори зі США можливі лише без вимог ядерного роззброєння КНДР, - Кім Чен Ин

КНДР (1315) зброя (7737) ядерна зброя (1211) Кім Чен Ин (184)
+5
шо, іще потужніший за пуйловський таємний чемодан?
показати весь коментар
22.09.2025 10:34 Відповісти
+4
Визріває критично небезпечний гнійник із метастазами на кацапстан і китай.. Якщо вільному світу його якнайшвидше не почистити, то з часом гноєм заллє усю планету.
показати весь коментар
22.09.2025 10:35 Відповісти
+4
Нужно полагать, у этого потужного оружия, основным поражающим фактором будет безудержный смех противника, при котором бравые северокорейские солдаты будут без боя продвигаться и брать катающегося по земле противника в плен
показати весь коментар
22.09.2025 10:39 Відповісти
ТГК називається.Тупий голодний кореець
показати весь коментар
22.09.2025 10:44 Відповісти
Чергова вундервафля?
показати весь коментар
22.09.2025 10:43 Відповісти
В КНДР представили новий беспілотник...
показати весь коментар
22.09.2025 10:43 Відповісти
С каким остервенением они защищают свою нищету!
показати весь коментар
22.09.2025 10:51 Відповісти
Вони не захищають своє жебрацтво, а погрожують достатку інших.

Зробити краще собі не можуть, а от зробити гірше сусідям - саме те.
показати весь коментар
22.09.2025 11:00 Відповісти
Муляж Made in China
показати весь коментар
22.09.2025 10:54 Відповісти
Сінь-Хунь-Орєшнік. 😁

Півкори - відомі винахідники совкових та кацапських озброєнь.
показати весь коментар
22.09.2025 10:58 Відповісти
рогатка? єто гигантская рогатка? в ней использовали резинки из трусов, всех с.корейцев?
показати весь коментар
22.09.2025 11:10 Відповісти
Вициганив щось нове у москалів...
показати весь коментар
22.09.2025 11:10 Відповісти
Північна Корея - це такий гнійник, який буде постійно рости, і виник він у результаті американської політики в 1953 р. "не закінчувати війну перемогою і залишати проблему для нащадків". Ось і зараз багато хто хоче заморозити війну на користь Московської Кореї - так дешевше, але в результаті гнійник буде в 100 разів більшим за корейський!
показати весь коментар
22.09.2025 11:24 Відповісти
Не "РАЗРОБИЛА" ,як у заголовку, а "ОТРИМАЛА".....мабуть чергові поставки з раши...
показати весь коментар
22.09.2025 11:30 Відповісти
 
 