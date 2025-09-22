УКР
Трамп невдовзі прокоментує пропозицію Путіна дотримуватися обмежень в рамках ДСНО, - Білий дім

Речниця Білого дому Керолайн Левітт

Президент США Дональд Трамп ознайомився з пропозицією диктатора РФ Володимира Путіна продовжити Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III), закінчення терміну дії якого буде на початку 2026 року.

Про це речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила на пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Трамп знає про пропозицію Путіна продовжити ще на рік дію ДСНО.

"Я думаю, ця пропозиція звучить досить добре, але президент США хоче особисто прокоментувати її", - додала вона.

Нагадаємо, 22 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова протягом року після 5 лютого 2026 року "дотримуватися кількісних обмежень за договором про СНО".

Довідково

Зазначимо, що Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь — один із основних договорів між США та СРСР, а потім РФ, у питанні контролю над ядерною зброєю обох країн.

Він був підписаний між РФ та США у 2010 році. Це вже третій договір між двома державами — найбільшими власниками ядерної зброї, який буде чинним до 2026 року.

Першу таку домовленість Вашингтон підписав з СРСР ще улітку 1991 року, а другу — з Росією в 1993 році. Угоди передбачають, що Росія та США спільно скорочуватимуть свої ядерні боєзаряди, а також можливі носії ядерної зброї — від ракет до стратегічних бомбардувальників.

Головним засобом контролю за цим договором є двосторонні інспекції. Востаннє двостороння консультативна комісія збиралася в Женеві в жовтні 2021 року.

..Україна..хоч і не підписувала ці договори..але згідно договору скоротила стратегічну авіацію смердячих!
22.09.2025 21:42 Відповісти
чудова пропозиція, доброго друга владіміра!
22.09.2025 21:37 Відповісти
ЦН, хзйла диктатором Трамп назвав? Чи ви?
22.09.2025 21:38 Відповісти
Продовжать дотримуватись того що ніхто ніколи не дотримувався?
22.09.2025 21:40 Відповісти
***** що небудь пердне, а Тампакс вже радий як песик що ***** на нього звернув увагу і заговорив
22.09.2025 21:45 Відповісти
Як на мене, то ***** просто явно не тягне гонку озброєнь.
Тому прагне, щоб і США не форсували.
22.09.2025 21:41 Відповісти
..Україна..хоч і не підписувала ці договори..але згідно договору скоротила стратегічну авіацію смердячих!
22.09.2025 21:42 Відповісти
Україну заставили разброїтись, але ядерна зброя розповзається по всьому світу.
Саудівська Аравія та Пакистан уклали угоду про взаємну оборону минулого тижня. Сталося це під час візиту пакистанського прем'єра Шахбаза Шаріфа до Ер-Ріяду. Тепер країни зобов'язані захищати одна одну у разі агресії.
Угода про взаємну оборону між Пакистаном і Саудівською Аравією означає, що Пакистан надасть Ер-Ріяду свій ядерний арсенал у разі агресії проти країни, що підтвердив радник принца Мохаммеда бен Салмана агентству France-Presse.
22.09.2025 21:45 Відповісти
22.09.2025 21:46 Відповісти
Що мішало Україні укладати угоди?
22.09.2025 21:48 Відповісти
чергова "поступка" для таваріща Гнилого
22.09.2025 22:00 Відповісти
Сі схвалює.
22.09.2025 22:08 Відповісти
 
 