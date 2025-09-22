Трамп невдовзі прокоментує пропозицію Путіна дотримуватися обмежень в рамках ДСНО, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп ознайомився з пропозицією диктатора РФ Володимира Путіна продовжити Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III), закінчення терміну дії якого буде на початку 2026 року.

Про це речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила на пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Трамп знає про пропозицію Путіна продовжити ще на рік дію ДСНО.

"Я думаю, ця пропозиція звучить досить добре, але президент США хоче особисто прокоментувати її", - додала вона.

Нагадаємо, 22 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова протягом року після 5 лютого 2026 року "дотримуватися кількісних обмежень за договором про СНО".

Довідково

Зазначимо, що Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь — один із основних договорів між США та СРСР, а потім РФ, у питанні контролю над ядерною зброєю обох країн.

Він був підписаний між РФ та США у 2010 році. Це вже третій договір між двома державами — найбільшими власниками ядерної зброї, який буде чинним до 2026 року.

Першу таку домовленість Вашингтон підписав з СРСР ще улітку 1991 року, а другу — з Росією в 1993 році. Угоди передбачають, що Росія та США спільно скорочуватимуть свої ядерні боєзаряди, а також можливі носії ядерної зброї — від ракет до стратегічних бомбардувальників.

Головним засобом контролю за цим договором є двосторонні інспекції. Востаннє двостороння консультативна комісія збиралася в Женеві в жовтні 2021 року.

