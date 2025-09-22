УКР
Росія готова відповісти на будь-які "стратегічні загрози" військовою силою, - Путін

путін

Диктатор РФ Володимир Путін переконує, що Росія нібито готова відповісти на "будь-які стратегічні загрози" з боку Заходу, і не на словах, а "військово-технічними заходами".

Про це він сказав на нараді Радбезу РФ, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Диктатор також заявив, що внаслідок руйнівних дій Заходу "основи для діалогу між ядерними державами були значно підірвані".

"Росія впевнена в надійності національних сил стримування. Плани Росії щодо зміцнення обороноздатності будуються з урахуванням ситуації у світі", - каже очільник Кремля.

Путін також заявив, що Росія буцімто не зацікавлена в подальшому підстьобуванні гонки озброєнь.

"Закінчення терміну дії Договору про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь між Росією і США в лютому 2026 року означає зникнення останньої угоди про прямі обмеження на ракетний потенціал. У зв'язку з цим Росія готова після закінчення терміну продовжити протягом року дотримуватися обмежень відповідно до договору... РФ хоче спробувати зберегти статус-кво, що склався завдяки ДСНВ", - заявив російський диктатор.

Система угод РФ і США щодо контролю над ракетно-ядерними й стратегічними оборонними озброєннями майже повністю демонтована, додав Путін.

Так, він доручив "ретельно стежити" за нарощуванням компонентів ПРО США, включаючи підготовку до розміщення засобів перехоплення в космосі.

+17
В ЧЕМОДАН...
22.09.2025 15:09 Відповісти
+15
Я так розумію, що криса вже в кутку...
22.09.2025 15:11 Відповісти
+13
Схоже "стратег і тактик ближнього бою" у паніці
22.09.2025 15:16 Відповісти
Щур
22.09.2025 15:19 Відповісти
22.09.2025 15:16 Відповісти
Піпл на заході звичайно лякливий. Це на них розрахований висер фюрера кацапського свинорейху *****. Але ***** жодного разу не кукурікав про таке українцям, тому що його вважають старим брехлом і маразматиком.
22.09.2025 15:20 Відповісти
Не прославляйте кацапів і не принижуйте Захід. Кацап боїться Заходу і навіть в думках немає нападати на них. Прсто дзявкає, знає, що ті по морді не дадуть поки не полізе.
22.09.2025 16:45 Відповісти
"військово-технічна відповідь" буйла по сьогоднішньому це СПІДно-гепатитний доходяга з тєлєжкой в газовій трубі

.
22.09.2025 15:25 Відповісти
Ага. Тільки чомусь ніде окрім України відповіді немає. Один лише тухлий пи₴діж та дешевий блеф. Але як виявляється і цього достатньо для нікчемних західних демократій.
22.09.2025 15:25 Відповісти
А що на Захід кацап напав? Що Захід дав привід нападати на них, закатующи роками гроші в асфальт і готуючи свої народи до шашликів, знищуючи оборону? На Заході є зброя, є ракети і літаки і кацап туди не полізе ніколи.
показати весь коментар
Прем'єр Туск зробив чергову заяву щодо вторгнення російських дронів на територію Польщі.

Прем'єр-міністр заявив 22 вересня, що Польща, член НАТО, не вагатиметься збивати об'єкти, які https://zn.ua/ukr/war/rosijski-shakhedi-vzhe-v-polshchi-krajini-nato-pidnjali-vinishchuvachi.html порушують її повітряний простір і становлять загрозу, але буде більш обережно підходити до ситуацій, які є менш однозначними, пише https://www.reuters.com/world/poland-will-shoot-down-objects-clear-cut-airspace-violations-prime-minister-says-2025-09-22/ Reuters.
22.09.2025 15:25 Відповісти
Реальним противником ********** ***** вважає не Захід, як такий, а лише США. Деменцій Трамп дупля не відбиває" і вже в такому маразмі що недієздатний як він сам, так і США як військова і стримуюча потужність. Що може протипоставити Західна Європа ядерній зброї *****? сумарно десь 500 боєголовок (Франція та Британія) і це ***** чомусь не лякає. Дебіл...
22.09.2025 15:34 Відповісти
Махатєль ядєрной дубіной - голий
22.09.2025 15:38 Відповісти
Це велика очікувана заява путіна, анонсована Песковим?
22.09.2025 15:50 Відповісти
Він просто бере захід на слабо бо знає який він лякливий (захід) це не той захід що був 40-50 років тому
22.09.2025 15:50 Відповісти
Не бери на понт, мусор!©
22.09.2025 15:55 Відповісти
Трампу вже мабуть памперса міняють.
22.09.2025 16:01 Відповісти
22.09.2025 16:04 Відповісти
О це знвчить првильно все робимо якщо ***** почало бzdикати.
22.09.2025 16:08 Відповісти
Да,да... Тільки після того, як (може через пів року) розбереться з Покровськом і Костянтинівкою....
22.09.2025 16:12 Відповісти
Сказав і пішов срати в чУмадан...
22.09.2025 16:32 Відповісти
Щоб ти здох!!!
22.09.2025 16:46 Відповісти
та шо ви русня можете ,без червонодупого китаю , нічого ...
22.09.2025 16:49 Відповісти
 
 