Росія готова відповісти на будь-які "стратегічні загрози" військовою силою, - Путін

Диктатор РФ Володимир Путін переконує, що Росія нібито готова відповісти на "будь-які стратегічні загрози" з боку Заходу, і не на словах, а "військово-технічними заходами".

Про це він сказав на нараді Радбезу РФ, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Диктатор також заявив, що внаслідок руйнівних дій Заходу "основи для діалогу між ядерними державами були значно підірвані".

"Росія впевнена в надійності національних сил стримування. Плани Росії щодо зміцнення обороноздатності будуються з урахуванням ситуації у світі", - каже очільник Кремля.

Путін також заявив, що Росія буцімто не зацікавлена в подальшому підстьобуванні гонки озброєнь.

"Закінчення терміну дії Договору про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь між Росією і США в лютому 2026 року означає зникнення останньої угоди про прямі обмеження на ракетний потенціал. У зв'язку з цим Росія готова після закінчення терміну продовжити протягом року дотримуватися обмежень відповідно до договору... РФ хоче спробувати зберегти статус-кво, що склався завдяки ДСНВ", - заявив російський диктатор.

Система угод РФ і США щодо контролю над ракетно-ядерними й стратегічними оборонними озброєннями майже повністю демонтована, додав Путін.

Так, він доручив "ретельно стежити" за нарощуванням компонентів ПРО США, включаючи підготовку до розміщення засобів перехоплення в космосі.

