Россия готова ответить на любые "стратегические угрозы" военной силой, - Путин
Диктатор РФ Владимир Путин убеждает, что Россия якобы готова ответить на "любые стратегические угрозы" со стороны Запада, и не на словах, а "военно-техническими мерами".
Об этом он сказал на совещании Совбеза РФ, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Диктатор также заявил, что в результате разрушительных действий Запада "основы для диалога между ядерными державами были значительно подорваны".
"Россия уверена в надежности национальных сил сдерживания. Планы России по укреплению обороноспособности строятся с учетом ситуации в мире", - говорит глава Кремля.
Путин также заявил, что Россия якобы не заинтересована в дальнейшем подстегивании гонки вооружений.
"Окончание срока действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений между Россией и США в феврале 2026 года означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал. В связи с этим Россия готова по истечении срока продлить в течение года соблюдать ограничения в соответствии с договором... РФ хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ", - заявил российский диктатор.
Система соглашений РФ и США по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями почти полностью демонтирована, добавил Путин.
Так, он поручил "тщательно следить" за наращиванием компонентов ПРО США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе.
