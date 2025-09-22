РУС
Россия готова ответить на любые "стратегические угрозы" военной силой, - Путин

Диктатор РФ Владимир Путин убеждает, что Россия якобы готова ответить на "любые стратегические угрозы" со стороны Запада, и не на словах, а "военно-техническими мерами".

Об этом он сказал на совещании Совбеза РФ, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Диктатор также заявил, что в результате разрушительных действий Запада "основы для диалога между ядерными державами были значительно подорваны".

"Россия уверена в надежности национальных сил сдерживания. Планы России по укреплению обороноспособности строятся с учетом ситуации в мире", - говорит глава Кремля.

Путин также заявил, что Россия якобы не заинтересована в дальнейшем подстегивании гонки вооружений.

"Окончание срока действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений между Россией и США в феврале 2026 года означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал. В связи с этим Россия готова по истечении срока продлить в течение года соблюдать ограничения в соответствии с договором... РФ хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ", - заявил российский диктатор.

Система соглашений РФ и США по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями почти полностью демонтирована, добавил Путин.

Так, он поручил "тщательно следить" за наращиванием компонентов ПРО США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе.

В ЧЕМОДАН...
22.09.2025 15:09 Ответить
Я так розумію, що криса вже в кутку...
22.09.2025 15:11 Ответить
Схоже "стратег і тактик ближнього бою" у паніці
22.09.2025 15:16 Ответить
В ЧЕМОДАН...
22.09.2025 15:09 Ответить
Я так розумію, що криса вже в кутку...
22.09.2025 15:11 Ответить
Схоже "стратег і тактик ближнього бою" у паніці
22.09.2025 15:16 Ответить
Щур
22.09.2025 15:19 Ответить
22.09.2025 15:16 Ответить
Піпл на заході звичайно лякливий. Це на них розрахований висер фюрера кацапського свинорейху *****. Але ***** жодного разу не кукурікав про таке українцям, тому що його вважають старим брехлом і маразматиком.
22.09.2025 15:20 Ответить
"військово-технічна відповідь" буйла по сьогоднішньому це СПІДно-гепатитний доходяга з тєлєжкой в газовій трубі

.
22.09.2025 15:25 Ответить
Ага. Тільки чомусь ніде окрім України відповіді немає. Один лише тухлий пи₴діж та дешевий блеф. Але як виявляється і цього достатньо для нікчемних західних демократій.
22.09.2025 15:25 Ответить
Прем'єр Туск зробив чергову заяву щодо вторгнення російських дронів на територію Польщі.

Прем'єр-міністр заявив 22 вересня, що Польща, член НАТО, не вагатиметься збивати об'єкти, які https://zn.ua/ukr/war/rosijski-shakhedi-vzhe-v-polshchi-krajini-nato-pidnjali-vinishchuvachi.html порушують її повітряний простір і становлять загрозу, але буде більш обережно підходити до ситуацій, які є менш однозначними, пише https://www.reuters.com/world/poland-will-shoot-down-objects-clear-cut-airspace-violations-prime-minister-says-2025-09-22/ Reuters.
22.09.2025 15:25 Ответить
Реальним противником ********** ***** вважає не Захід, як такий, а лише США. Деменцій Трамп дупля не відбиває" і вже в такому маразмі що недієздатний як він сам, так і США як військова і стримуюча потужність. Що може протипоставити Західна Європа ядерній зброї *****? сумарно десь 500 боєголовок (Франція та Британія) і це ***** чомусь не лякає. Дебіл...
22.09.2025 15:34 Ответить
Махатєль ядєрной дубіной - голий
22.09.2025 15:38 Ответить
Це велика очікувана заява путіна, анонсована Песковим?
22.09.2025 15:50 Ответить
Він просто бере захід на слабо бо знає який він лякливий (захід) це не той захід що був 40-50 років тому
22.09.2025 15:50 Ответить
 
 