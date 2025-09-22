Россия готова ответить на любые "стратегические угрозы" военной силой, - Путин

Диктатор РФ Владимир Путин убеждает, что Россия якобы готова ответить на "любые стратегические угрозы" со стороны Запада, и не на словах, а "военно-техническими мерами".

Об этом он сказал на совещании Совбеза РФ, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Диктатор также заявил, что в результате разрушительных действий Запада "основы для диалога между ядерными державами были значительно подорваны".

"Россия уверена в надежности национальных сил сдерживания. Планы России по укреплению обороноспособности строятся с учетом ситуации в мире", - говорит глава Кремля.

Путин также заявил, что Россия якобы не заинтересована в дальнейшем подстегивании гонки вооружений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Росгвардия Путина формирует танковые подразделения, чтобы усилить свои возможности в Украине, - разведка Британии

"Окончание срока действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений между Россией и США в феврале 2026 года означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал. В связи с этим Россия готова по истечении срока продлить в течение года соблюдать ограничения в соответствии с договором... РФ хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ", - заявил российский диктатор.

Система соглашений РФ и США по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями почти полностью демонтирована, добавил Путин.

Так, он поручил "тщательно следить" за наращиванием компонентов ПРО США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США планируют обсуждать с РФ перспективы дальнейшего ядерного разоружения, - Трамп