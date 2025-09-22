РУС
Новости Планы рф по Украине
982 14

Росгвардия Путина формирует танковые подразделения, чтобы усилить свои возможности в Украине, - разведка Великобритании

Российская армия намерена окружить Сумы

Росгвардия, подчиненная непосредственно Владимиру Путину, насчитывает до 400 тысяч человек и формирует танковые части для расширения тяжелого вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Минобороны Великобритании в X.

Глава Росгвардии Виктор Золотов, бывший охранник Путина, сообщил, что подразделения напрямую подчиняются Кремлю и не входят в состав Министерства обороны России. Основная задача Росгвардии - обеспечение внутренней безопасности и поддержка власти Путина.

По данным британского ведомства, части Росгвардии были развернуты в Украине, где они обеспечивают безопасность тыла, а некоторые участвуют в боевых действиях на передовой, хотя они плохо подготовлены для интенсивных боев.

Решение о создании танковых подразделений Путин подписал в августе 2023 года после неудачного мятежа ЧВК "Вагнера". Как отмечают в Минобороны Великобритании, формирование танковых подразделений демонстрирует милитаризацию Росгвардии и продолжающееся доверие Кремля к лояльности сил, охраняющих режим.

путин владимир (32217) Росгвардия (87)
тобто рострілювати з танків будуть як 1993 році вже росгвардійці, а не армія

готуються
22.09.2025 13:08
+3
Та там вже нема кого розстрілювати. Найліберальніші "харошіє рюзкіє" виявилися таким ************** лайном шо аж диву даєшся.
22.09.2025 13:13
+2
)(уйло боїться не свого народонасєлєнія-)(уйло боїться внутріщнього перевороту,адже переглядаючи історію рашки,ви побачите, що їх царі здихали від ближнього оточення.
22.09.2025 13:14
22.09.2025 13:08
"харошіє рюзкіє" це гниль,яка втікла за кордон. Якщо б їм вдалось укупувати Україну,оці "харошіє рюзкіє" ,даю 100 відсотків раділи б.про "єдіний нарот" і восхваляли б )(уйла.
Це не росіяни ,чи рускіє--це стадо скотин.
22.09.2025 13:19
В них там нова пошесть: якщо в 2012 році на Болотну вийшли "типу притомні", які бажали лібералізації засрашки і пом`якшення крену в авторитаризм (і всі ті сили були успішно подавлені пропагандою, розстрілами ватажків, судовими переслідуваннями тощо), то зараз в засрашці майже кристалізувались нові, неочевидно але опозиційні, сили - радикально-націоналістичні, які мають людей, підримку олігархату та місцевих влад, інкорпорують демобілізованих СВО-шників тощо.

Почитайте про "недільний хресний хід" 07.09.2025. Якщо коротко:
- організатори планували "приблизно 20`000" учасників;
- офіційні дані - прийшло біля "40`000" учасників;
- неофіційні оцінки - в ході приймало участь не менше 120`000 осіб. Причому вони були організовані, з власним управлінням і охороною, з типовими транспарантами тощо.

Фотки можете подивитись в інтернеті - охєрєєте.

Тож не дивно, що засрашинці почали відремонтовані танки направляти не у війська, а в тилові загони росгвардії. Бо бунту власного бидла в засрашці завжди боялися більше, ніж військових поразок на будь-яких фронтах.
22.09.2025 13:51
Пєсков?
22.09.2025 13:18
ні . це Bob Fayn
22.09.2025 13:20
пахвальна...
22.09.2025 13:21
*****, безумовно, приберуть ті кому він перекрив доступ до вищих посад і збагачення. Але нічого в політиці ********** не зміниться. Народ як був алкодегенеративною біомасою так і лишиться в тому ж стані, а *****-2 може виявитись ще гіршим за нинішнє *****. Відсторонення немічного ***** хіба що підтвердить продовження традиції "зміни влади в *****стані шляхом вбивства царька". Єдине що нам потрібно це ізоляція кацапні за порєбріком. І хай там собі казяться в корчах "побєдобєсії".
22.09.2025 13:33
Куди вже гірше? Цей і так нацист і серун.
22.09.2025 13:55
Нам потрібна не "ізоляція кацапні за порєбріком", а розвал засрашинської імперії на 20-30 національно-адміністративних утворень, які будуть наступні 30-50 років ділити "спадщину" ***** та вибудовувати оті 20-30 нових монархій азєро-туркменістанського типу. А Україні в цей час потрібно буде слідкувати, щоб ті ноутворення ні за яких обставин не почали об'єднуватись навколо чергового "імперського проекту".
22.09.2025 13:56
Вся негативна енергія алкодегенератів ********** спрямовується ****** зовні. Як тільки кацапня буде ізольована вони традиційно почнуть шукати відповідь на "традиційні питання - "кто віноват?" і "чьто дєлать?". А це внутрішня різня і громадянська війна, в результаті якої федерація (читай тюрма народів) припинить своє ганебне існування в крові і соплях. Амінь!
22.09.2025 14:04
А в нас клоуни вдало заборонили виробництво протитанкових ракет. 73% дуники задоволені.
22.09.2025 13:19
Ви про стугни? Так, було таке. Хєрограй майже знищив виробництво не тільки Нептунів, а і намагався знищити (якщо не особисто, то дозволив посіпакам) виробництво "Стугн".

Але якщо подивитись на проблему ширше, то ЗСУ і з "Стугнами" була на рівні, який вважався недостатнім для протидії 3200 "штатним" танкам засрашки. Тому рішення продаж Україні першої партії Javelin-ів був схвалений Держдепартаментом (урядом США, читай - Трампом, як не дивно) ще 02.03.2018 року - 37 пускових, 210 ракет. Так-так, Порошенко зумів домовитись з рудим лайном першої каденції.

Саме тому напередодні повномасштабки Javelin-и, NLAW, Carl Gustaf тощо пішли в Україну реально тисячами одиниць. Вважалось, що Україна не зможе втримати державність, але переності ПТРК та гранатомети більш-менш ******* дозволять в "партизанському режимі" завдати болючі втрати засрашинцям.

Не так, звісно, сталося, як вважалося західним "експертам". В результаті - ми зараз розмовляємо про знищення 1/3 стартегічної авіації (частини ядерної тріади") члена "совбєза ООН", власне виробництво 20+ САУ 155мм на місяць, виробництво в країні мільйонів дронів, знищення 80% бронетехніки засрашки, включаючи всі складські запаси тощо.
22.09.2025 14:07
 
 