Росгвардия, подчиненная непосредственно Владимиру Путину, насчитывает до 400 тысяч человек и формирует танковые части для расширения тяжелого вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Минобороны Великобритании в X.

Глава Росгвардии Виктор Золотов, бывший охранник Путина, сообщил, что подразделения напрямую подчиняются Кремлю и не входят в состав Министерства обороны России. Основная задача Росгвардии - обеспечение внутренней безопасности и поддержка власти Путина.

По данным британского ведомства, части Росгвардии были развернуты в Украине, где они обеспечивают безопасность тыла, а некоторые участвуют в боевых действиях на передовой, хотя они плохо подготовлены для интенсивных боев.

Решение о создании танковых подразделений Путин подписал в августе 2023 года после неудачного мятежа ЧВК "Вагнера". Как отмечают в Минобороны Великобритании, формирование танковых подразделений демонстрирует милитаризацию Росгвардии и продолжающееся доверие Кремля к лояльности сил, охраняющих режим.

