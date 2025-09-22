Росгвардия Путина формирует танковые подразделения, чтобы усилить свои возможности в Украине, - разведка Великобритании
Росгвардия, подчиненная непосредственно Владимиру Путину, насчитывает до 400 тысяч человек и формирует танковые части для расширения тяжелого вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Минобороны Великобритании в X.
Глава Росгвардии Виктор Золотов, бывший охранник Путина, сообщил, что подразделения напрямую подчиняются Кремлю и не входят в состав Министерства обороны России. Основная задача Росгвардии - обеспечение внутренней безопасности и поддержка власти Путина.
По данным британского ведомства, части Росгвардии были развернуты в Украине, где они обеспечивают безопасность тыла, а некоторые участвуют в боевых действиях на передовой, хотя они плохо подготовлены для интенсивных боев.
Решение о создании танковых подразделений Путин подписал в августе 2023 года после неудачного мятежа ЧВК "Вагнера". Как отмечают в Минобороны Великобритании, формирование танковых подразделений демонстрирует милитаризацию Росгвардии и продолжающееся доверие Кремля к лояльности сил, охраняющих режим.
Це не росіяни ,чи рускіє--це стадо скотин.
Почитайте про "недільний хресний хід" 07.09.2025. Якщо коротко:
- організатори планували "приблизно 20`000" учасників;
- офіційні дані - прийшло біля "40`000" учасників;
- неофіційні оцінки - в ході приймало участь не менше 120`000 осіб. Причому вони були організовані, з власним управлінням і охороною, з типовими транспарантами тощо.
Фотки можете подивитись в інтернеті - охєрєєте.
Тож не дивно, що засрашинці почали відремонтовані танки направляти не у війська, а в тилові загони росгвардії. Бо бунту власного бидла в засрашці завжди боялися більше, ніж військових поразок на будь-яких фронтах.
Але якщо подивитись на проблему ширше, то ЗСУ і з "Стугнами" була на рівні, який вважався недостатнім для протидії 3200 "штатним" танкам засрашки. Тому рішення продаж Україні першої партії Javelin-ів був схвалений Держдепартаментом (урядом США, читай - Трампом, як не дивно) ще 02.03.2018 року - 37 пускових, 210 ракет. Так-так, Порошенко зумів домовитись з рудим лайном першої каденції.
Саме тому напередодні повномасштабки Javelin-и, NLAW, Carl Gustaf тощо пішли в Україну реально тисячами одиниць. Вважалось, що Україна не зможе втримати державність, але переності ПТРК та гранатомети більш-менш ******* дозволять в "партизанському режимі" завдати болючі втрати засрашинцям.
Не так, звісно, сталося, як вважалося західним "експертам". В результаті - ми зараз розмовляємо про знищення 1/3 стартегічної авіації (частини ядерної тріади") члена "совбєза ООН", власне виробництво 20+ САУ 155мм на місяць, виробництво в країні мільйонів дронів, знищення 80% бронетехніки засрашки, включаючи всі складські запаси тощо.