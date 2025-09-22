УКР
Новини Плани РФ щодо України
634 8

Росгвардія Путіна формує танкові підрозділи, щоб посилити свої можливості в Україні, - розвідка Британії

Російська армія має намір оточити Суми

Росгвардія, підпорядкована безпосередньо Володимиру Путіну, налічує до 400 тисяч осіб і формує танкові частини для розширення важкого озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Міноборони Великої Британії в X.

Глава Росгвардії Віктор Золотов, колишній охоронець Путіна, повідомив, що підрозділи безпосередньо підпорядковуються Кремлю і не входять до складу Міністерства оборони Росії. Основне завдання Росгвардії - забезпечення внутрішньої безпеки та підтримка влади Путіна.

За даними британського відомства, частини Росгвардії були розгорнуті в Україні, де вони забезпечують безпеку тилу, а деякі беруть участь у бойових діях на передовій, хоча вони погано підготовлені для інтенсивних боїв.

Рішення про створення танкових підрозділів Путін підписав у серпні 2023 року після невдалого заколоту ПВК "Вагнера". Як зазначають у Міноборони Великої Британії, формування танкових підрозділів демонструє мілітаризацію Росгвардії та триваючу довіру Кремля до лояльності сил, що охороняють режим.

Автор: 

путін володимир (24833) Росгвардія (101)
тобто рострілювати з танків будуть як 1993 році вже росгвардійці, а не армія

готуються
22.09.2025 13:08 Відповісти
Та там вже нема кого розстрілювати. Найліберальніші "харошіє рюзкіє" виявилися таким ************** лайном шо аж диву даєшся.
22.09.2025 13:13 Відповісти
"харошіє рюзкіє" це гниль,яка втікла за кордон. Якщо б їм вдалось укупувати Україну,оці "харошіє рюзкіє" ,даю 100 відсотків раділи б.про "єдіний нарот" і восхваляли б )(уйла.
Це не росіяни ,чи рускіє--це стадо скотин.
22.09.2025 13:19 Відповісти
)(уйло боїться не свого народонасєлєнія-)(уйло боїться внутріщнього перевороту,адже переглядаючи історію рашки,ви побачите, що їх царі здихали від ближнього оточення.
22.09.2025 13:14 Відповісти
Пєсков?
22.09.2025 13:18 Відповісти
ні . це Bob Fayn
22.09.2025 13:20 Відповісти
пахвальна...
22.09.2025 13:21 Відповісти
А в нас клоуни вдало заборонили виробництво протитанкових ракет. 73% дуники задоволені.
22.09.2025 13:19 Відповісти
 
 