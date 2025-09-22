Росгвардія Путіна формує танкові підрозділи, щоб посилити свої можливості в Україні, - розвідка Британії
Росгвардія, підпорядкована безпосередньо Володимиру Путіну, налічує до 400 тисяч осіб і формує танкові частини для розширення важкого озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Міноборони Великої Британії в X.
Глава Росгвардії Віктор Золотов, колишній охоронець Путіна, повідомив, що підрозділи безпосередньо підпорядковуються Кремлю і не входять до складу Міністерства оборони Росії. Основне завдання Росгвардії - забезпечення внутрішньої безпеки та підтримка влади Путіна.
За даними британського відомства, частини Росгвардії були розгорнуті в Україні, де вони забезпечують безпеку тилу, а деякі беруть участь у бойових діях на передовій, хоча вони погано підготовлені для інтенсивних боїв.
Рішення про створення танкових підрозділів Путін підписав у серпні 2023 року після невдалого заколоту ПВК "Вагнера". Як зазначають у Міноборони Великої Британії, формування танкових підрозділів демонструє мілітаризацію Росгвардії та триваючу довіру Кремля до лояльності сил, що охороняють режим.
