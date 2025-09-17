УКР
Генерала Росгвардії Спиридонова, який командував розгоном мирних протестів під час окупації Херсона, заочно засудили до 15 років, - СБУ

Генерала Росгвардії, який керував розгоном протесту в Херсоні, засудили заочно

Командувача Уральського округу військ Росгвардії Володимира Спиридонова, який керував розгоном акцій протесту на початку окупації Херсона, засудили до 15 років тюрми заочно.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На початку повномасштабної війни фігурант брав участь у захопленні Херсонщини. На той час він очолював зведене угруповання, до якого входили 4 тактичні групи, загін спецпризначення та оперативний підрозділ росгвардії. Після окупації обласного центру Спиридонов приступив до організації масових репресій проти учасників руху опору в регіоні", - йдеться в повідомленні.

В СБУ заявили, що Спиридонов командував діями своїх підлеглих, які за його наказом здійснювали силові розгони мирних акцій протесту у центрі міста.

Озброєнні рашисти викрадали учасників протестних зібрань та відвозили їх до тюрем. У камерах до потерпілих застосовували численні тортури, якими ворог намагався зламати спротив кремлівському режиму.

Читайте також: Допомагав окупантам створювати колонію у Херсоні, де катували громадян з проукраїнською позицією: до 8 років засуджено зрадника, - ДБР

Перед звільненням правобережжя Херсонщини Спиридонов утік до Росії, де за свої воєнні злочини отримав "підвищення" на посаді.

Суд визнав генерала винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (злочини агресії, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

"Триває комплексна робота, щоб знайти і притягнути рашиста до відповідальності за злочини проти нашої держави", - підсумувала пресслужба СБУ.

Читайте: Росіяни знову замінували частину Херсона мінами "пелюстка", - Нацполіція

окупація (6852) СБУ (13366) Херсон (3620) Росгвардія (100) Херсонська область (6213) Херсонський район (597)
+3
Оце він "злякався" ...
показати весь коментар
17.09.2025 16:13 Відповісти
+2
цікаво, скільки коштує цей цирк, заочні рослідування, заочні вироки?
показати весь коментар
17.09.2025 16:18 Відповісти
+1
А скільки в Тот колобків зараз, скільки буде роботи...
показати весь коментар
17.09.2025 16:11 Відповісти
СБУ! А-ууууу! Самокат виїхав в тому напрямку???
показати весь коментар
17.09.2025 16:14 Відповісти
Хоть тепер вірьовку ховай, аби не вчинив орк ******, отого прикрого самогубства!
показати весь коментар
17.09.2025 16:15 Відповісти
цікаво, скільки коштує цей цирк, заочні рослідування, заочні вироки?
показати весь коментар
17.09.2025 16:18 Відповісти
Чогось реальних вироків майже не оголошують у ЗМІ...усе заочні. В судах по 5- 10 років "розглядаються" справи де є реальні фігуранти,але їх звільняють з під варти (Крупа) а потім тягнуть до закінчення строків...та,звісно,гроші...а їх багато нахапали для цього...Краса....
показати весь коментар
17.09.2025 16:24 Відповісти
Заочну зарплату і премію треба нарахувати тим 300 СБУшникам, за заочний вирок.
показати весь коментар
17.09.2025 16:29 Відповісти
Генерал просив передати сбушникам, що він вже видсидів, заочно.
показати весь коментар
17.09.2025 16:33 Відповісти
може відразу всіх військових РФ засудити до пожиттєвого терміну. Чи на думку правоохоронних органів не всі винні?
показати весь коментар
17.09.2025 18:29 Відповісти
 
 