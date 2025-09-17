Генерала Росгвардії Спиридонова, який командував розгоном мирних протестів під час окупації Херсона, заочно засудили до 15 років, - СБУ

Командувача Уральського округу військ Росгвардії Володимира Спиридонова, який керував розгоном акцій протесту на початку окупації Херсона, засудили до 15 років тюрми заочно.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"На початку повномасштабної війни фігурант брав участь у захопленні Херсонщини. На той час він очолював зведене угруповання, до якого входили 4 тактичні групи, загін спецпризначення та оперативний підрозділ росгвардії. Після окупації обласного центру Спиридонов приступив до організації масових репресій проти учасників руху опору в регіоні", - йдеться в повідомленні.

В СБУ заявили, що Спиридонов командував діями своїх підлеглих, які за його наказом здійснювали силові розгони мирних акцій протесту у центрі міста.

Озброєнні рашисти викрадали учасників протестних зібрань та відвозили їх до тюрем. У камерах до потерпілих застосовували численні тортури, якими ворог намагався зламати спротив кремлівському режиму.

Перед звільненням правобережжя Херсонщини Спиридонов утік до Росії, де за свої воєнні злочини отримав "підвищення" на посаді.

Суд визнав генерала винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (злочини агресії, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

"Триває комплексна робота, щоб знайти і притягнути рашиста до відповідальності за злочини проти нашої держави", - підсумувала пресслужба СБУ.

