Росіяни знову замінували частину Херсона мінами "пелюстка", - Нацполіція

Російські війська вкотре замінували частину Херсона протипіхотними мінами типу ПФМ-1 "пелюстка".

Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.

За даними правоохоронців, вибухонебезпечні предмети виявили на розі вулиць Чорноморської та Перекопської. У поліції зазначили, що зона мінування може бути більшою.

