Росіяни знову замінували частину Херсона мінами "пелюстка", - Нацполіція
Російські війська вкотре замінували частину Херсона протипіхотними мінами типу ПФМ-1 "пелюстка".
Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.
За даними правоохоронців, вибухонебезпечні предмети виявили на розі вулиць Чорноморської та Перекопської. У поліції зазначили, що зона мінування може бути більшою.
