Бійці протитанковою міною ТМ-62 викурюють окупантів із нори у Вовчанську. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому українські штурмовики закидають протитанкову міну ТМ-62 у сховок окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що за кілька секунд лунає потужний вибух та знищує загарбників. Автор публікації зазначає, що запис зроблений у Вовчанську на Харківщині.
чи ви думаєте вони лохи, сидіти і дивитися як горить шнур.....