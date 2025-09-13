Бійці протитанковою міною ТМ-62 викурюють окупантів із нори у Вовчанську. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому українські штурмовики закидають протитанкову міну ТМ-62 у сховок окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що за кілька секунд лунає потужний вибух та знищує загарбників. Автор публікації зазначає, що запис зроблений у Вовчанську на Харківщині.

