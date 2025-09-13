УКР
3 673 8

Бійці протитанковою міною ТМ-62 викурюють окупантів із нори у Вовчанську. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому українські штурмовики закидають протитанкову міну ТМ-62 у сховок окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що за кілька секунд лунає потужний вибух та знищує загарбників. Автор публікації зазначає, що запис зроблений у Вовчанську на Харківщині.

бій (206) міна (416) Вовчанськ (469) Харківська область (1593) Чугуївський район (219)
Коментувати
Камера стабільна була, тобто готувались. потім ще і ракурс змінили. а потім - ніхєра. фейк?
13.09.2025 12:28 Відповісти
Шкода, не видно після диму - як печеру орків розкобзонило
13.09.2025 12:37 Відповісти
на Армія ТВ там була записка ,з якою вкинули міну
13.09.2025 12:40 Відповісти
На атоми ...
13.09.2025 12:40 Відповісти
Судячи з тривалого періоду, після кидка, і до вибуху, і синюватого димка, перед ним - хлопці вставили боковий детонатор, з бікфордовим шнуром... Під землею - обмежений простір. Тому після вибуху виник такий скачок тиску, що кацапам і "очі на лоба повилазили"... Після ТАКОГО - не живуть...
13.09.2025 13:18 Відповісти
Судячи з того, що я побачив, там дійсно нічого не сталося, а самий взрив, це прильот по нашій позиції де стояла камера, і вівся вогонь прикриття з автомата, двічі змінений ракурс камери,
чи ви думаєте вони лохи, сидіти і дивитися як горить шнур.....
13.09.2025 13:48 Відповісти
Я не чув про "ризикових", які-б кидалися виривать палаючий шнур, чи гасить його... Частіш всього - тікали подалі... Але у підземеллі тікать нікуди...
13.09.2025 14:02 Відповісти
..Кто-то ещё оттуда вылетает на воздушной подушке.. )
13.09.2025 15:04 Відповісти
 
 