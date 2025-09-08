Окупант у Вовчанську застрелився після атаки українського дрона. ВIДЕО

Після атаки українського безпілотника у Вовчанську Харківської області один із російських окупантів здійснив постріл собі в голову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри самоліквідації оприлюднили воїни батареї артилерійської розвідки 57-ї окремої мотопіхотної бригади підрозділу "ARES". На відео видно, як окупант довго не міг зважитися - чи то зібратися з думками, чи то навести на себе автомат. Зрештою він здійснив постріл, завершивши життя після атаки українського дрона.

Також дивіться: Бригада "Гарт" завдає удару по мотоциклах та знищує ворожу техніку неподалік Вовчанська. ВIДЕО