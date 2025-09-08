Окупант у Вовчанську застрелився після атаки українського дрона. ВIДЕО
Після атаки українського безпілотника у Вовчанську Харківської області один із російських окупантів здійснив постріл собі в голову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри самоліквідації оприлюднили воїни батареї артилерійської розвідки 57-ї окремої мотопіхотної бригади підрозділу "ARES". На відео видно, як окупант довго не міг зважитися - чи то зібратися з думками, чи то навести на себе автомат. Зрештою він здійснив постріл, завершивши життя після атаки українського дрона.
Топ коментарі
Сортувати:
Правила форума
