Окупант у Вовчанську застрелився після атаки українського дрона. ВIДЕО

Після атаки українського безпілотника у Вовчанську Харківської області один із російських окупантів здійснив постріл собі в голову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри самоліквідації оприлюднили воїни батареї артилерійської розвідки 57-ї окремої мотопіхотної бригади підрозділу "ARES". На відео видно, як окупант довго не міг зважитися - чи то зібратися з думками, чи то навести на себе автомат. Зрештою він здійснив постріл, завершивши життя після атаки українського дрона.

Топ коментарі
+8
Загубив джгут Есмарха. Дяревня
показати весь коментар
08.09.2025 21:51 Відповісти
На горло накласти
показати весь коментар
08.09.2025 22:16 Відповісти
клятий егоїст!
показати весь коментар
08.09.2025 21:53 Відповісти
Міг і дома застрелитися, нахіба було сюди пертися
показати весь коментар
08.09.2025 21:54 Відповісти
У русскіх де застрелився, там і дім.
показати весь коментар
08.09.2025 21:58 Відповісти
Вдома стільки не платять.
показати весь коментар
08.09.2025 21:58 Відповісти
а чо музичка печальная такая?... движуха ж..радости полні штані..
показати весь коментар
08.09.2025 22:05 Відповісти
Видео как стреляются кацапы мы видим давно---то что надо конечно! Но пора и другую рубрику каждый день публиковать---сколько квадратных км мы за прошедшие сутки потеряли. Там тоже не мало. Для контрасту.
показати весь коментар
08.09.2025 22:18 Відповісти
А шо трапилось так й незрозуміло...Хвіст цілий же?Для кацапа хвіст то головне та мозок живе..ото він його шукав й незнайшов...так й цілим хвосом й помер ...
показати весь коментар
08.09.2025 22:23 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2025 22:27 Відповісти
 
 