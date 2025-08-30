Бригада "Гарт" завдає удару по мотоциклах та знищує ворожу техніку неподалік Вовчанська. ВIДЕО
На Південно-Слобожанському напрямку, неподалік Вовчанська, оператори безпілотників бригади "Гарт" виявили та ліквідували окупантів на мотоциклах, а також іншу техніку противника — зокрема 20-мм міномет, п’ять автівок і елементи системи зв’язку та управління дронами.
Відео операції оприлюднили у своєму Telegram-каналі. "Для двох загарбників ці мотоперегони виявилися останніми", — зазначили оборонці, передає Цензор.НЕТ.
