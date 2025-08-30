УКР
Бригада "Гарт" завдає удару по мотоциклах та знищує ворожу техніку неподалік Вовчанська. ВIДЕО

На Південно-Слобожанському напрямку, неподалік Вовчанська, оператори безпілотників бригади "Гарт" виявили та ліквідували окупантів на мотоциклах, а також іншу техніку противника — зокрема 20-мм міномет, п’ять автівок і елементи системи зв’язку та управління дронами.

Відео операції оприлюднили у своєму Telegram-каналі. "Для двох загарбників ці мотоперегони виявилися останніми", — зазначили оборонці, передає Цензор.НЕТ.

В зміївському районі щось багато мотоциклістів з'явилось
30.08.2025 10:11 Відповісти
Шикарні дороги побудував ЗЄля для кацапських байкерів.

замість них мала бути зона завалів та мінні поля

.
30.08.2025 10:17 Відповісти
 
 