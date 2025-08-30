РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8759 посетителей онлайн
Новости Видео
780 2

Бригада "Гарт" наносит удар по мотоциклам и уничтожает вражескую технику недалеко от Волчанска. ВИДЕО

На Южно-Слобожанском направлении, недалеко от Волчанска, операторы беспилотников бригады "Гарт" обнаружили и ликвидировали оккупантов на мотоциклах, а также другую технику противника - в частности 20-мм миномет, пять автомобилей и элементы системы связи и управления дронами.

Видео операции обнародовали в своем Telegram-канале. "Для двух захватчиков эти мотогонки оказались последними", - отметили защитники, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: FPV-дроны украинских пограничников уничтожили оккупантов, прятавшихся в кустах. ВИДЕО

Автор: 

авто (4235) ликвидация (4006) мотоцикл (92) дроны (4510) Волчанск (438) Харьковская область (1514) Чугуевский район (210)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В зміївському районі щось багато мотоциклістів з'явилось
показать весь комментарий
30.08.2025 10:11 Ответить
Шикарні дороги побудував ЗЄля для кацапських байкерів.

замість них мала бути зона завалів та мінні поля

.
показать весь комментарий
30.08.2025 10:17 Ответить
 
 