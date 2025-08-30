Бригада "Гарт" наносит удар по мотоциклам и уничтожает вражескую технику недалеко от Волчанска. ВИДЕО

На Южно-Слобожанском направлении, недалеко от Волчанска, операторы беспилотников бригады "Гарт" обнаружили и ликвидировали оккупантов на мотоциклах, а также другую технику противника - в частности 20-мм миномет, пять автомобилей и элементы системы связи и управления дронами.

Видео операции обнародовали в своем Telegram-канале. "Для двух захватчиков эти мотогонки оказались последними", - отметили защитники, передает Цензор.НЕТ.

