РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10122 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
530 0

FPV-дроны украинских пограничников уничтожили оккупантов, прятавшихся в кустах. ВИДЕО

Бойцы бригады ГПСУ "Форпост" показали видео боевого применения FPV-дронов против живой силы противника на Волчанском направлении. Как сообщает Цензор.НЕТ, российские оккупанты пытались спрятаться в густых кустарниках, однако украинские дроны обнаружили их и точно поразили.

Ударные "птички" эффективно работают по целям даже в сложных условиях рельефа и маскировки. Благодаря точному наведению операторов, противник понес потери среди личного состава.

Также смотрите: ВСУ уничтожили оккупантов в многоэтажке Покровска: танк открыл огонь с 20 метров. ВИДЕО

Автор: 

пограничники (1593) уничтожение (7760) Волчанск (436) fvp-дрон (167) Харьковская область (1505) Чугуевский район (208)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 