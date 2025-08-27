FPV-дроны украинских пограничников уничтожили оккупантов, прятавшихся в кустах. ВИДЕО
Бойцы бригады ГПСУ "Форпост" показали видео боевого применения FPV-дронов против живой силы противника на Волчанском направлении. Как сообщает Цензор.НЕТ, российские оккупанты пытались спрятаться в густых кустарниках, однако украинские дроны обнаружили их и точно поразили.
Ударные "птички" эффективно работают по целям даже в сложных условиях рельефа и маскировки. Благодаря точному наведению операторов, противник понес потери среди личного состава.
