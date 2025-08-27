УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10322 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
511 0

FPV-дрони українських прикордонників знищили окупантів, які ховалися в чагарниках. ВIДЕО

Бійці бригади ДПСУ "Форпост" показали відео бойового застосування FPV-дронів проти живої сили противника на Вовчанському напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські окупанти намагалися сховатися в густих чагарниках, однак українські дрони виявили їх і точно вразили.

Ударні "пташки" ефективно працюють по цілях навіть у складних умовах рельєфу та маскування. Завдяки точному наведенню операторів, противник зазнав втрат серед особового складу.

Також дивіться: ЗСУ знищили окупантів у багатоповерхівці Покровська: танк відкрив вогонь з 20 метрів. ВIДЕО

прикордонники (1119) знищення (8076) Вовчанськ (464) fpv-дрон (173) Харківська область (1523) Чугуївський район (211)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 