FPV-дрони українських прикордонників знищили окупантів, які ховалися в чагарниках. ВIДЕО

Бійці бригади ДПСУ "Форпост" показали відео бойового застосування FPV-дронів проти живої сили противника на Вовчанському напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські окупанти намагалися сховатися в густих чагарниках, однак українські дрони виявили їх і точно вразили.

Ударні "пташки" ефективно працюють по цілях навіть у складних умовах рельєфу та маскування. Завдяки точному наведенню операторів, противник зазнав втрат серед особового складу.

