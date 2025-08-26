ЗСУ знищили окупантів у багатоповерхівці Покровська: танк відкрив вогонь з 20 метрів. ВIДЕО

У Покровську екіпаж танка "Леопард" 155 ОМБр знищив ворожу ДРГ, яка зайшла в житловий будинок. Свою роботу записали на відео. Танкісти відкрили вогонь з відстані 20 метрів. Потужний постріл ледь не зніс цілий під’їзд багатоповерхівки. повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами військових, така тактика дозволяє уникати втрат серед піхоти та ефективно зачищати позиції противника. Командир танка — молодший сержант із позивним "Чудік", який керує бойовою машиною "Носоріг".

Запис зроблено у смузі відповідальності 7 Армійського Корпусу ЗСУ. У кадрі — прильоти мінометів і FPV-дронів. Відео демонструє реальну бойову роботу танкістів на передовій. Операція стала прикладом точкової та рішучої відповіді на загрозу. Покровськ тримається — і нагадує ворогу, чиє це місто.

