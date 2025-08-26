УКР
Новини Відео Бойові дії на Покровському напрямку
2 722 10

ЗСУ знищили окупантів у багатоповерхівці Покровська: танк відкрив вогонь з 20 метрів. ВIДЕО

У Покровську екіпаж танка "Леопард" 155 ОМБр знищив ворожу ДРГ, яка зайшла в житловий будинок. Свою роботу записали на відео. Танкісти відкрили вогонь з відстані 20 метрів. Потужний постріл ледь не зніс цілий під’їзд багатоповерхівки. повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами військових, така тактика дозволяє уникати втрат серед піхоти та ефективно зачищати позиції противника. Командир танка — молодший сержант із позивним "Чудік", який керує бойовою машиною "Носоріг". 

Запис зроблено у смузі відповідальності 7 Армійського Корпусу ЗСУ. У кадрі — прильоти мінометів і FPV-дронів. Відео демонструє реальну бойову роботу танкістів на передовій. Операція стала прикладом точкової та рішучої відповіді на загрозу. Покровськ тримається — і нагадує ворогу, чиє це місто.

танк (2113) знищення (8065) Донецька область (9424) Покровськ (793) ДРГ (126) fpv-дрон (168) Покровський район (945) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (49)
+8
Героїчні будні нашіх Героїв. Уявляю почуття тих людей, які жили на тій вулиці і дивляться це дідео. Мабудь серце обливається кров"ю. Смерть кацапським виродкам.
26.08.2025 22:57 Відповісти
+4
А zeлена пліснява ще рік тому пиляла бюджет на квіточках та плитці Покровська(
26.08.2025 23:14 Відповісти
+2
А до чого це фонове виття? Немає української музики? Це такі уподобання дописувача? Він з якої країни?
26.08.2025 23:17 Відповісти
Там самі "ждуни" і "ватники" у тому Покровську, це ось Селідово - істінно українські патріоти.
26.08.2025 23:14 Відповісти
26.08.2025 23:14 Відповісти
а може ти ватник?закидуєш пропаганду ватну?
26.08.2025 23:23 Відповісти
26.08.2025 23:23 Відповісти
Мда . КМУ компенсує ?
26.08.2025 23:12 Відповісти
26.08.2025 23:12 Відповісти
Опльованій ОМБр імені Княгині Ольги дали "Леопарди", а героїчній ОМБр імені Невідомого бандерівця - Т-64, що розсипаються, зі звалища. Де справедливість?
26.08.2025 23:12 Відповісти
26.08.2025 23:12 Відповісти
Кацапи визволяють українськи землі від усього живого. Смерть кацапським окупантам.
26.08.2025 23:15 Відповісти
26.08.2025 23:15 Відповісти
Та це ж анімація 😲
26.08.2025 23:23 Відповісти
26.08.2025 23:23 Відповісти
Боже, які чудові клумби!!!
26.08.2025 23:29 Відповісти
26.08.2025 23:29 Відповісти
 
 