РУС
Боевые действия на Покровском направлении
2 886 13

ВСУ уничтожили оккупантов в многоэтажке Покровска: танк открыл огонь с 20 метров. ВИДЕО

В Покровске экипаж танка "Леопард" 155 ОМБр уничтожил вражескую ДРГ, которая зашла в жилой дом. Свою работу записали на видео. Танкисты открыли огонь с расстояния 20 метров. Мощный выстрел едва не снес целый подъезд многоэтажки. сообщает Цензор.НЕТ.

По словам военных, такая тактика позволяет избегать потерь среди пехоты и эффективно зачищать позиции противника. Командир танка - младший сержант с позывным "Чудик", который управляет боевой машиной "Носорог". В видео он рассказывает о работе танка в городских условиях, жизни экипажа и своем пути в армию.

Запись сделана в полосе ответственности 7 Армейского Корпуса ВСУ. В кадре - прилеты минометов и FPV-дронов. Видео демонстрирует реальную боевую работу танкистов на передовой. Операция стала примером точечного и решительного ответа на угрозу. Покровск держится - и напоминает врагу, чей это город.

танк (2301) уничтожение (7750) Донецкая область (10601) Покровск (761) ДРГ (118) fvp-дрон (162) Покровский район (931) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (48)
Топ комментарии
Героїчні будні нашіх Героїв. Уявляю почуття тих людей, які жили на тій вулиці і дивляться це дідео. Мабудь серце обливається кров"ю. Смерть кацапським виродкам.
26.08.2025 22:57 Ответить
Там самі "ждуни" і "ватники" у тому Покровську, це ось Селідово - істінно українські патріоти.
26.08.2025 23:14 Ответить
а може ти ватник?закидуєш пропаганду ватну?
26.08.2025 23:23 Ответить
Сам був. Наша бригада там у 2023-2024 році стояла. У Селідово в АТБ, за шаурмою, Нову Пошту і амбулаторію їздили. А з Покровського автовокзала у частину з відпустки повертались і з вантажного відділення Нової пошти посилки отримували. Я ще хатинку у селі придивився, місце красиве, ставки, ЛЕП поряд, а ще криниця з питною водою, що у тих місцях рідкість…
27.08.2025 00:16 Ответить
Мда . КМУ компенсує ?
26.08.2025 23:12 Ответить
Опльованій ОМБр імені Княгині Ольги дали "Леопарди", а героїчній ОМБр імені Невідомого бандерівця - Т-64, що розсипаються, зі звалища. Де справедливість?
26.08.2025 23:12 Ответить
А zeлена пліснява ще рік тому пиляла бюджет на квіточках та плитці Покровська(
26.08.2025 23:14 Ответить
Кацапи визволяють українськи землі від усього живого. Смерть кацапським окупантам.
26.08.2025 23:15 Ответить
А до чого це фонове виття? Немає української музики? Це такі уподобання дописувача? Він з якої країни?
26.08.2025 23:17 Ответить
Та це ж анімація 😲
26.08.2025 23:23 Ответить
Боже, які чудові клумби!!!
26.08.2025 23:29 Ответить
Дуже гарна робота, цікаво скільки кідарів було у той дрг, й які риски були що того Леопарда не заманюють у пастку, чи в нього імунітет проти противотанкової зброї? Після публікації цього відео, на превеликий жаль буде не дивно якщо почнуть полювати за нашими броньованими машинами котрі без прикриття мотаються по містам котрі прострілються кідарами.
27.08.2025 00:17 Ответить
Х.яссе хлопец начудил!
27.08.2025 00:18 Ответить
 
 