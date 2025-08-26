ВСУ уничтожили оккупантов в многоэтажке Покровска: танк открыл огонь с 20 метров. ВИДЕО

В Покровске экипаж танка "Леопард" 155 ОМБр уничтожил вражескую ДРГ, которая зашла в жилой дом. Свою работу записали на видео. Танкисты открыли огонь с расстояния 20 метров. Мощный выстрел едва не снес целый подъезд многоэтажки. сообщает Цензор.НЕТ.

По словам военных, такая тактика позволяет избегать потерь среди пехоты и эффективно зачищать позиции противника. Командир танка - младший сержант с позывным "Чудик", который управляет боевой машиной "Носорог". В видео он рассказывает о работе танка в городских условиях, жизни экипажа и своем пути в армию.

Запись сделана в полосе ответственности 7 Армейского Корпуса ВСУ. В кадре - прилеты минометов и FPV-дронов. Видео демонстрирует реальную боевую работу танкистов на передовой. Операция стала примером точечного и решительного ответа на угрозу. Покровск держится - и напоминает врагу, чей это город.

