Оккупант в Волчанске застрелился после атаки украинского дрона. ВИДЕО
После атаки украинского беспилотника в Волчанске на Харьковщине один из российских оккупантов произвел выстрел себе в голову.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры самоликвидации обнародовали воины батареи артиллерийской разведки 57-й отдельной мотопехотной бригады подразделения "ARES". На видео видно, как оккупант долго не мог решиться - то ли собраться с мыслями, то ли навести на себя автомат. В конце концов он произвел выстрел, завершив жизнь после атаки украинского дрона.
