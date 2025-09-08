РУС
Оккупант в Волчанске застрелился после атаки украинского дрона. ВИДЕО

После атаки украинского беспилотника в Волчанске на Харьковщине один из российских оккупантов произвел выстрел себе в голову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры самоликвидации обнародовали воины батареи артиллерийской разведки 57-й отдельной мотопехотной бригады подразделения "ARES". На видео видно, как оккупант долго не мог решиться - то ли собраться с мыслями, то ли навести на себя автомат. В конце концов он произвел выстрел, завершив жизнь после атаки украинского дрона.

Также смотрите: Бригада "Гарт" наносит удар по мотоциклам и уничтожает вражескую технику неподалеку от Волчанска. ВИДЕО

оружие (10426) уничтожение (7861) атака (519) Волчанск (439) fvp-дрон (193) Харьковская область (1552) Чугуевский район (215)
Міг і дома застрелитися, нахіба було сюди пертися
08.09.2025 21:54 Ответить
Загубив джгут Есмарха. Дяревня
08.09.2025 21:51 Ответить
Вдома стільки не платять.
08.09.2025 21:58 Ответить
08.09.2025 21:51 Ответить
08.09.2025 22:16 Ответить
08.09.2025 21:53 Ответить
08.09.2025 21:54 Ответить
08.09.2025 21:58 Ответить
08.09.2025 21:58 Ответить
08.09.2025 22:05 Ответить
08.09.2025 22:18 Ответить
08.09.2025 22:23 Ответить
08.09.2025 22:27 Ответить
08.09.2025 23:31 Ответить
 
 