Бойцы противотанковой миной ТМ-62 выкуривают оккупантов из норы в Волчанске. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинские штурмовики забрасывают противотанковую мину ТМ-62 в тайник оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что через несколько секунд раздается мощный взрыв и уничтожает захватчиков. Автор публикации отмечает, что запись сделана в Волчанске на Харьковщине.

Также смотрите: Оккупант в Волчанске застрелился после атаки украинского дрона. ВИДЕО

бой (205) мина (349) Волчанск (441) Харьковская область (1571) Чугуевский район (217)
Камера стабільна була, тобто готувались. потім ще і ракурс змінили. а потім - ніхєра. фейк?
13.09.2025 12:28 Ответить
Шкода, не видно після диму - як печеру орків розкобзонило
13.09.2025 12:37 Ответить
на Армія ТВ там була записка ,з якою вкинули міну
13.09.2025 12:40 Ответить
На атоми ...
13.09.2025 12:40 Ответить
Судячи з тривалого періоду, після кидка, і до вибуху, і синюватого димка, перед ним - хлопці вставили боковий детонатор, з бікфордовим шнуром... Під землею - обмежений простір. Тому після вибуху виник такий скачок тиску, що кацапам і "очі на лоба повилазили"... Після ТАКОГО - не живуть...
13.09.2025 13:18 Ответить
 
 