Бойцы противотанковой миной ТМ-62 выкуривают оккупантов из норы в Волчанске. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой украинские штурмовики забрасывают противотанковую мину ТМ-62 в тайник оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что через несколько секунд раздается мощный взрыв и уничтожает захватчиков. Автор публикации отмечает, что запись сделана в Волчанске на Харьковщине.
Roman Fesenko
Az AZLK
Bob Fayn
nevs nevs
Яр Холодний
