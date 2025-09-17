Россияне снова заминировали часть Херсона минами "лепесток", - Нацполиция

Российские войска в очередной раз заминировали часть Херсона противопехотными минами типа ПФМ-1 "лепесток".

Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

По данным правоохранителей, взрывоопасные предметы обнаружили на углу улиц Черноморской и Перекопской. В полиции отметили, что зона минирования может быть больше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бойцы противотанковой миной ТМ-62 выкуривают оккупантов из норы в Волчанске. ВИДЕО