Россияне снова заминировали часть Херсона минами "лепесток", - Нацполиция

враг дистанционно минирует логистические пути

Российские войска в очередной раз заминировали часть Херсона противопехотными минами типа ПФМ-1 "лепесток".

Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

По данным правоохранителей, взрывоопасные предметы обнаружили на углу улиц Черноморской и Перекопской. В полиции отметили, что зона минирования может быть больше.

