Россияне снова заминировали часть Херсона минами "лепесток", - Нацполиция
Российские войска в очередной раз заминировали часть Херсона противопехотными минами типа ПФМ-1 "лепесток".
Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.
По данным правоохранителей, взрывоопасные предметы обнаружили на углу улиц Черноморской и Перекопской. В полиции отметили, что зона минирования может быть больше.
