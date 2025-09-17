Допомагав окупантам створювати колонію у Херсоні, де катували громадян з проукраїнською позицією: до 8 років засуджено зрадника, - ДБР

Ексначальника чергової варти відділу охорони ДУ "Північна виправна колонія (№90)" засуджено до 8 років за ґратами за співпрацю з окупантами.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вирок ухвалено за добровільну роботу на росіян після тимчасової окупації Херсону у 2022 році. Протягом 5 місяців чоловік сумлінно виконував усі вказівки окупантів, допомагаючи при створенні та функціонуванні псевдоколонії, в якій утримували та катували громадян з проукраїнською позицією.

Після звільнення міста посадовець намагався переховуватися від слідства у районі проведення активних бойових дій. Йому було заочно повідомлено про підозру, а 26 червня 2025 року затримано на Херсонщині.

У ДБР зазначають, що згодом фігурант визнав свою провину та надав інформацію, яка може бути корисною для розслідування інших злочинів.

Херсонський міський суд визнав його винним за ч. 7 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність).

