Довічне ув’язнення для судді-зрадниці: оголошено вирок ексголові Генічеського райсуду, - ДБР
За матеріалами ДБР Херсонський міський суд визнав винною у державній зраді та колабораційній діяльності колишню очільницю Генічеського районного суду, яка після початку повномасштабного вторгнення рф перейшла на бік ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.
Добровільно співпрацювала з окупантами
Суддя працювала в системі правосуддя з 2009 року, а у 2020 році очолила Генічеський райсуд. Після захоплення частини Херсонщини вона, як прихильниця "руського міра", добровільно почала співпрацювати з окупантами. Жінка передавала фсб персональні дані колег-суддів, правоохоронців та військовослужбовців ТЦК та СП, а також повідомляла про земляків із проукраїнською позицією. За її доносами загарбники переслідували та затримували місцевих патріотів.
У липні 2022 року фігурантка добровільно обійняла посаду так званого "судді" у незаконному судовому органі, створеному окупантами на тимчасово захопленій території Херсонської області, і досі бере участь у репресивних "судових процесах" проти українців.
Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України та заочно призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво у провадженні здійснювала Херсонська обласна прокуратура.
А я думав що дадуть умовку із 3 роками відсрочки як судді хабарнику з під Одеси на тижні.
Той сам у суді визнав що нахабарював на лям баксів.
Його і відпустили.
А ну ця вже ж не приїде в Україну.
Тому можна і пожитєве.
Мабуть, це ті судді, на яких портнов не встиг, нагадити на голову або справити нужду!!?? Будемо сподіватися на КРАЩЕ, але пильнувати, за отими, з «доброчесністю»… з майбахами та маєтками, від 92-річних бабусь, дядиної тітки!!
вона списками здавала українців, ніхто її за язик не тягнув,
за скільки б хвилин не було місто окуповано.
ви ж прекрасно знаєте, що кацапи вбивають
тільки за те, що українці,
а ця тварина їх всіх на той світ відправила
ще й сотнями, мабуть.
Її роздерти - і те мало.