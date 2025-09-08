Довічне ув’язнення для судді-зрадниці: оголошено вирок ексголові Генічеського райсуду, - ДБР

За матеріалами ДБР Херсонський міський суд визнав винною у державній зраді та колабораційній діяльності колишню очільницю Генічеського районного суду, яка після початку повномасштабного вторгнення рф перейшла на бік ворога.

Добровільно співпрацювала з окупантами

Суддя працювала в системі правосуддя з 2009 року, а у 2020 році очолила Генічеський райсуд. Після захоплення частини Херсонщини вона, як прихильниця "руського міра", добровільно почала співпрацювати з окупантами. Жінка передавала фсб персональні дані колег-суддів, правоохоронців та військовослужбовців ТЦК та СП, а також повідомляла про земляків із проукраїнською позицією. За її доносами загарбники переслідували та затримували місцевих патріотів.

У липні 2022 року фігурантка добровільно обійняла посаду так званого "судді" у незаконному судовому органі, створеному окупантами на тимчасово захопленій території Херсонської області, і досі бере участь у репресивних "судових процесах" проти українців.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України та заочно призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснювала Херсонська обласна прокуратура.