УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10292 відвідувача онлайн
Новини Вироки за державну зраду
1 969 8

Довічне ув’язнення для судді-зрадниці: оголошено вирок ексголові Генічеського райсуду, - ДБР

дбр

За матеріалами ДБР Херсонський міський суд визнав винною у державній зраді та колабораційній діяльності колишню очільницю Генічеського районного суду, яка після початку повномасштабного вторгнення рф перейшла на бік ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Добровільно  співпрацювала з окупантами

Суддя працювала в системі правосуддя з 2009 року, а у 2020 році очолила Генічеський райсуд. Після захоплення частини Херсонщини вона, як прихильниця "руського міра", добровільно почала співпрацювати з окупантами. Жінка передавала фсб персональні дані колег-суддів, правоохоронців та військовослужбовців ТЦК та СП, а також повідомляла про земляків із проукраїнською позицією. За її доносами загарбники переслідували та затримували місцевих патріотів.

Також дивіться: Організували поставки медобладнання до РФ: на Полтавщині повідомлено про підозру підприємцю та його спільникам. ФОТО

У липні 2022 року фігурантка добровільно обійняла посаду так званого "судді" у незаконному судовому органі, створеному окупантами на тимчасово захопленій території Херсонської області, і досі бере участь у репресивних "судових процесах" проти українців.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України та заочно призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вбивство родини із 4-річною дитиною на Чернігівщині: трьох учасників банди засуджено до довічного. ФОТОрепортаж

Процесуальне керівництво у провадженні здійснювала Херсонська обласна прокуратура.

Автор: 

суддя (1603) довічне ув’язнення (51) колабораціонізм (1197) Генічеськ (40) Херсонська область (6187) Генічеський район (10)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тю.
А я думав що дадуть умовку із 3 роками відсрочки як судді хабарнику з під Одеси на тижні.
Той сам у суді визнав що нахабарював на лям баксів.
Його і відпустили.
А ну ця вже ж не приїде в Україну.
Тому можна і пожитєве.
показати весь коментар
08.09.2025 19:35 Відповісти
та заочно призначив ....
показати весь коментар
08.09.2025 20:26 Відповісти
Не характерні та поодинокі, справедливі дії Українських суддів!!
Мабуть, це ті судді, на яких портнов не встиг, нагадити на голову або справити нужду!!?? Будемо сподіватися на КРАЩЕ, але пильнувати, за отими, з «доброчесністю»… з майбахами та маєтками, від 92-річних бабусь, дядиної тітки!!
показати весь коментар
08.09.2025 19:42 Відповісти
Та, з таким же успіхом, можете заочно й анафему їй оголосити
показати весь коментар
08.09.2025 19:42 Відповісти
Як і поклонській, обом, просто анафема, щоб мучилися в думках….
показати весь коментар
08.09.2025 19:52 Відповісти
Я її не захищаю, але що зробила влада щоб той нещасний Геніческ не окопували за 10 хвилин? може фортифікаційні споруди зробила з 2014 року, не розмінувала а ще більше замінувала Чонгар? Чи може евакуювала людей? ЩО?! Це сором, це здача територій, це зрада людей.
показати весь коментар
08.09.2025 20:10 Відповісти
ви її захищаєте
вона списками здавала українців, ніхто її за язик не тягнув,
за скільки б хвилин не було місто окуповано.
ви ж прекрасно знаєте, що кацапи вбивають
тільки за те, що українці,
а ця тварина їх всіх на той світ відправила
ще й сотнями, мабуть.
Її роздерти - і те мало.
показати весь коментар
08.09.2025 20:30 Відповісти
Найлегче то виносити вироки тим які мертві чи до тих до яких руки короткі .
показати весь коментар
08.09.2025 20:21 Відповісти
 
 