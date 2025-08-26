УКР
Організували поставки медобладнання до РФ: на Полтавщині повідомлено про підозру підприємцю та його спільникам. ФОТО

У Полтавській області підприємець організував схему поставок медичного обладнання до Росії, йому та п'яти його спільникам повідомлено про підозру у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, підприємець заснував та контролював кілька підприємств у Полтавській області, які спеціалізувалися на виробництві і продажу медичного та косметологічного обладнання. Попри запроваджені заборони, він організував схему поставок продукції до держави-агресора, в тому числі - до підприємства, яке очолювала консультантка Держдуми РФ.

З метою обходу санкцій і маскування реальних напрямів експорту використовувалися підконтрольні структури в інших країнах. Формально продукція оформлювалася для європейського чи середньоазійського ринку, проте фактично поставлялася до російських комерційних структур.

Постачали медобладнання в РФ

Так, упродовж 2022–2024 років через налагоджену схему за кордон було відправлено сім партій обладнання. Учасники механізму здійснювали фінансові розрахунки через міжнародні банківські установи.

Також відомо, що до реалізації схеми підозрюваний залучив директорів і працівників своїх підприємств. Вони забезпечували виготовлення продукції, укладення зовнішньоекономічних контрактів, оформлення митних декларацій та логістику.

Встановлено, що поставлене обладнання використовувалося на території РФ у медичних програмах, у тому числі й для реабілітації військовослужбовців, які брали участь у війні проти України.

Наразі організатор схеми переховується від слідства, його оголошено у розшук.

колабораціонізм (1193) Офіс Генпрокурора (3403) Полтавська область (1213)
Розстріл під час воєнного стану
