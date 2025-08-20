Схема на 260 мільйонів: Правоохоронці виявили незаконний імпорт російських медпрепаратів в Україну

Правоохоронці припинили схему незаконного постачання російських гомеопатичних препаратів в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, схему організував член російської академії медичних наук і власник великого фармацевтичного холдингу у РФ. Ще на початку 2000-х років він створив дочірнє підприємство в Україні з майже аналогічною назвою та оформив його на підконтрольних осіб.

"Після 2014 року холдинг відкрив виробництво на території суміжної із Росією європейської держави для обходу санкцій та прикриття поставок. Фактично там лише змінювали пакування російських ліків – маскували їх під продукцію європейського походження. Надалі імпорт товару поставили "на потік", – зазначається у повідомленні.

До реалізації продукції на території України власник російського холдингу залучив засновника та директора українського підприємства, відповідальну особу з контролю якості, менеджера із реєстрації лікарських засобів і фармаконагляду, а також головного бухгалтера цього підприємства.

"Від початку повномасштабного вторгнення фармкомпанія – офіційний представник російського холдингу в Україні не припинила свою роботу, натомість посилила заходи з маскування діяльності і продовжила підтримувати економіку держави-агресора. Відтоді було реалізовано медпрепаратів російського походження на понад 270 млн грн", – наголошується у повідомлення.

Слідство встановило, що частину цих коштів виводили на рахунки підприємств кінцевого бенефіціара - громадянина РФ.

"Низку препаратів виготовляли із кролячого посліду, отрути змій та подрібнених тіл медоносних бджіл. Їхні лікувальні властивості не підтверджені жодними міжнародними дослідженнями, а вживання могло становити загрозу для здоров’я", – додали в Офісі генпрокурора.

Наразі організатору та усім учасникам оборудки повідомлено про підозру в провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, що вчинене у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Під час обшуків у офісах, транспорті і за місцями їхнього проживання вилучено понад 40 ящиків документації на препарати, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з перепискою між керівництвом української компанії та російського холдингу, де обговорювались розподіл прибутку, виведення коштів, узгодження цін, реклама, уникнення санкцій та приховування країни походження продукції.

У межах слідства в середмісті Києва арештовано будинок площею понад 700 кв. м, який належить власнику російського холдингу та використовувався як офіс і склад гомеопатії.

"Також перед МОЗ України ініційовано питання про скасування реєстраційних посвідчень і держареєстрації на 11 лікарських засобів, власником яких є українське підприємство", – зазначається у повідомленні.