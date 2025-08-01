Цінова змова на ринку ліків: Антимонопольний комітет оштрафував найбільших дистриб’юторів на 5 мільярдів

Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував на 4,86 мільярда гривень найбільших дистрибюторів ліків в Україні – ТОВ "БаДМ" і спільне українсько-естонське підприємство у формі ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД".

Таке рішення АМКУ ухвалив на засіданні 31 липня, повідомляє пресслужба регулятора.

За результатами проведеного розслідування, АМКУ встановив, що ці компанії маніпулювали цінами на медпрепарати.

Зокрема, протягом березня 2020 року - грудня 2023 року вони встановлювали однакові та/або подібні ціни реалізації таких лікарських засобів як "Спазмалгон", "Евказолін аква", "Біфрен", "Мовіназа", "Нейроксон" у значних обсягах та змінювали ціни на такі лікарські засоби одночасно або з інтервалом у декілька днів.

При цьому розслідування встановила, що ці компанії не мали чітких та прозорих механізмів ціноутворення, тобто встановлювали надбавки на ліки на свій розсуд, узгоджуючи їх розмір між собою.

У підсумку, це дозволило їм наростити частку ринку за вказаний період на 17% та збільшити чистий прибуток: ТОВ СП "Оптіма-Фарм, ЛТД" – в 11 разів, а ТОВ "БаДМ" – у 3,5 раза, порівняно з 2019 роком.

"При цьому слід зазначити, що вказані суб’єкти господарювання могли впливати на умови обороту товару на ринку, оскільки за підсумками 2022-2023 років їхня спільна частка при реалізації лікарських засобів становила більше 85%, тоді як частки конкурентів були незначними", – зауважують в АМКУ.

Таким чином, кожну з компаній зобов'язали усунути порушення та оштрафували за порушенням законодавства про захист економічної конкуренції:

ТОВ "БаДМ" – на 2,37 мільярда гривень;

СП ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД" – на 2,43 мільярда гривень.

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Як повідомлялося, у червні 2024 року Антимонопольний комітет України розпочав розгляду справи проти двох компаній-постачальників медичних препаратів, які у 2019-2023 роках співпрацювали задля створення антиконкурентних умов на ринку безрецептурних ліків.

Зокрема, йдеться про українську компанію ТОВ "БаДМ" та українсько-естонське підприємство "Оптіма-Фарм".

За даними ЗМІ, вдвох вони контролюють понад 90% ринку дистриб’юції медпрепаратів, а на сайті ТОВ "БаДМ" стверджується, що кожен другий товар на аптечних полицях поставлений саме цією компанією.