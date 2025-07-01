Кабмін пропонує збільшити видатки на ліки на 3,1 мільярда, але реальна потреба у 2,5 раза більша, – "слуга народу" Радуцький

Передбачених у держбюджеті на 2025 рік коштів на централізовану закупівлю ліків недостатньо: Кабмін пропонує додатково виділити на це 3,1 млрд грн, проте реальна потреба становить 8 млрд грн.

Про це голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький ("Слуга народу") повідомив у Facebook.

Він нагадав, що у держбюджеті на поточний рік передбачено 11,8 млрд грн на централізовану закупівлю ліків державою.

"Однак, за даними МОЗ, цього достатньо лише для покриття 59,4% від реальної потреби, яку оцінено у 19,8 млрд грн. Це означає, що частина пацієнтів ризикує залишитися без необхідного лікування. Додаткові кошти потрібні для закупівлі ліків для людей з орфанними захворюваннями, вірусними гепатитами, ВІЛ-інфекцією, туберкульозом, онкологією та іншими критичними станами", – написав Радуцький.

Він зауважив, що уряд у законопроєкті про внесення змін до держбюджету передбачив виділення додаткових 3,1 млрд грн Міністерству охорони здоров'я для закупівлі ліків, хоча саме міністерство оцінює потребу у 8 млрд грн.

Радуцький додав, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13308 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет на 2025 рік" щодо подолання критичного дефіциту ліків для тяжкохворих пацієнтів", який передбачає збільшення фінансування на закупівлю ліків на 8,62 млрд грн.

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Як писав БізнесЦензор, в Україні склалася критична ситуація із забезпеченням ліками пацієнтів з тяжкими захворюваннями, як от онкологія або гемофілія.

Детальніше читайте у матеріалі: В Україні критичний дефіцит ліків: онкологію за власний кошт лікують навіть військовослужбовці